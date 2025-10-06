Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Autor:
  10:30
Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni (21). Na přehlídce značky Vetements zaujala modelka v dlouhých bílých šatech ze síťoviny, které odhalovaly téměř vše. Německá kráska se ani po padesátce nebojí experimentovat a tak překvapila také netradičním zubním šperkem.

Jedna z nejznámějších světových modelek se v pátek po boku své dcery Leni Klumové zúčastnila přehlídky VETEMENTS, kolekce Womenswear jaro/léto 2026, která se konala v rámci pařížského týdne módy.

Klumová před přehlídkou značky Vetements, Womenswear Spring/Summer 2026 (Paříž, 3. října 2025)

Outfit, který zvolila Heidi Klumová pro tuto příležitost, nenechával příliš prostoru pro fantazii a odhalil, co se dalo. Pod dlouhým šedým kabátem s obřími vycpávkami na ramenou měla modelka světlé krajkované šaty, podprsenka zůstala doma a pod odvážným modelem tak prosvítaly jen kalhotky.

Heidi Klumová jako host přehlídky značky Vetements na pařížském týdnu módy. Modelka zaujala v dlouhých šatech ze síťoviny, které odhalovaly téměř vše. (říjen 2025)
Heidi Klumová s dcerou Leni na přehlídce značky Vetements na pařížském týdnu módy. (říjen 2025)
Heidi Klumová před přehlídkou značky Vetements, kolekce Womenswear Spring/Summer 2026 (Paříž, 3. října 2025)
Heidi Klumová se ukázala se zubními šperky grillz před přehlídkou značky Vetements na pařížském týdnu módy. (říjen 2025)
109 fotografií

Své dlouhé blond vlasy s výraznou ofinou nechala Klumová volně rozpuštěné, jako doplněk použila při pózování pro fotografy občas černé sluneční brýle s výraznými obroučkami. Ani po padesátce se modelka nebojí experimentovat a návštěvníky akce velmi zaujal její netradiční zlatý šperk na zuby, takzvané grillz, které se staly populární zejména v hip-hopové a rapové kultuře.

„Lidé jsou často v šoku, že se fotím nahá, nebo ve spodním prádle. Ale to dělám vlastně od roku 1992, tedy už dávno předtím, než tu vůbec byl nějaký Instagram, kam se tak dnes fotí všichni. Pro mě to není nic nového. Posledních patnáct let dělají jiní lidé to, co já dělám už třicet let pro různé módní časopisy. Je to úplně to samé. A je mi úplně jedno, že mi už není dvacet. Nestydím se, že chci být i ve svém věku stále sexy. Mám pocit, že každý by měl dělat to, co chce a co ho těší. Já ráda nosím sexy kousky – a to dokonce i teď, ve svých dvaapadesáti,“ řekla Heidi Klumová v červenci v rozhovoru pro magazín People.

Aňa Geislerová zazářila na molu po boku hvězd jako Mirrenová, Klumová či Fondová

V roce 2023 se modelka poprvé objevila po boku dcery Leni v kampani na spodní prádlo. Na to někteří sledující na Instagramu reagovali velmi negativně a mluvili dokonce o incestu. Nad pohoršenými reakcemi týkajícími se její přílišné nahoty však Klumová většinou jen mávne rukou.

„Co na to říct, takové nesmysly. Když se opaluji doma na zahradě, je to vždy bez horního dílu plavek. Jsem Evropanka. Když jsem byla malá, s rodiči jsme často jezdili na dovolené, kde byly nudapláže. Nikdy mi to nepřišlo nijak divné. Moje děti mě ani jinak neznají. Možná i proto mají k vlastnímu tělu všechny také odmalička velmi přirozený a dobrý vztah,“ uvedla v jednom z rozhovorů.

Německá topmodelka Heidi Klumová nahotu miluje.

Německá topmodelka žijící v USA má čtyři děti: syny Henryho (19) a Johana (18) a dceru Lou (15). Její prvorozená dcera Leni (21), kterou má z předchozího vztahu s italským podnikatelem Flaviem Briatorem, byla později adoptována zpěvákem Sealem.

