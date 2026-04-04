Její rodnou zem teď v juniorské fotbalové reprezentaci hájí starší syn, kterého má s italskou brankářskou legendou Gianluigim Buffonem. Jeho, ale i další dvě své děti hrdá maminka chválí.
Starší syn Louis Thomas přijal před rokem pozvání hrát za českou juniorskou fotbalovou reprezentaci. Proč je pro něj Česko atraktivní?
Donedávna hrál první ligu v Pise, ale jako mlaďochovi mu zase tak moc prostoru v zápasech nedávali, takže český juniorský nároďák je pro něj ten, který mu věří nejvíc. A on si toho moc váží a odvádí ze sebe to nejlepší. Vloni na podzim se mu na Maltě dařilo, ve dvou zápasech dal šest gólů. Na jaře je čeká kvalifikace na mistrovství Evropy a na to se teď těší nejvíc. Má moji povahu – českou náturu. Na všem pracuje, jen tak něco ho nerozhodí, je houževnatý a cílevědomý. Platí pro něj: říkejte si, co chcete, pomlouvejte mě, ale čehokoliv dosáhnu, bude díky mé práci, nikdy jen kvůli otcovu slavnému příjmení.
Neuměla jsem italsky ani slovo, a tamní první zkušenost navíc zrovna moc dobrá nebyla. Tehdy jsem si říkala, že sem už se nikdy nevrátím.