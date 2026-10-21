|
Sophia Maria Osako nepoletí na Miss Universe. Kdo ji nahradí, tají
Změnu oznámili zástupci Miss Universe Česko. Novou kandidátku představili na tiskové konferenci v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě.
Kotoučkové je 25 let, pochází z Prahy a studuje biomedicínu. Vedle studia se věnuje také drezuře, jezdecké disciplíně založené na přesnosti a souhře jezdce s koněm. Nyní ji čeká příprava na mezinárodní soutěž, kde bude reprezentovat Českou republiku mezi kandidátkami z celého světa.
Původní vítězka Sophia Maria Osako získala titul Miss Universe Czechia 2026. Světového finále se však nakonec nezúčastní, z účasti na mezinárodní soutěži odstoupila a organizace jmenovala náhradnici.
Finálový večer 75. ročníku Miss Universe se uskuteční 24. listopadu v San Juanu v Portoriku. Dominiku Viktorii Kotoučkovou tak čeká příprava na mezinárodní klání, česká reprezentantka dostane příležitost navázat na úspěchy svých předchůdkyň a zabojovat o co nejlepší umístění.
Miss Universe Česko a Slovensko je národní soutěž krásy, jejíž vítězky získávají příležitost reprezentovat své země na mezinárodním finále Miss Universe. Soutěž vede Sam Dolce, módní návrhář, stylista a ředitel národní organizace, který prosazuje moderní pojetí soutěží krásy a vedle vzhledu zdůrazňuje také osobnost, charisma a individuální potenciál jednotlivých soutěžících.
Historické úspěchy Češek na Miss Universe
České a dřívější československé zástupkyně se v průběhu let několikrát probojovaly do semifinálových a finálových kol: