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Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance
Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...
DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách
Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...
Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...
Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...
S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži
Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...
Censori vyrazila do klubu jen v síti bez podprsenky. Chodila s rukou přes prsa
Bianca Censori (31) ráda provokuje stylem „oblečená-neoblečená“ a do klubu The Living Room v Los Angeles vyrazila jen v síťovaném červeném body bez podprsenky. Její manžel Kanye West (49) byl naopak...
Marcel Zmožek končí s hudbou. Důvodem je duševní onemocnění, oznámila rodina
Zpěvák Marcel Zmožek se rozhodl ukončit svou hudební kariéru. Informaci zveřejnila jeho rodina na zpěvákově facebookovém profilu. Jako důvod uvedla zdravotní problémy související s duševním...
Byla sexy, vtipná a chytrá, vzpomíná Douglas. S Turnerovou tajili lásku 40 let
Michael Douglas ve svých nových pamětech přiznal, že měl během natáčení filmu Honba za diamantem románek s Kathleen Turnerovou. Jejich vztah tajili čtyři desetiletí. Herečka reagovala s nadhledem a...
Céline Dion má vlastní Barbie. Připomíná Titanic a Oscary
Nedávno se ve velkém stylu vrátila na pódia po dlouhé zdravotní pauze a teď se Céline Dion dočkala zvláštní pocty. Společnost Mattel podle ní vyrobila novou panenku Barbie. Má na sobě stejné šaty a...
Porotkyně StarDance Burkiewiczová se k tanci dostala náhodou. Oslovila ji cizí paní na ulici
Porotkyně StarDance Jana Burkiewiczová je oceňovanou tanečnicí a choreografkou. V Show Jana Krause prozradila, že se k tanci dostala velmi pozdě a úplnou náhodou. Jejích nohou a chůze si všimla cizí...
Má skoro dva metry a šumluje, říká Jachnická o synovi. Není herec ale sportovec
Syn herečky a dabérky Stanislavy Jachnické (61) má sice nulové zkušenosti s hraním, o to více sportů už vyzkoušel. Matyáš Jachnicki (27) je momentálně volejbalistou extraligového týmu Aero Odolena...
Nemůžu do důchodu, musím zaplatit svatbu dceři, vtipkuje osmdesátník Stallone
Sylvester Stallone si na odchod do důchodu bude muset ještě počkat. Důvodem jsou svatební plány jeho nejstarší dcery Sophie, která se zasnoubila s dlouholetým partnerem Michaelem Sheehanem....
Příliš mnoho sexuálních scén. Herečka Amanda Seyfriedová odmítla hlavní roli
Americká herečka Amanda Seyfriedová odmítla nabídku na roli v televizním seriálu, protože by v něm musela natáčet příliš mnoho sexuálních scén. Čtyřicetiletá hvězda přiznala, že se její pohled na...
Šest týdnů po porodu zpátky na mole. Barbara Palvin se vrátila jako andílek Victoria’s Secret
Ještě před šesti týdny přivítala na světě svou první dceru. Teď už Barbara Palvin znovu oblékla ikonická křídla Victoria’s Secret. Maďarská modelka se v neděli večer v Los Angeles vrátila na...
Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Crawfordová promluvila poprvé po smrti syna. Kaia sdílela dojemnou vzpomínku
Cindy Crawfordová prožívá jednu z nejtěžších životních ztrát. Téměř měsíc po smrti svého sedmadvacetiletého syna Presleyho Gerbera se americká supermodelka poprvé veřejně vyjádřila k jeho odchodu. Na...
Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...