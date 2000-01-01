zavřít
Orel, exotické ptactvo, motýli, bohyně, květiny i pirátka. Tak vypadaly národní kostýmy, ve kterých se představily finalistky světového finále Miss Universe 2025 v Bangkoku. Česká zástupkyně Michaela Tomanová vystoupila v kostýmu inspirovaném jelenem a její outfit doplnil i tradiční cibulákový motiv. Podívejte se, v jakých kreacích se předvedly i ostatní královny krásy.
Autor: Koláž iDNES.cz
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
Autor: Reuters
Miss Řecko Mary Chatzipavlou
Autor: AP
Miss Šrí Lanka Lihasha White
Autor: Reuters
Miss Ukrajina Sofiya Tkachuková
Autor: Reuters
Miss Estonsko Brigitta Schabacková
Autor: Reuters
Miss India Manika Vishwakarma
Autor: AP
Miss Belgie Karen Jansenová
Autor: Reuters
Miss Izrael Melanie Shirazová
Autor: AP
Miss Palestina Nadeen Ayoubová
Autor: Reuters
Miss Brazílie Gabriela Lacerda
Autor: Reuters
Miss Rusko Anastasia Venza
Autor: Reuters
Miss Francie Eve Gillesová
Autor: AP
Miss Velká Británie Danielle Latimerová
Autor: Reuters
Miss Švýcarsko Naima Acosta
Autor: AP
Miss Argentina Aldana Massetová
Autor: AP
Miss Švédsko Daniella Lundqvistová
Autor: AP
Miss Bahamy Malique Bowe
Autor: Reuters
Miss Norsko Leonora Lysglimt-Rodlandová
Autor: Reuters
Miss Pobřeží slonoviny Olivia Yace
Autor: Reuters
Miss Venezuela Stephany Abasali
Autor: Reuters
Miss Portugalsko Camila Vitorino
Autor: Reuters
Miss Vietnam Huong Giang Nguye
Autor: AP
Miss Egypt Sabrina Magedová
Autor: AP
Miss Španělsko Andrea Valero
Autor: AP
Miss Filipíny Ahtisa Manalo
Autor: Reuters
Miss Peru Karla Bacigalupo
Autor: Reuters
Miss Panama Mirna Caballini
Autor: Reuters
Miss Chorvatsko Laura Gnjatovicová
Autor: Reuters
Miss Hong Kong Lizzie Li
Autor: AP
Miss Nový Zéland Abby Sturginová
Autor: Reuters
Miss Universe Latina Yamilex Hernandezová
Autor: Reuters
Miss Kanada Jaime VandenBergová
Autor: Reuters
Miss Kuba Lina Luacesová
Autor: AP
Miss Senegal Camilla Diagne
Autor: Reuters
Miss Rwanda Solange Keita
Autor: Reuters
Miss Portoriko Zashely Alicea
Autor: Reuters
Miss Mexiko Fatima Boschová
Autor: Reuters
Miss Demokratická republika Kongo Dorcas Dienda
Autor: Reuters
Miss Turks a Caicos Bereniece Dickensonová
Autor: Reuters
Miss Dominikánská republika Jennifer Ventura
Autor: Reuters
Miss Indonésie Sanly Liu
Autor: AP
Miss Curacao Camille Thomasová
Autor: Reuters
Miss Kostarika Mahyla Rothová
Autor: Reuters
Miss Haiti Melissa Sapini
Autor: AP
Miss Kolumbie Vanessa Pulgarínová
Autor: AP
Miss Ekvádor Nadia Mejía
Autor: AP
Miss Trinidad a Tobago Latifah Morrisová
Autor: Reuters
Miss Laos Lattana Munvilay
Autor: Reuters
Miss Chile Inna Mollová
Autor: Reuters
Miss Kambodža Nearysocheata Thai
Autor: Reuters
Miss Jižní Korea Soo-yeon Lee
Autor: AP
Miss Bulharsko Gaby Guha
Autor: Reuters
Miss USA Audrey Exkertová
Autor: Reuters
Miss Thajsko Praveenar Singhová
Autor: Reuters
Miss Paraguay Yanina Gomezová
Autor: Reuters
Miss Nikaragua Itza Castillo
Autor: Reuters
Miss Belize Isabella Zabanehová
Autor: Reuters
Miss Bolívie Yessica Hausermannová
Autor: Reuters
Miss Japonsko Kaori Hashimoto
Autor: Reuters
Miss Albánie Flavia Harizajová
Autor: Reuters
Finále Miss Universe 2025 se uskuteční v pátek 21. listopadu.
Autor: Reuters
O titul královny krásy bojují ženy a dívky ze 120 zemí světa.
Autor: AP
Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena