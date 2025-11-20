Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Britka Danielle Latimerová upadla během přehlídky národních kostýmů. Měla na sobě bílé šaty, zelený plášť s rudým šálem a klobouk ve stylu Elizy Doolittové z muzikálu My Fair Lady. Jako rekvizitu tlačila vozík s květinami ozdobený nápisem Covent Garden.
Po pádu se z hlediště ozvaly výkřiky. Šestatřicetiletá fotografka se však rychle zvedla, odhodila plášť i klobouk a předvedla druhý outfit – zdobené bílé šaty doplněné tiárou. Na sociálních sítích se proto objevily spekulace, zda nebyl pád součástí vystoupení.
Krátce poté upadla i Miss Jamajka Gabrielle Henry, a to mnohem nepříjemněji. Stalo se to při přehlídce večerních rób. Na okraji pódia se zřítila a diváci jí okamžitě přispěchali na pomoc. Na pozdějších záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak je kráska odnášena na nosítkách. Následně byla převezena do nemocnice Paolo Rangsit.
„Zdravotníci ji mají v péči a uvedli, že neutrpěla žádná život ohrožující zranění. Pokračují však v testech, aby zajistili její úplné zotavení. Prosíme všechny, aby zůstali pozitivní, modlili se za ni a posílali jí povzbudivé myšlenky,“ uvedli zástupci Miss Universe Jamajka.
Majitel soutěže Miss Universe Raul Rocha zároveň ujistil fanoušky, že Gabrielle Henry si při pádu jako zázrakem nic nezlomila.
Miss Jamajka Gabrielle Henry je povoláním oftalmoložka a zakladatelka nadace See Me Foundation, která podporuje zrakově postižené na celém ostrově.
Česko letos v soutěži reprezentuje Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová. Je doktorandkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.