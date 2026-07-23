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Modelka Debnárová zhubla 30 kilo. Za proměnou nejsou injekce, ale dřina, říká

Renato Salerno
Modelka a módní expertka Natálie Debnárová (40) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o své výrazné proměně. Přiznala, že shodila třicet kilogramů, odmítla spekulace o injekcích na hubnutí a zhodnotila také úroveň módy na červeném koberci.

Na přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové v Karlových Varech zaujala modelka a módní expertka Natálie Debnárová štíhlou postavou. Na první pohled bylo patrné, že v posledních měsících výrazně zhubla. Sama přiznává, že za proměnou stojí především disciplína, ale také náročné životní období.

Natálie Debnárová v Karlových Varech na Don Papa party (6. července 2026)
Natálie Debnárová nafotila kampaň na menstruační plavky Modibodi.
Natálie Debnárová (Praha, 13. března 2022)
Natálie Debnárová
20 fotografií

„Dejme tomu trošku stresu a tvrdé píle. A je to tak, mám dole třicet kilo, což je hodně,“ řekla se smíchem. Odmítla přitom spekulace, že by si pomohla dnes populárními injekcemi na hubnutí.

„Všechny asi zklamu. Tvrdě makáš, musíš se potkat se svým praktickým lékařem, který ti řekne další kroky, a ty je dodržuješ. Poslední dobou v tom ale hraje velkou roli i stres. Nejsem na to pyšná a moje životospráva teď není taková, jakou bych si představovala. Snažím se ale vrátit zpátky do režimu,“ svěřila se.

Na otázku, zda dodržuje některý z dnes populárních způsobů přerušovaného půstu, odpověděla s humorem. „To mě budeš muset poučit,“ smála se. „Mně asi nejvíc prospívá pořádně se najíst ráno. Držím se starého pravidla, že snídani si má člověk dopřát.“

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Jako módní expertka se vyjádřila také k outfitům hostů na filmovém festivalu v Karlových Varech. Přestože je podle svých slov spíše shovívavá, myslí si, že česká společenská móda má stále prostor ke zlepšení.

„Jsme pořád v situaci, kdy se máme co učit. Ale zároveň kolem sebe vidím spoustu mladých lidí, kteří nosí tvorbu českých návrhářů. Právě tady v Karlových Varech mají talentovaní designéři obrovskou příležitost ukázat svou práci na známých osobnostech. Myslím si, že přesně to česká móda potřebuje,“ uzavřela.

Natálie Debnárová působí jako modelka, módní expertka a editorka magazínu Vogue CS. V posledních letech se výrazně zasazuje o podporu českých módních návrhářů a propagaci body positivity.

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