Miss Universe se stala Mexičanka, kterou předtím nechali po konfliktu vyvést

Autor:
  11:30
Vítězkou Miss Universe 2025 se v pátek v thajském Bangkoku stala pětadvacetiletá Fátima Boschová Fernándezová z Mexika. Její cesta k vítězství nebyla bez kontroverzí. Před finále soutěže krásy došlo k jejímu veřejnému konfliktu s thajským organizátorem Nawatem Itsaragrisilem, který ženu na livestreamované schůzce urážel a kritizoval za nesplnění požadavků soutěže.

Během takzvané „sashing ceremony“ (ceremoniálu označování kandidátek) Nawat Fátimu veřejně kritizoval, protože podle něj neplnila propagační úkoly – konkrétně odmítla fotosession pro Thajsko a nedostatečně propagovala zemi na sociálních sítích.

Miss Universe 2025 se stala Mexičanka Fátima Boschová. (Bangkok, 21. listopadu 2025)
Finálová top trojka Miss Universe: Miss Venezuela Stephany Abasaliová, Miss Thajsko Praveenar Singhová a Miss Mexiko Fátima Boschová (Bangkok, 21. listopadu 2025)
Miss Mexiko Fátima Boschová na Miss Universe při promenádě v plavkách. (Bangkok, 21. listopadu 2025)
Miss Universe 2025 vyhrála Mexičanka Fátima Boschová. (Bangkok, 21. listopadu 2025)
106 fotografií

Bosch se mu vzepřela a spolu s ní odešlo po zásahu přivolané ochranky z místnosti na protest několik dalších soutěžících, což vyvolalo velkou pozornost veřejnosti.

Nawat Itsaragrisil během živého přenosu účastnici několikrát přerušil a řekl jí: „Musíš mě nejdřív vyslechnout, až pak mi můžeš oponovat. Já pořád ještě mluvím, tak mě dobře poslouchej.“

Bosch reagovala s tím, že ji nerespektuje jako ženu. Nawat nakonec zavolal ochranku a nechal Miss Mexiko vyvést z místnosti.

Fátima Boschová na Miss Universe při promenádě v plavkách. (Bangkok, 21. listopadu 2025)

Organizace Miss Universe následně uvedla, že podnikla kroky k zajištění profesionálního a bezpečného prostředí pro všechny účastnice. Boschová se k celému incidentu později vyjádřila s nadhledem a zdůraznila, že soutěž krásy má být podle ní platformou, kde se ženy mohou svobodně vyjadřovat a být slyšeny.

Nawat Itsaragrisil je majitelem soutěže krásy Miss Grand International. Výkonným ředitelem Miss Universe 2025 se stal proto, že se soutěž konala v Thajsku, kde byl pověřen zajištěním organizace po produkční stránce.

Prezident soutěže Miss Universe Raul Rocha po incidentu, který se hojně šířil po internetu, oznámil, že Nawatovo zapojení do některých akcí soutěže bude „omezeno“, kvůli jeho nevhodnému chování.

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

Nová Miss Universe pochází z města Villahermosa ve státě Tabasco v Mexiku. Dlouhodobě se věnuje tématu udržitelná móda a jako návrhářka prosazuje recyklaci a ekologický přístup nejen v módním průmyslu.

Otevřeně také hovoří o svých osobních výzvách, například o životě s dyslexií a ADHD, což podle ní posiluje důležitost sebevědomí. Ve svém proslovu na Miss Universe zdůraznila důležitost autenticity.

První vicemiss na Miss Universe 2025 se stala Praveenar Singhová z Thajska, druhou vicemiss je Stephany Abasaliová z Venezuely. Do širšího finále se dostaly i zástupkyně Filipín a Pobřeží slonoviny.

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová během přehlídky národních kostýmů na Miss Universe v Bangkoku (19. listopadu 2025)

Češka v osmé desítce

Česko letos v soutěži reprezentovala sedmadvacetiletá Michaela Tomanová, Miss Universe Česko 2025. Na soutěži krásy v Bangkoku nakonec obsadila 74. místo. Je maminkou a doktorandkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.

