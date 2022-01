Královna krásy skočila z devětadvacátého patra

Zprávu o úmrtí potvrdila v neděli newyorská policie. „Dnes v 7:13 reagovala NYPD na volání 911 z 350 západní 42. ulice. Po příjezdu našli policisté třicetiletou ženu ležet na zemi v bezvědomí a bez reakcí. Přivolaná záchranná služba na místě prohlásila ženu za mrtvou,“ stojí v prohlášení policistů s tím, že Krystová podle předběžného vyšetřování spáchala sebevraždu.

Podle listu The New York Post bývalá královna krásy zemřela po pádu z terasy ve 29. patře bytového domu v New Yorku. Ona sama přitom bydlela v devátém patře budovy.

„Zničeni a s velkým zármutkem informujeme o smrti naší milované Cheslie. Byla světlem, které inspirovalo ostatní po celém světě svou krásou a sílou. Starala se o druhé, milovala, smála se a zářila. Cheslie ztělesňovala lásku a sloužila druhým, ať už prostřednictvím své práce advokátky bojující za sociální spravedlnost, jako Miss USA nebo jako moderátorka pořadu ‚Extra‘. Ale hlavně jako dcera, sestra, kamarádka, mentorka a kolegyně,“ píše se v prohlášení rodiny. „Víme, že její vliv bude nadále pokračovat.“

Miss USA 2019 Cheslie Krystová a Miss USA 2018 Sarah Rose Summersová (Reno, 2. května 2019)

Web TMZ věnující se celebritám uvedl, že Krystová zanechala dopis na rozloučenou, v němž své věci odkázala matce.

Cheslie Krystová pocházela z Jacksonu v Michiganu, studovala obchod a práva. V roce 2019 coby Miss Severní Karolíny získala korunku Miss USA. Zvítězila v konkurenci jednapadesáti uchazeček o titul královny krásy.

Ve svém video medailonku se rozhořčila nad situací, kdy jí kdysi jeden ze soudců řekl, že nemá do soudní síně nikdy nosit kalhoty. Soudci prý preferují sukně.

Miss USA 2019 Cheslie Krystová s finalistkami soutěže krásy (Reno, 2. května 2019)

„Nikdy nezapomenu na to, jak jsme s kolegou po několika měsících příprav stáli půl hodiny před soudci s naším případem a jediné, co jsme dostali jako zpětnou vazbu, byla informace, že si mám příště obléknout sukni. Bylo to velmi frustrující a ponižující,“ řekla.

Po vítězství zavzpomínala také na své dětství. Do sebevědomé dívky prý měla daleko. „Když mi bylo deset let, byla jsem zvláštní dítě se srostlým obočím. Vlasy jsem nosila vždy stažené dozadu a neměla jsem žádné kamarády. Uvnitř jsem tou dívkou vlastně tak trochu pořád. Stále miluji knihy a ráda trávím čas sama doma sledováním filmů,“ přiznala Miss USA 2019.