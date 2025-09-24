Tělo Gabrielly Moreirové bylo nalezeno v časných ranních hodinách náhodnými kolemjdoucími na staveništi poblíž místního fotbalového hřiště, které se používá k procházkám a fyzickým aktivitám.
Na těle modelky se našly modřiny a podlitiny, četná poranění a odřeniny měla dívka i na rukou a na hlavě, informoval web CNN Brasil. Výpovědi modelčiných přátel, osmnáctileté dívky a dvou dospívajících chlapců, kteří s ní té noci byli v baru, se rozcházejí. Příčinu smrti zatím úřady nezveřejnily, více světla mají do případu vnést výsledky nařízené soudní pitvy.
Lidé spekulují, co se v osudnou noc stalo a proč skončila dívka na staveništi. Podle jedné z teorií se Moreirová pohádala s jedním z kamarádů či kamarádek cestou z baru a následně upadla a praštila se do hlavy, po čemž její přátelé zpanikařili a utekli. Podle jiné verze měla nešťastně zakopnout, píše brazilský web GC MAIS. Lidé v komentářích na sociálních sítích píší často i o tom, že v náhlé smrti dívky hrála podle nich roli ženská závist.
Šestnáctiletá Moreirová se úspěšně věnovala modelingu, zvítězila v několika lokálních soutěžích krásy, například ve městech Boa Viagem a v Cavalgadě. Účastnila se také pravidelně módních přehlídek. Volný čas trávila nejraději jízdou na koních.
„Gabriella šla příkladem mládeži i celé komunitě. Tato milá, charismatická a odvážná dívka, která šla úspěšně za svými sny, nám bude velice chybět,“ napsala na svém webu radnice města Pedra Branca, odkud modelka pocházela.