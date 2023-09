Padlo další tabu v soutěžích krásy. Miss Universe ruší horní věkový limit

Poté, co Miss Universe koupila thajská transgender podnikatelka Čakrapong „Anne“ Čakradžutatchipová, oznámili nyní pořadatelé, že v podmínkách ruší horní věkové omezení. Prestižní soutěže krásy se dosud mohly účastnit ženy ve věku do osmadvaceti let. Nové pravidlo vstoupí v platnost příští rok.