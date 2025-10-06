Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Jedna z nejznámějších světových modelek se v pátek po boku své dcery Leni Klumové zúčastnila přehlídky VETEMENTS, kolekce Womenswear jaro/léto 2026, která se konala v rámci pařížského týdne módy.
Outfit, který zvolila Heidi Klumová pro tuto příležitost, nenechával příliš prostoru pro fantazii a odhalil, co se dalo. Pod dlouhým šedým kabátem s obřími vycpávkami na ramenou měla modelka světlé krajkované šaty, podprsenka zůstala doma a pod odvážným modelem tak prosvítaly jen kalhotky.
Své dlouhé blond vlasy s výraznou ofinou nechala Klumová volně rozpuštěné, jako doplněk použila při pózování pro fotografy občas černé sluneční brýle s výraznými obroučkami. Ani po padesátce se modelka nebojí experimentovat a návštěvníky akce velmi zaujal její netradiční zlatý šperk na zuby, takzvané grillz, které se staly populární zejména v hip-hopové a rapové kultuře.
„Lidé jsou často v šoku, že se fotím nahá, nebo ve spodním prádle. Ale to dělám vlastně od roku 1992, tedy už dávno předtím, než tu vůbec byl nějaký Instagram, kam se tak dnes fotí všichni. Pro mě to není nic nového. Posledních patnáct let dělají jiní lidé to, co já dělám už třicet let pro různé módní časopisy. Je to úplně to samé. A je mi úplně jedno, že mi už není dvacet. Nestydím se, že chci být i ve svém věku stále sexy. Mám pocit, že každý by měl dělat to, co chce a co ho těší. Já ráda nosím sexy kousky – a to dokonce i teď, ve svých dvaapadesáti,“ řekla Heidi Klumová v červenci v rozhovoru pro magazín People.
V roce 2023 se modelka poprvé objevila po boku dcery Leni v kampani na spodní prádlo. Na to někteří sledující na Instagramu reagovali velmi negativně a mluvili dokonce o incestu. Nad pohoršenými reakcemi týkajícími se její přílišné nahoty však Klumová většinou jen mávne rukou.
„Co na to říct, takové nesmysly. Když se opaluji doma na zahradě, je to vždy bez horního dílu plavek. Jsem Evropanka. Když jsem byla malá, s rodiči jsme často jezdili na dovolené, kde byly nudapláže. Nikdy mi to nepřišlo nijak divné. Moje děti mě ani jinak neznají. Možná i proto mají k vlastnímu tělu všechny také odmalička velmi přirozený a dobrý vztah,“ uvedla v jednom z rozhovorů.
Německá topmodelka žijící v USA má čtyři děti: syny Henryho (19) a Johana (18) a dceru Lou (15). Její prvorozená dcera Leni (21), kterou má z předchozího vztahu s italským podnikatelem Flaviem Briatorem, byla později adoptována zpěvákem Sealem.
Klumová je dvakrát rozvedená. S prvním manželem, kadeřníkem celebrit Ricem Pipinem, byla vdaná od roku 1997 do roku 2002. Se zpěvákem Sealem se rozvedli v roce 2014 po devíti letech manželství. Jejím současným manželem je o šestnáct let mladší kytarista kapely Tokio Hotel Tom Kaulitz. Modelka a muzikant se zasnoubili v prosinci 2018, krátce poté se vzali.
Jedna z nejúspěšnějších topmodelek světa, začala v roce 2004 moderovat modelkovskou soutěž Project Runway. Od roku 2006 moderovala také pořad Germany’s Next Top Model, kde stále působí jako moderátorka a porotkyně. Zaujala také například v porotě americké televizní show America’s Got Talent.