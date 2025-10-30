Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let

Autor:
  9:51
Mezinárodní soutěže Miss Universe se letos poprvé v její historii zúčastní i dvě dámy starší čtyřiceti let. Oběma je 42 a jedna zastupuje Rwandu, druhá ostrov Bonaire, který patří Nizozemsku. Horní věkovou hranici zrušila soutěž v loňském roce. Překážkou už není ani manželství a mateřství.

Solange Keitaová si na Miss Universe připíše hned dvě pomyslná prvenství. Je spolu s Nicole Visser Peilikerovou první dvaačtyřicetiletou ženou v soutěži a navíc je první rwandskou ženou, která se zúčastní této soutěže krásy.

Nicole Visserová Peilikerová a Solange Keitaová jsou ve 42 letech historicky nejstaršími soutěžícími o titul Miss Universe.
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
21 fotografií

Keitaová a Peilikerová jsou historicky nejstaršími soutěžícími Miss Universe, která letos bude mít svůj 74. ročník. Loni soutěž zrušila horní věkovou hranici. Nejstarší soutěžící byla v minulém ročníku čtyřicetiletá Beatrice Njoyaová z Malty.

Palestina bude mít poprvé zástupkyni na Miss Universe. Je to zodpovědnost, říká

Nicole Visserová Peilikerová je už čtyřnásobnou matkou a v soutěži reprezentuje ostrov Bonaire, který leží v Karibiku, ale patří Nizozemsku. Peilikerová jako teenagerka ostrov s 25 tisíci obyvateli opustila, aby šla studovat management a marketing do USA.

Po deseti letech se ale na ostrov vrátila a od té doby tam žije s manželem a čtyřmi dětmi. Její dcera letos získala titul Mini-Miss Universe.

Peilikerové před dvěma lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu a ona by ráda svou popularitu, kterou díky soutěži Miss získá, využila pro osvětu a pomoc lidem s touto nemocí.

Zástupkyně Rwandy Solange Keitaová žije v Kanadě, kam s rodiči emigrovala v roce 1996 po genocidě Tutsiů. Jako ambasadorka UNICEF vyhrála od roku 2005 už několik soutěží krásy v Kanadě a bojuje za větší začlenění žen a dětí do společnosti.

Sama je matkou trojčat a v současnosti působí jako generální ředitelka společnosti, která propaguje podnikání a ženské vůdčí schopnosti.

Finále soutěže Miss Universe a uskuteční 21. listopadu v Thajsku. Česko bude reprezentovat sedmadvacetiletá doktorandka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michaela Tomanová, která se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let

Mezinárodní soutěže Miss Universe se letos poprvé v její historii zúčastní i dvě dámy starší čtyřiceti let. Oběma je 42 a jedna zastupuje Rwandu, druhá ostrov Bonaire, který patří Nizozemsku. Horní...

30. října 2025  9:51

Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Felix Slováček (82) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o manželce Dagmar Patrasové (69) i o hudbě. Skladatel a dirigent, známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista, podpořil svou...

30. října 2025  8:25

Vyšetřovatelka ze Zrádců 2 se učila „číst“ lidi v FBI

Soutěž Zrádci 2 je postavena na klamu a schopnosti ho odhalit. Vyhraje ten, kdo dokáže ostatní nejlépe přečíst a sám pro ně zůstane velkou neznámou. Soutěžící už sice vědí, že mezi sebou mají...

30. října 2025

Dokonce už začínám zapomínat berli, hlásí z Teplic herečka Alena Procházková

Advertorial

„Před čtrnácti lety mi Lázně Teplice doporučil lékař, který mi operoval kyčel,“ vypráví herečka Alena Procházková. Vrací se tam pravidelně, letos po reoperaci. Díky odborné péči se její kloub rychle...

30. října 2025

Tady se jde přes mrtvoly, srovnává natáčení doma a v zahraničí Gabriela Marcinková

Točila s Judem Lawem i s Madsem Mikkelsenem, s velkými zahraničními produkcemi. Od domácích natáčení se nelišily tolik v technickém zázemí jako v přístupu k hercům. „Ti lidé jsou úspěšní. To znamená,...

30. října 2025

Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Nejdůležitější je pro ni partnerství. Ale ani na manželství Michaela Maurerová nepohlíží svrchu. Kdyby ji partner, s nímž má sedmiletou dceru, požádal o ruku, neřekla by ne. „Je to instituce, která...

30. října 2025

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Premium

Živel. Ale také křehká citlivá duše, která ráda tráví čas sama se sebou. Proč herečka Erika Stárková, již proslavila role v seriálu Most!, ráda posouvá hranice a na co je v České republice nejvíc...

29. října 2025

Na světovém finále mě přepadla úzkost a nervozita, říká miss Markéta Mörwicková

Češka Markéta Mörwicková na světovém finále Miss Grand International v Thajsku skončila na šestém místě. Na kameru iDNES.cz prozradila, že poslední měsíc spala jen dvě až čtyři hodiny denně. Na...

29. října 2025

Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka,...

29. října 2025  11:11

Hugh Jackman se poprvé ukázal s kolegyní, kvůli které opustil starší manželku

Hugh Jackman (57) a jeho přítelkyně Sutton Fosterová (50) se poprvé ukázali ve společnosti jako oficiální pár. Herec kvůli své kolegyni odešel od manželky Deborry-Lee Furnessové (69), se kterou se...

29. října 2025  9:28

Řád pro jadernou fyzičku Danu Drábovou převzala její partnerka Markéta

Jaderné inženýrce a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové (†64) byl v úterý in memoriam udělen Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti,...

29. října 2025  8:17

Love Island: AI děti, lívance a movie night, která změnila osudy ve vile

Reality show Love Island zažila den plný emocí. Soutěžící si vyzkoušeli roli rodičů nanečisto. Vila se proměnila ve školku, kde hlavní roli hrály realistické panenky, pláč a témata o budoucnosti....

29. října 2025  7:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.