Klumová je dvakrát rozvedená. S prvním manželem, kadeřníkem celebrit Ricem Pipinem, byla vdaná od roku 1997 do roku 2002. Se zpěvákem Sealem se rozvedli v roce 2014 po devíti letech manželství. Jejím současným manželem je o šestnáct let mladší kytarista kapely Tokio Hotel Tom Kaulitz. Modelka a muzikant se zasnoubili v prosinci 2018, krátce poté se vzali.

Jedna z nejúspěšnějších topmodelek světa, začala v roce 2004 moderovat modelkovskou soutěž Project Runway. Od roku 2006 moderovala také pořad Germany’s Next Top Model, kde stále působí jako moderátorka a porotkyně. Zaujala také například v porotě americké televizní show America’s Got Talent.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

6. října 2025  10:30

Prý mě to omladilo, pochvaluje si zmenšení prsou Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová (49) si nechala v srpnu vyjmout prsní implantáty. Nyní se slovenská moderátorka svěřila fanouškům na sociální síti, jak je s výsledkem spokojená. Zákrok označila za jedno z...

6. října 2025  9:48

Sama nevím, jak jsem se mezi takové hvězdy dostala, diví se Aňa Geislerová

Pouze třikrát se stihl Petr Geisler za svého života podívat do Japonska, přitom poprvé to bylo v roce 1986. O jeho práci, setkáváních, kolezích a taky kaligrafiích, jež vytvořil, teď jeho dcery Aňa a...

6. října 2025

Oba jsme věřící, je to hodně důležité, pochvaluje si Eliška Bučková partnera

Odmala byla vychovávána k víře v Boha, ale když přišla do Prahy, na čas ji opustila. „Byly to dva roky stagnace, kdy jsem si říkala, že pána Boha nepotřebuji, ale pak jsem zjistila, že tu víru v sobě...

6. října 2025

„Budeš hrát jen tlusté holky.“ Kate Winsletovou kvůli váze šikanovali od školy

Premium

Vyrostla v prostředí plném lásky. Možná i proto se herečka Kate Winsletová nepropadla ke dnu, když natočila Titanic – a celý svět řešil, že je moc... oplácaná. Její život je příběhem neobyčejné...

5. října 2025

Jsem první aktivní tenistka, která si nechala zvětšit prsa, chlubí se Dodinová

Francouzská tenistka Océane Dodinová (28) si i přes varování okolí nechala zvětšit poprsí a vystavuje své vylepšené tělo na Instagramu. Věří, že v tenisové kariéře jí to neuškodí.

5. října 2025  14:24

Abstinuji i díky zahradničení, showbyznys možná opustím, říká Miley Cyrusová

Zpěvačku a herečku Miley Cyrusovou (32) znají mnozí fanoušci už od dob jejího dospívání z Disney seriálu Hannah Montana. Dříve žila divokým životním stylem, posledních pět let se však ani nedotkla...

5. října 2025  11:09

Josefína Formanová vzpomíná na Miloše: Hotely nic moc, ale restaurace byly luxusní

Jsou tři. Antonie, Emílie a Josefína. První je držitelkou Českého lva za vedlejší roli ve filmu Okupace, druhá pracuje jako divadelní produkční a nejstarší Josefína si právě dělá doktorát z...

5. října 2025

Hvězda Titanicu, trojnásobná máma i kritička diet. Kate Winsletová slaví 50

Jméno Kate Winsletové si filmoví diváci nejvíc spojují s rolí v kasovním trhákem Titanic, kde britská herečka zazářila po boku hollywoodské hvězdy Leonarda Di Capria. Snímek posbíral 11 Oscarů, ona...

5. října 2025

Kvůli médiím jsem stále držela nesmyslné diety. To byla kravina! vzpomíná Pogodová

Premium

Herečka Sandra Pogodová nedávno oslavila padesátku, ale cítí se na pětatřicet. Část roku cestuje s kamarádem Tomášem do exotických krajin a užívá si radost ze života a svobodu.

4. října 2025

Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová (43) sdílela na Instagramu fotky z 99. narozenin své české babičky Marie Zelníčkové, které říká „babi“. Matka Ivany Trumpové žije na Floridě.

4. října 2025  13:17

Forman a Parková se rozešli. Láska ze seriálu jim nevyšla ani v soukromí

Americká herečka Ashley Parková (34), známá především svou rolí Mindy Chenové ze seriálového hitu Emily in Paris, je po dvou letech opět singl. Rozešla se s hercem Paulem Formanem (31), se kterým...

4. října 2025  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.