Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle

  8:44
Německá supermodelka Heidi Klumová (52) opět vyvolala na sociálních sítích bouřlivé reakce. Tentokrát kvůli nové kampani na spodní prádlo, ve které pózuje společně se svou dcerou Leni (21). Fotografie se rychle šíří po internetu a zatímco část fanoušků dvojici obdivuje, jiní označují snímky za nevhodné.

Heidi Klumová a její dcera Leni se objevily v nové kampani italské značky spodního prádla Intimissimi. Na snímcích mají obě na sobě růžové krajkové sety a pózují bok po boku v jemném stylizovaném prostředí.

Fotky i video z focení sdílely na sociálních sítích a okamžitě vyvolaly tisíce reakcí. Zatímco někteří fanoušci chválí jejich sebevědomí a blízký vztah, jiní řeší, zda je vhodné, aby matka a dcera společně pózovaly právě v reklamě na spodní prádlo.

Leni Klumová v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku (březen 2026)
Dcera a matka: Leni a Heidi v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku (březen 2026)
Leni v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku (březen 2026)
Leni a Heidi v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku (březen 2026)
Podle kritiků je takový typ kampaně příliš intimní a působí zvláštně, když v něm vystupují příbuzné. Zastánci naopak tvrdí, že jde o běžnou reklamu a podobné projekty jsou ve světě modelingu stále častější.

Sama Leni Klumová už dříve uvedla, že negativní komentáře příliš neřeší a focení s matkou pro ni je vždy především příjemným pracovním zážitkem. Heidi zase dlouhodobě říká, že je na svou dceru velmi pyšná a podporuje její kariéru v módním průmyslu.

Heidi Klumová patří už více než dvě desetiletí mezi nejznámější modelky světa. Proslavila se především jako andílek značky Victoria’s Secret a později se stala také televizní osobností. Moderovala například soutěž Project Runway a v Německu dlouhodobě uvádí populární modelingovou show Germany’s Next Topmodel. Kromě modelingu se věnuje také produkci, podnikání a televizní zábavě.

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Její dcera Leni jde v matčiných stopách. Modelingovou kariéru odstartovala v lednu 2021, kdy se společně s matkou objevila na obálce německé edice magazínu Vogue. Od té doby pracovala pro řadu módních značek a pravidelně se objevuje na přehlídkách i v kampaních. Leni je biologickou dcerou italského podnikatele Flavia Briatoreho, vychovával ji však zpěvák Seal, který byl dlouhá léta manželem Heidi Klumové a Leni později oficiálně adoptoval.

Focení matek s dcerami není ve světě celebrit úplně neobvyklé. Podobné projekty mají za sebou například supermodelka Cindy Crawfordová a její dcera Kaia Gerberová, které se společně objevily v několika módních kampaních a na obálkách magazínů.

V minulosti spolu pózovaly také herečka Demi Moore a její dcera Rumer Willisová. V těchto případech však většinou šlo o klasické módní editorialy nebo rodinné portréty, nikoli o reklamu na spodní prádlo. V českém rybníčku společně pravidelně v plavkách pózují Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou.

