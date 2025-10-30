Solange Keitaová si na Miss Universe připíše hned dvě pomyslná prvenství. Je spolu s Nicole Visser Peilikerovou první dvaačtyřicetiletou ženou v soutěži a navíc je první rwandskou ženou, která se zúčastní této soutěže krásy.
Keitaová a Peilikerová jsou historicky nejstaršími soutěžícími Miss Universe, která letos bude mít svůj 74. ročník. Loni soutěž zrušila horní věkovou hranici. Nejstarší soutěžící byla v minulém ročníku čtyřicetiletá Beatrice Njoyaová z Malty.
Nicole Visserová Peilikerová je už čtyřnásobnou matkou a v soutěži reprezentuje ostrov Bonaire, který leží v Karibiku, ale patří Nizozemsku. Peilikerová jako teenagerka ostrov s 25 tisíci obyvateli opustila, aby šla studovat management a marketing do USA.
Po deseti letech se ale na ostrov vrátila a od té doby tam žije s manželem a čtyřmi dětmi. Její dcera letos získala titul Mini-Miss Universe.
Peilikerové před dvěma lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu a ona by ráda svou popularitu, kterou díky soutěži Miss získá, využila pro osvětu a pomoc lidem s touto nemocí.
Zástupkyně Rwandy Solange Keitaová žije v Kanadě, kam s rodiči emigrovala v roce 1996 po genocidě Tutsiů. Jako ambasadorka UNICEF vyhrála od roku 2005 už několik soutěží krásy v Kanadě a bojuje za větší začlenění žen a dětí do společnosti.
Sama je matkou trojčat a v současnosti působí jako generální ředitelka společnosti, která propaguje podnikání a ženské vůdčí schopnosti.
Finále soutěže Miss Universe a uskuteční 21. listopadu v Thajsku. Česko bude reprezentovat sedmadvacetiletá doktorandka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michaela Tomanová, která se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.