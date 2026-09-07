Modelka Jana Kolářová čeká dítě. Šéf Slavie Tvrdík bude dvojnásobným dědečkem

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Modelka Kolářová porodila, šéf fotbalové Slavie Tvrdík je poprvé dědečkem
„Kluk číslo 2,“ pochlubili se Jana a Ondřej Kolářovi na Instagramu. Zpráva potěšila také hrdého dědečka Jaroslava Tvrdíka, který se díky dceři stane už podruhé dědečkem.
Jana Kolářová se stejně jako při prvním těhotenství o radostnou událost podělila se svými sledujícími. S Ondřejem Kolářem už vychovávají syna Sebastiana, který se narodil v září 2023. Tehdy se z narození prvního vnuka pochlubil na sociálních sítích právě Jaroslav Tvrdík. „Děda,“ napsal tehdy stručně k fotografii své dcery s manželem a novorozeným synem.
Jana a Ondřej se dali dohromady v roce 2020. V říjnu 2021 se zasnoubili a o rok později se vzali. Svatba se konala 24. září 2022 na zámku Chateau Trnová nedaleko Prahy a nechyběli na ní ani představitelé pražské Slavie.
O tom, že by si přáli početnější rodinu, přitom pár mluvil už před narozením prvního potomka. V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2023 Jana na otázku, kolik dětí by si s manželem přáli, odpověděla: „Chtěli bychom dvě děti. Uvidíme, jaká bude realita.“ Tehdy také prozradila, že první těhotenství bylo plánované.
Pro Janu Kolářovou je přitom druhé těhotenství další významnou životní etapou vedle úspěšné modelingové kariéry. V roce 2016 zvítězila v českém i světovém finále prestižní soutěže Elite Model Look a následně pracovala pro světové módní značky. Objevila se například na přehlídkách Chanel či Versace.
Teď se však pozornost mladé modelky pochopitelně soustředí především na rodinu. Z tříletého Sebastiana se brzy stane velký bráška a Jaroslav Tvrdík si bude moci užívat roli dvojnásobného dědečka.