Miss Universe je jednou z nejprestižnějších a nejdéle fungujících soutěží krásy na světě. Poprvé se konala v roce 1952, každoročně sdružuje desítky soutěžících z celého světa, které reprezentují své země. Hlavním cílem soutěže je vybrat ženu, která kromě vzhledu oplývá také inteligenci, má komunikační schopnosti, vyznává důležité osobní hodnoty a má schopnost fungovat jako globální ambasadorka.

Program Miss Universe tradičně zahrnuje rozhovory, módní přehlídky, prezentaci národních kostýmů a večerních rób, promenádu v plavkách a hodnocení osobnostních kvalit. Vítězka získává mezinárodní kontrakty, cestuje po světě a věnuje se charitativním projektům pod záštitou organizace Miss Universe.

Soutěž celosvětově sledují miliony diváků. Je známá tím, že se postupně modernizuje – klade větší důraz na společenský dopad, sebevědomí žen, inkluzi a osobní příběh – ne jen na klasické pojetí krásy.

ANKETA: Líbí se vám vítězka Miss Universe 2025?

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Miss Universe se stala Mexičanka, kterou předtím nechali po konfliktu vyvést

Miss Universe 2025 se stala Mexičanka Fátima Boschová. (Bangkok, 21. listopadu...

Vítězkou Miss Universe 2025 se v pátek v thajském Bangkoku stala pětadvacetiletá Fátima Boschová Fernándezová z Mexika. Její cesta k vítězství nebyla bez kontroverzí. Před finále soutěže krásy došlo...

21. listopadu 2025  11:30

Seznamku Bachelor Česko opustily první soutěžící, vybrané krásky si užily rande

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova...

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2, kterou nyní mohou sledovat televizní diváci. Netradiční seznamka má za sebou první vyřazování. Po...

21. listopadu 2025  10:40

Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty

Účastník pořadu Prostřeno! je nápadně podobný norskému fotbalistovi Erlingovi...

Diváci pořadu Prostřeno! si všimli, že je v něm tento týden soutěžící, který je velmi podobný norskému fotbalistovi Erlingovi Haalandovi (25). Slavný kanonýr si k nám sice neodskočil uvařit...

21. listopadu 2025  9:35

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

21. listopadu 2025

Objednávají si ji ti nejlepší. Patricie Kaňok ale některé interprety odmítá

Patricie Kaňok

Na domácím trhu je její nejúspěšnější písničkou Boky jako skříň, kterou otextovala pro Ewu Farnou. V zahraničí je druhým nejpřehrávanějším českým songem zpěvačky Patricie Kaňok My Sister’s Crown,...

21. listopadu 2025

Podle bulváru se pořád rozvádíme. Je mi manžela líto, říká Vlasáková

Manželé Lenka Dolanská Vlasáková a Jan Dolanský na premiéře hororu Krvavý...

„Nejvíc mě zaujal příběh toho lékaře. Jak rychle se všechno změní, když vám najednou celý svět přestane věřit. Stačí jedno podezření a zhroutí se všechny jistoty a vztahy, na které jste byli zvyklí,“...

21. listopadu 2025

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

20. listopadu 2025  14:40

Dceři supermodelky Claudie Schifferové je 21 let, jablko nepadlo daleko od stromu

Dcera supermodelky Claudie Schifferové, Clementine Vaughnová, oslavila 21....

Slavná německá supermodelka Claudia Schifferová se po hvězdné dráze v 90. letech stáhla po sňatku s Matthewem Vaughnem v roce 2002 do soukromí. S o rok mladším manželem, filmovým producentem, mají...

20. listopadu 2025  13:14

Novému Harrymu Potterovi jsem napsal dopis, prozradil Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

Britský herec Daniel Radcliffe (36) se mezi lety 2001 až 2011 proslavil filmovou rolí čaroděje Harryho Pottera. Herec nyní promluvil o připravované seriálové adaptaci a prozradil, že je v kontaktu s...

20. listopadu 2025  12:38

Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...

Stres, maximální soustředění a k tomu dlouhé šaty – tato kombinace se na světovém finále Miss Universe v Bangkoku nevyplatila hned dvěma soutěžícím. Na pódiu nejprve upadla reprezentantka Velké...

20. listopadu 2025  11:11

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil...

20. listopadu 2025  9:52

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

20. listopadu 2025  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.