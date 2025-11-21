Miss Universe se stala Mexičanka, kterou předtím nechali po konfliktu vyvést

Během takzvané „sashing ceremony“ (ceremoniálu označování kandidátek) Nawat Fátimu veřejně kritizoval, protože podle něj neplnila propagační úkoly – konkrétně odmítla fotosession pro Thajsko a nedostatečně propagovala zemi na sociálních sítích.
Bosch se mu vzepřela a spolu s ní odešlo po zásahu přivolané ochranky z místnosti na protest několik dalších soutěžících, což vyvolalo velkou pozornost veřejnosti.
Nawat Itsaragrisil během živého přenosu účastnici několikrát přerušil a řekl jí: „Musíš mě nejdřív vyslechnout, až pak mi můžeš oponovat. Já pořád ještě mluvím, tak mě dobře poslouchej.“
Bosch reagovala s tím, že ji nerespektuje jako ženu. Nawat nakonec zavolal ochranku a nechal Miss Mexiko vyvést z místnosti.
Organizace Miss Universe následně uvedla, že podnikla kroky k zajištění profesionálního a bezpečného prostředí pro všechny účastnice. Boschová se k celému incidentu později vyjádřila s nadhledem a zdůraznila, že soutěž krásy má být podle ní platformou, kde se ženy mohou svobodně vyjadřovat a být slyšeny.
Nawat Itsaragrisil je majitelem soutěže krásy Miss Grand International. Výkonným ředitelem Miss Universe 2025 se stal proto, že se soutěž konala v Thajsku, kde byl pověřen zajištěním organizace po produkční stránce.
Prezident soutěže Miss Universe Raul Rocha po incidentu, který se hojně šířil po internetu, oznámil, že Nawatovo zapojení do některých akcí soutěže bude „omezeno“, kvůli jeho nevhodnému chování.
Nová Miss Universe pochází z města Villahermosa ve státě Tabasco v Mexiku. Dlouhodobě se věnuje tématu udržitelná móda a jako návrhářka prosazuje recyklaci a ekologický přístup nejen v módním průmyslu.
Otevřeně také hovoří o svých osobních výzvách, například o životě s dyslexií a ADHD, což podle ní posiluje důležitost sebevědomí. Ve svém proslovu na Miss Universe zdůraznila důležitost autenticity.
První vicemiss na Miss Universe 2025 se stala Praveenar Singhová z Thajska, druhou vicemiss je Stephany Abasaliová z Venezuely. Do širšího finále se dostaly i zástupkyně Filipín a Pobřeží slonoviny.
Češka v osmé desítce
Česko letos v soutěži reprezentovala sedmadvacetiletá Michaela Tomanová, Miss Universe Česko 2025. Na soutěži krásy v Bangkoku nakonec obsadila 74. místo. Je maminkou a doktorandkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.
Miss Universe je jednou z nejprestižnějších a nejdéle fungujících soutěží krásy na světě. Poprvé se konala v roce 1952, každoročně sdružuje desítky soutěžících z celého světa, které reprezentují své země. Hlavním cílem soutěže je vybrat ženu, která kromě vzhledu oplývá také inteligenci, má komunikační schopnosti, vyznává důležité osobní hodnoty a má schopnost fungovat jako globální ambasadorka.
Program Miss Universe tradičně zahrnuje rozhovory, módní přehlídky, prezentaci národních kostýmů a večerních rób, promenádu v plavkách a hodnocení osobnostních kvalit. Vítězka získává mezinárodní kontrakty, cestuje po světě a věnuje se charitativním projektům pod záštitou organizace Miss Universe.
Soutěž celosvětově sledují miliony diváků. Je známá tím, že se postupně modernizuje – klade větší důraz na společenský dopad, sebevědomí žen, inkluzi a osobní příběh – ne jen na klasické pojetí krásy.