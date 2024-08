Ne všichni uznávají pojem influencer, říká modelka Zuzana Nováková Stráská

Pro lidi jste známá jako úspěšná modelka, vzpomínáte si ještě na své začátky v modelingu? Zažila jste ve světě modelingu nějaké těžší chvíle?

Já jsem v podstatě vůbec modelkou být nechtěla, nebyl to můj sen. Je to paradox. Nikdy jsem si například neoblékala šaty nebo si nepůjčovala šminky od svojí maminky. Jednoho dne mě v plaveckém bazénu oslovila skautka pracující pro modelingovou agenturu Elite, ale až moje máma, ke které se informace o oslovení dostala, mě přesvědčila, ať modeling alespoň zkusím. Následně jsem se zúčastnila modelingové soutěže Elite Model Look a to byl můj odrazový můstek. Moje první cesta vedla do Singapuru. Těžších chvil bylo více, protože člověk je v 16 letech na vše sám v cizí zemi a musí fungovat. O to hůř se mu zvládají složitější situace a neúspěch, pádů je v modelingu více než těch úspěchů.

Čemu se aktuálně věnujete?

Aktuálně jsem hlavně mámou dvou dětí, šestileté Emičky a dvouletého Maxe. Modeling mě provázel celou dobu až po období těhotenství, trošku jsem se ale této práci věnovala i po něm. Vždy jsem se ale při modelingu věnovala i dalším aktivitám. Po magisterském studiu jsem nastoupila do módního časopisu jako sales consultant a až minulý rok jsem si uvědomila, že dvě velmi divoké děti mě nyní v životě potřebují nejvíce. A navíc sociální sítě mi aktuálně neskutečně skvěle fungují. Na práci v magazínu tedy už nebyl prostor. Ráda bych se ale časem vrátila i tam!

Jste vnímána jako takzvaná fashion forecaster, tedy předvídač módních trendů, je to tak?

Jsem ráda, že mě lidé z branže tak vidí. Na sociální síti Instagram vedle přidávání módních tipů a ukázek outfitů z běžného života denně po večerech odpovídám na módní otázky typu, jakou si pořídit nadčasovou kabelku nebo kde koupit kvalitní bílé triko a podobně. V blízké době chci také spustit módní workshopy pro ženy. Přeji si zase přesunout svět online do reálného života, dopřát sobě i lidem oční kontakt, komunikaci s lidmi, předat své zkušenosti v módní oblasti. Navíc si také uvědomuji, že sociální média s námi nemůžou být věčně a chci se někam posunout. Vedle toho jsem minulý rok pracovala na tvorbě kolekcí, ať už návrhářského dua Chatty nebo „niche“ značky Wildmoon.

Vnímají už vaše děti vaši práci?

Když se paní učitelka ve školce ptala mojí Emči, jakou práci dělá maminka, tak odpověděla, za mě velmi taktně a chytře, že „maminka fotí“. Což mi vyhovuje, protože ne všichni lidé totiž uznávají pojem influencer. Max je ještě maličký a tak to zatím nevnímá. Emička ale ví, že jsem byla modelka a procestovala svět.

Máte podporu pro vaši práci u svého manžela?

Manžel mě podporuje, protože ví, že mě tato práce baví a naplňuje, ale rovněž si uvědomuje, že díky své práci přináším do rodinného rozpočtu nemalé finance. Také mi vždy ale připomíná, ať se nepřepínám a věnuji se více dětem než práci… Máme hezký balanc.

zuzanastraska M A M A ❤️ všechno nejlepší mámy! A popřejte hlavně té svojí! “Milá mami, až teď oceňuji další tvé super schopnosti, třeba jak kvalitně jsi mě vychovala… není to totiž vůbec jednoduché zjišťuji, ale snažím se :)) miluju tě! ❤️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Vzhledem k tomu, že jste osoba, která spoluvytváří kolekce oděvů, nemůžu se nezeptat, co ráda nosíte za módní styl?

