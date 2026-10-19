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Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia

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Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Kylie Jennerová v podprsence za v přepočtu téměř miliardu korun na přehlídce... Doutzen Kroesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Elsa Hosková na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Alessandra Ambrosio na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října... Adriana Lima na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Jasmine Tookesová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Bella Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Anok Yai na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Gigi Hadidová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026) Megan Thee Stallion na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října... Alex Consani na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence Fantasy má za sebou influencerka Kylie Jennerová. Show si podle příspěvků na sociálních sítích užila také česká misska Dominique Alagia, která kvůli zranění nohy musela vynechat světové finále Miss Grand International.
domialagia

ARE YOU READY FOR THE GIRLS SUPER BOWL? a little backstage grwm a few more hours to go… @victoriassecretczech @Victoria’s Secret #VSFashionShow #LA #victoriassecret #victoriasecretfashionshow2026 #domialagia

18. října 2026 v 22:02, příspěvek archivován: 19. října 2026 v 10:15
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