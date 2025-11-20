Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Autor:
  11:11
Stres, maximální soustředění a k tomu dlouhé šaty – tato kombinace se na světovém finále Miss Universe v Bangkoku nevyplatila hned dvěma soutěžícím. Na pódiu nejprve upadla reprezentantka Velké Británie a krátce po ní i Miss Jamajka, která musela být odvezena do nemocnice.
Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...
Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...
Miss Jamajka Gabrielle Henry během přehlídky večerních šatů na Miss Universe v...
Miss Jamajka Gabrielle Henry během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe...
67 fotografií

Britka Danielle Latimerová upadla během přehlídky národních kostýmů. Měla na sobě bílé šaty, zelený plášť s rudým šálem a klobouk ve stylu Elizy Doolittové z muzikálu My Fair Lady. Jako rekvizitu tlačila vozík s květinami ozdobený nápisem Covent Garden.

Po pádu se z hlediště ozvaly výkřiky. Šestatřicetiletá fotografka se však rychle zvedla, odhodila plášť i klobouk a předvedla druhý outfit – zdobené bílé šaty doplněné tiárou. Na sociálních sítích se proto objevily spekulace, zda nebyl pád součástí vystoupení.

Krátce poté upadla i Miss Jamajka Gabrielle Henry, a to mnohem nepříjemněji. Stalo se to při přehlídce večerních rób. Na okraji pódia se zřítila a diváci jí okamžitě přispěchali na pomoc. Na pozdějších záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak je kráska odnášena na nosítkách. Následně byla převezena do nemocnice Paolo Rangsit.

amusestan

A shocking moment at Miss Universe 2025: Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, fell from the stage and had to be taken to the hospital on a stretcher.

Wishing her strength, safety, and a speedy recovery.

Miss Universe Jamaica 2025 - Gabrielle Henry

@missuniverse @officialgabriellehenry @officialmissuniversejamaica

#MissUniverse #MissUniverse2025 #MissUniverseJamaica #MissUniverseJamaica2025 #GabrielleHenry #jamaica #preliminary #eveninggown #stage #thailand #nawat #missgrandinternational #scandal #drama #amusestan

19. listopadu 2025 v 17:36, příspěvek archivován: 20. listopadu 2025 v 10:00
oblíbit odpovědět uložit

„Zdravotníci ji mají v péči a uvedli, že neutrpěla žádná život ohrožující zranění. Pokračují však v testech, aby zajistili její úplné zotavení. Prosíme všechny, aby zůstali pozitivní, modlili se za ni a posílali jí povzbudivé myšlenky,“ uvedli zástupci Miss Universe Jamajka.

Majitel soutěže Miss Universe Raul Rocha zároveň ujistil fanoušky, že Gabrielle Henry si při pádu jako zázrakem nic nezlomila.

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

Miss Jamajka Gabrielle Henry je povoláním oftalmoložka a zakladatelka nadace See Me Foundation, která podporuje zrakově postižené na celém ostrově.

Česko letos v soutěži reprezentuje Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová. Je doktorandkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

ABBA v 70. letech. Zleva: Bjorn Ulvaeus, Frida Lyngstadová, Agnetha Faltskogová...

Norsko-švédská zpěvačka Anni-Frid Lyngstadová, která 15. listopadu slaví osmdesátiny, byla členkou bývalé skupiny ABBA. Brunetka, fanoušky přezdívaná Frida, prožila nepříliš idylické dětství, zažila...

Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...

Stres, maximální soustředění a k tomu dlouhé šaty – tato kombinace se na světovém finále Miss Universe v Bangkoku nevyplatila hned dvěma soutěžícím. Na pódiu nejprve upadla reprezentantka Velké...

20. listopadu 2025  11:11

Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil...

20. listopadu 2025  9:52

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

20. listopadu 2025  8:49

Byla to skvělá škola života, říká Bára Fišerová o vztahu s Michalem Penkem

Bára Fišerová (Praha, 5. června 2023)

Herečka Bára Fišerová (37), známá ze seriálů Modrý kód nebo Kameňák, je spíše letní typ. Přesto ale dokáže ocenit i podzim. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na vztah s Michalem Penkem a...

20. listopadu 2025

Heidi Janků pravidelně sleduje, co se děje u Špinarky

Heidi Janků (24. června 2025)

Heidi Janků dostala nabídku, která se neodmítá. František Ringo Čech ji oslovil, aby s ním hrála v Dívčí válce, údajně třetí nejuváděnější hře u nás. V legendární inscenaci se vystřídala řada známých...

20. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Krásná, nezávislá i divoká jako Viktorka. Geprtovou však dostihlo rodinné prokletí

Premium
Vlasy nosila pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled...

Vlasy pečlivě stažené dozadu, pěšinka uprostřed a k tomu pohled neústupné bohyně. Herečka Libuše Geprtová působila tvrdě, nesmlouvavě, snad až chlapsky. Neměla však na vybranou. Vždy musela spoléhat...

19. listopadu 2025

Další ikonické selfie? Cristiano Ronaldo se v Bílém domě vyfotil s mocnými

Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025)

Selfie z Bílého domu vyfocené portugalskou fotbalovou superstar Cristianem Ronaldem rozhýbalo sociální sítě. Jeden z nejlepších hráčů všech dob ve Washingtonu povečeřel s prezidentem USA Donaldem...

19. listopadu 2025  14:29

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

Přehlídka národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)

Orel, exotické ptactvo, motýli, bohyně, květiny i pirátka. Tak vypadaly národní kostýmy, ve kterých se představily finalistky světového finále Miss Universe 2025 v Bangkoku. Česká zástupkyně Michaela...

19. listopadu 2025  13:16

O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Patrik Hezucký v úterý nemohl kvůli zdravotnímu stavu vysílat pravidelnou Ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a chyběl i při natáčení podcastu Lepší už to nebude s Milošem Pokorným a Zdeňkem...

19. listopadu 2025  12:13

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Holčičí výlety mi daly víc než luxusní nákupy, říká Barbora Karpíšková

Barbora Karpíšková

Sklenka oranžového vína v lisabonské vinárně, krosna otlačená do klíční kosti a osmdesát pět kilometrů podél Atlantiku. V nové eseji pro Harper’s Bazaar píše Barbora Karpíšková alias Bjukitchen o...

19. listopadu 2025  11:38

Kdy se bude vysílat StarDance Tour v televizi? Na silvestra se chystá záznam z O2 areny

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

StarDance Tour měla obrovský úspěch. Televizní diváci, kteří se na žádné z vystoupení v arénách nedostali, však prožívali hořké zklamání. Jako částečnou kompenzaci za pravidelný podzimní taneční...

19. listopadu 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.