Jsem minimalistka. Bílé triko, široké džíny a oversized sako to je taková moje signifikantní uniforma. Můj šatník je, řekla bych, přesný obraz capsule šatníku (minimalistický šatník, který se skládá z omezeného počtu oděvů, které se dají vzájemně dokonale kombinovat – pozn. red.). Oblékám tedy převážně neutrální barvy, jako jsou bílá, černá, krémová a denimová. U oděvů mi vyhovují jednoduché střihy, ne příliš výrazné barvy či módní výstřelky, myslím vždy na takzvaný old money style, který volila například i princezna Diana.

Jak často si uklízíte ve svém šatníku?

Vždy před další sezonou, na jaře a na podzim. Oděvy si vakuuji, neboť mám jen skříň. Nemám šatnu, jak si někteří myslí.

Existuje něco, co byste si na sebe nikdy neoblékla?

Nikdy neříkej nikdy, už i fialovou jsem oblékla, a to ji nesnesu. Neexistuje asi kousek oděvu, který bych určitě neoblékla. Spíš jej potom „shodím“ něčím buď méně výstředním, nebo naopak něčím, co není nuda. Móda/outfit je o balancu, a to ať už jde o barvy či střihy. Široké kalhoty už nemůžete obléct s robustními teniskami, ale naopak například s „mules“ nebo subtilními mokasínami. Roztomilou sukénku neobléknu společně s topíkem, abych byla za panenku Barbie, ale s velkým pánským trikem...

Kolik vlastníte celkově kabelek?

Mám ráda luxusní kabelky, které jsou ale drahé, a tak si rozšiřuji svoji sbírku postupně. Aktuálně jich vlastním cca 20 kusů.

Jaký je váš nejoblíbenější outfit?

Teď v létě u mě v oblibě dominuje bílá barva ve všech kombinacích, ale nejčastěji na mně uvidíte široké kalhoty a nějaký zajímavě střižený top, zlaté šperky a doplňky v koňakové barvě. Co se týká zimy, tak záleží na tom, co se bude nosit. Většinou ale u mě v preferencích opět vede oblek, ideálně oversized sako a široké nohavice. Co vlastně ale nosím celý rok, jsou mokasíny. Podle mě se hodí úplně ke všemu a outfit je díky nim elegantní. Ale působí tak jinak, než když k němu nazujete lodičky, díky kterým se občas stane až příliš elegantní.

Které místo je vaše nejoblíbenější pro letní dovolenou?

Španělsko, Chorvatsko, Mykonos, Mexiko a další. Každá destinace má svoje kouzlo. Sním teď ale i o jinak zajímavých destinacích, nejen o těch, které mají krásné azurové moře. Zajímá mě například surové pobřeží Švédska nebo divoká příroda v Namibii.

Máte oblíbené letní jídlo?

Odpověď zní pistáciová zmrzlina.

Jak vypadá vaše letošní léto?

Od června až do začátku srpna jsme se s rodinou téměř nezastavili. Hodně jsme cestovali, ať už do Španělska nebo Řecka, také jsme se ve velkém rozsahu věnovali práci a užili si sportovní tábor. Nyní se ale hezky zastavíme na 14 dnů u rodičů na chatičce a potom už nás snad v poklidu čeká příprava na nástup do první třídy.

Váš strýc vlastní firmu PP Mode a vzhledem k tomu, že bude na veletrhu Styl a Kabo, nabízí se otázka, byla jste někdy na veletrhu Styl a Kabo v Brně?

Mrzí mě to, ale na veletrhu jsem nikdy nebyla, ale samozřejmě ho znám. Nicméně doufám, že letos v srpnu se mi ho podaří konečně navštívit. Hlavně moc ráda podpořím svoji tetu Pavlínu, manželku zmíněného strýce, která bude na výstavišti letos opět vystavovat. Už od dětství vnímám, jak jsme jako ženy v naší rodině spjaté s módou. Naše babička módu milovala, celá rodina tak trochu módou žijeme, rády se oblékáme ať už já, moje maminka nebo její sestra teta Pavlína. Jejich butik už má na Moravě jméno. Když žena přijde do obchodu, Pavlína ji obleče, a hlavně sladí od hlavy až k patě. Ženy se tak pro její rady a vkus za ní s potěšením vrací. Vzpomínám si, jak jsem jí pomáhala jako malá dělat výlohu anebo ladit outfity na přehlídky. Móda nás v rodině prostě baví.