„Ztráta vlasů mi svým způsobem dodala sílu, protože už nesoutěžím o to, kdo je nejvíc sexy nebo nejvíc okouzlující. Zbavila jsem se tím mnoha překážek v životě. Nemusím dokazovat nic sama sobě, ani nikomu jinému,“ říká Bianca Balti v rozhovoru pro britský deník The Times.

Přiznává, že chemoterapie je velmi náročná. „Občas, když jsem se na sebe podívala do zrcadla a viděla, že jsem přišla o vlasy, obočí i řasy, bylo toho na mě moc. Ale myslím, že jsem ten pocit beznaděje nakonec dokázala změnit v něco, co mi naopak dodává sílu,“ vysvětlila.

Foto: Modelka Bianca Balti se svými dcerami:

Letos se zúčastnila například hudebního festivalu Sanremo v Itálii a také oscarového večírku Vanity Fair v Los Angeles. „Poslední měsíce jsem bojovala o život... Takže ne, nebojím se jít na chvíli na červený koberec,“ prohlásila.

Bianca Balti promluvila o svém zdravotním stavu také v příspěvku na Instagramu u příležitosti Světového dne boje proti rakovině, který byl 4. února. „Má teta zemřela na rakovinu prsu a moje máma před lety zjistila, že má také nádorové onemocnění,“ svěřila se.

Zhoubné nádory vzniknou u naprosté většiny žen souhrou náhody a rizikových faktorů. Jeden ze 300–800 případů je způsoben mutací v genu BRCA1 nebo BRCA2. Pokud tyto geny fungují správně, opravují chyby v DNA a pomáhají předcházet vzniku rakoviny. Pokud se u nich ale objeví mutace, tato schopnost se naruší, což výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků.

Modelka v roce 2021 zjistila, že je přenašečkou genu BRCA1 a podstoupila preventivní dvojitou mastektomii. „Tato nemoc nemohla ovládat mé myšlenky, natož mé tělo. 8. září 2024 však do mého života vstoupila rakovina, která mi připadala jako rozsudek smrti,“ popsala s tím, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu vaječníků ve třetím stadiu.

V říjnu modelka zahájila chemoterapii, kterou ukončila na konci ledna. „K mému velkému překvapení jsem se těch posledních několik měsíců cítila tak živá jako nikdy předtím,“ řekla s tím, že svůj život ani jeden den nebrala jako samozřejmost a byla za každé další ráno vděčná.

„Všechno mi začalo připadat jako dar a skutečné požehnání. Bylo to opravdu těžké a ještě tomu všemu není úplně konec, ale nechtěla bych to jinak. Říká se, že co tě nezabije, to tě posílí. Já mám zkušenost, že to, co mě nezabilo, mě přimělo milovat život ještě mnohem víc, než dříve,“ popsala.

Preventivní vyšetření Ženy nad 40 let věku by měly každé dva roky chodit na preventivní vyšetření prsu mamografem. Od 45 let jim ho radí pojišťovna. Do čtyřiceti let věku se ženám provádí kontrola prsů ultrazvukem. Pokud nemají ženy doporučení ze zdravotních důvodů, vyšetření si hradí samy. Ženy by si měly své prsy vyšetřovat každý měsíc takzvaným samovyšetřením (přesný návod čtěte zde).

O mastektomii promluvila také pro časopis Vogue. „Ještě jsem nebyla nemocná, ale věděla jsem, že vzhledem k tomu, že to je v rodině, je mnohem větší pravděpodobnost, že jednou nemocná budu. A měla jsem možnost s tím něco udělat,“ vysvětlila Balti, která je mimo jiné více než deset let tváří slavné módní značky Dolce & Gabbana.

„Nejtěžší na celém procesu byl ten obrovský strach. Ze zjištění diagnózy, z neznáma, z toho, že si budu muset vzít delší volno v práci, z toho, že nevím, jak pak bude moje tělo vypadat. Rakovina je mnohdy diagnostikována příliš pozdě. Musíme se všichni naučit naslouchat svému tělu, rozpoznávat příznaky a nebát se o tom mluvit,“ dodává.

S bývalým manželem Christianem Lucidim má Bianca Balti dceru Matildu (17). Vzali se v roce 2006 a rozvedli o čtyři roky později. Po rozchodu se modelka v roce 2016 provdala za Matthewa McRae, se kterým má dceru Miu (9).