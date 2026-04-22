V Itálii, kde Alena našla domov už před více než dvaceti lety, se však její život postupně proměnil. Dnes je trojnásobnou maminkou a otevřeně mluví o menopauze i o tom, jak se s věkem mění vztah k vlastnímu tělu.
Právě její autenticita a nesmrtelná energie ji přirozeně propojují s tématem longevity, jež prostupuje i květnovým číslem Harper’s Bazaar. Krásy, která nespočívá v popření času, ale v jeho přijetí.
Koho vidíte, když se díváte do zrcadla?
Vidím mámu tří dětí, která si užívá život.
Měnila byste na tom odrazu něco?
Měnila, ale nechci v padesáti vypadat jako dvacítka. Chtěla bych vypadat jako krásná, udržovaná padesátka. Takže by mi stačilo, kdyby se ty změny v obličeji jen o trochu zpomalily.
Jakou nejlepší beauty radu jste za svou kariéru modelky dostala a držíte se jí?
Jednoznačně dobře se odlíčit. Což jsem dodržovala vždycky, i když jsem po náročné práci, kde jsem na sobě měla hodně make-upu, přišla domů v pět ráno. A další věc, která mi ale moc nejde, pořádně hydratovat pleť a vlasy. Pokaždé když si dám masku a vidím, jak se všechno hned vpije, je jasné, že v tom dělám nějaké chyby.
Jaké máte vztahy se sluncem, chráníte se před ním pečlivě?
Chráním, mažu se a chodím na kontrolu znamínek. Ale že bych se před sluncem skrývala nebo nosila čepici, to úplně ne... Sama sobě se více líbím trochu opálená, na druhé straně vůbec nebojuju s chybějícím vitaminem D, který ani nepotřebuju suplementovat.
Uvažujte do budoucna o některém z estetických zákroků?
O spoustě zákrocích jsem i uvažovala, ale já se toho strašně bojím. Navíc, přirozenost mi byla vždycky bližší. Chodím na biorevitalizaci kvůli hydrataci pleti a asi třikrát v životě jsem byla na botoxu. Přála bych si hydratovat rty, ale nechci je mít nafouklé. A kdyby se nemuselo do anestezie, nechala bych si zvednout prsa.
|
7. srpna 2025