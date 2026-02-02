Jméno Krystyny Pyszkové je v Epsteinových spisech. Miss World to vysvětluje

V nově zveřejněných spisech zesnulého miliardáře a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina z roku 2019 figuruje také jméno české modelky Krystyny Pyszkové. Světová vítězka Miss World se k celé věci vyjádřila na sociálních sítích, aby předešla spekulacím.
„Považuji za důležité vysvětlit celou situaci a i nyní apelovat na všechny, kteří se v módním byznysu pohybují,“ píše modelka v příbězích na Instagramu. „Během mé účasti na španělském fashion weeku před mnoha lety jsem byla oslovena s informací, že bych mohla být skvělou kandidátkou na módní přehlídku v New Yorku. Byla jsem propojena s dalšími kontakty a řešila se možnost mé účasti na castingu v Paříži, včetně konkrétního termínu a času odletu.“

Krystyna Pyszková na Česko-Slovenském plese v Praze (1. února 2025)

Modelka prozradila, že v průběhu komunikace jí ale začal celý přístup protistrany připadat podezřelý a netransparentní. „Kontakty jsem si proto důkladně prověřila a zjistila, že mé pochybnosti byly oprávněné. K odletu tak nikdy nedošlo a na toto téma jsem začala lidi upozorňovat,“ uvedla.

„V modelingu se pohybuji od 13 let a jsem si vědoma toho, že zákulisí tohoto světa nemusí být vždy takové, jak se na první pohled jeví. O to větší důraz jsem vždy kladla na ověřování informací a práci výhradně s lidmi, kterým důvěřuji. Proto jsme se s holkami v tomto směru vždy podporovaly a vzájemně se varovaly,“ pokračovala vítězka světové soutěže krásy v prohlášení.

Andrew na čtyřech nad ženou, exministr ve slipech. Co odhalují nové Epsteinovy spisy

„Současně chci tímto upozornit na to, jak důležité je být v dnešním světě obezřetný, přistupovat ke věcem s příležitostmi se zdravou kritikou a chránit tak sebe i ostatní. To, co se dělo a bohužel i nadále děje, jednoznačně odsuzuji a myslím na všechny oběti,“ dodala.

Jméno české modelky se objevilo v dokumentech, které zveřejnilo americké Ministerstvo spravedlnosti na oficiálních stránkách a jsou dostupné i pro veřejnost. Kromě Krystyny Pyszkové se v odtajněných složkách objevují i další známá česká jména například modelky Karolína Kurková, Petra Němcová a Veronika Vařeková.

