Devětadvacetiletá modelka se představila v kampani ke kolekci Everyday Cotton, kterou nafotil renomovaný fotograf Mert Alas. Krátce po zahájení prodeje byly některé velikosti podprsenek a kalhotek téměř okamžitě vyprodané a zákaznice se musely zapisovat na čekací listiny.
Na sociálních sítích se záhy objevila řada reakcí. „Podprsenka, kterou jsem chtěla ve své velikosti, už je vyprodaná,“ postěžovala si jedna z fanynek. Jiná přiznala, že ji ke koupi přesvědčila právě nová kampaň s Hailey. „Přesvědčilo mě to koupit si poprvé něco od SKIMS. Právě jsem si objednala!“ napsala.
Někteří fanoušci dokonce označují manželku Justina Biebera za „nejvlivnější modelku současnosti“ a upozorňují na její schopnost výrazně zvýšit zájem o produkty, které propaguje. Nechyběla však ani kritika. Část zákazníků si stěžovala na dlouhé čekání na odeslání objednávek a žádala značku o bližší informace ohledně doručení.
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Modelka Hailey Bieber se nechala nafotit ve svůdných pózách v sexy spodním prádle
Sama Hailey uvedla, že jednoduché a pohodlné spodní prádlo patří k základům jejího šatníku. „Kolekce Everyday Cotton má všechno, co od takových kousků očekávám. Je měkká, pohodlná a vhodná při jakékoli příležitosti. Jsou to věci, po kterých sahám pořád dokola,“ uvedla.
Také zakladatelka značky Kim Kardashianová vysvětlila, proč si pro novou kampaň vybrala právě Hailey Bieber. „Hailey má jedinečnou schopnost dodat eleganci i těm nejjednodušším kouskům. Její styl působí naprosto přirozeně, a právě proto byla ideální tváří mé nové kolekce,“ řekla.
SKIMS patří mezi nejúspěšnější módní značky posledních let. Společnost byla po investičním kole vedeném Goldman Sachs oceněna přibližně na pět miliard dolarů, tedy zhruba 105 miliard korun. Kolekce Everyday Cotton navazuje na oblíbené střihy značky a nabízí podprsenky i kalhotky v široké škále velikostí.
Hailey Bieber je od roku 2018 manželkou zpěváka Justina Biebera (32). V roce 2024 se páru narodil syn Jack Blues Bieber. Manželé si rodinné soukromí pečlivě střeží a svého syna se snaží držet mimo zájem veřejnosti.