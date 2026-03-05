Heidi Klumová a její dcera Leni se objevily v nové kampani italské značky spodního prádla Intimissimi. Na snímcích mají obě na sobě růžové krajkové sety a pózují bok po boku v jemném stylizovaném prostředí.
Fotky i video z focení sdílely na sociálních sítích a okamžitě vyvolaly tisíce reakcí. Zatímco někteří fanoušci chválí jejich sebevědomí a blízký vztah, jiní řeší, zda je vhodné, aby matka a dcera společně pózovaly právě v reklamě na spodní prádlo.
Podle kritiků je takový typ kampaně příliš intimní a působí zvláštně, když v něm vystupují příbuzné. Zastánci naopak tvrdí, že jde o běžnou reklamu a podobné projekty jsou ve světě modelingu stále častější.
Sama Leni Klumová už dříve uvedla, že negativní komentáře příliš neřeší a focení s matkou pro ni je vždy především příjemným pracovním zážitkem. Heidi zase dlouhodobě říká, že je na svou dceru velmi pyšná a podporuje její kariéru v módním průmyslu.
Heidi Klumová patří už více než dvě desetiletí mezi nejznámější modelky světa. Proslavila se především jako andílek značky Victoria’s Secret a později se stala také televizní osobností. Moderovala například soutěž Project Runway a v Německu dlouhodobě uvádí populární modelingovou show Germany’s Next Topmodel. Kromě modelingu se věnuje také produkci, podnikání a televizní zábavě.
Její dcera Leni jde v matčiných stopách. Modelingovou kariéru odstartovala v lednu 2021, kdy se společně s matkou objevila na obálce německé edice magazínu Vogue. Od té doby pracovala pro řadu módních značek a pravidelně se objevuje na přehlídkách i v kampaních. Leni je biologickou dcerou italského podnikatele Flavia Briatoreho, vychovával ji však zpěvák Seal, který byl dlouhá léta manželem Heidi Klumové a Leni později oficiálně adoptoval.
Focení matek s dcerami není ve světě celebrit úplně neobvyklé. Podobné projekty mají za sebou například supermodelka Cindy Crawfordová a její dcera Kaia Gerberová, které se společně objevily v několika módních kampaních a na obálkách magazínů.
V minulosti spolu pózovaly také herečka Demi Moore a její dcera Rumer Willisová. V těchto případech však většinou šlo o klasické módní editorialy nebo rodinné portréty, nikoli o reklamu na spodní prádlo. V českém rybníčku společně pravidelně v plavkách pózují Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou.