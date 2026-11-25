Světové finále Miss Universe 2026 bylo v úterý 24. listopadu v portorickém San Juanu. Z vítězství se radovala domácí reprezentantka Jennifer Barreto. Psycholožka a sociální pracovnice se zapsala do historie soutěže tím, že jako první matka získala titul Miss Universe.
Do nejlepší pětice se vedle vítězky probojovaly také reprezentantky Filipín, Nového Zélandu, Venezuely a Dominikánské republiky.
Českou republiku na letošním ročníku zastupovala pětadvacetiletá Dominika Viktorie Kotoučková z Prahy. Studentka biomedicíny a drezurní jezdkyně se na světovou soutěž dostala jako náhradnice. Původní česká reprezentantka Sophia Maria Osako se totiž rozhodla odstoupit a organizace následně vybrala právě Kotoučkovou.
Češka na sebe upozornila také při přehlídce národních kostýmů. Představila se v extravagantním červeno-zlatém modelu inspirovaném Pražským Jezulátkem. Kostým zdobený českým křišťálem, sametem a zlatými výšivkami doplňovala koruna a výrazná zlatá konstrukce. Podle organizátorů se jeho hodnota blížila 150 tisícům korun. Šlo o uměleckou interpretaci známého českého symbolu, nikoli o jeho doslovnou kopii.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 117 soutěžících z více než 110 zemí. Mezi nimi byly také zástupkyně míst, která se do finále dostala vůbec poprvé, například Svatého Martina a Ugandy. Moderování slavnostního večera se ujali televizní moderátor Mario Lopez a Miss Universe 2022 R’Bonney Gabrielová.
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Podle moderátorů měla letošní sestava mimořádně pestré složení. Celkem 22 účastnic mělo magisterský titul, pět z nich bylo lékařkami a deset soutěžících bylo matkami.
Barreto, která má dceru Penelope, převzala korunku od dosavadní vítězky Fátimy Boschové z Mexika. Nová korunka vznikla ve spolupráci návrháře George Wittelse a klenotnické společnosti Maison d’OR. Nese název Záře věčného dědictví a tvoří ji 3150 diamantů zasazených do 18karátového bílého zlata.
Soutěž provázely komplikace
Finalistky absolvovaly v průběhu příprav několik disciplín. K tradičním částem patřily neveřejné rozhovory s porotou, soutěž národních kostýmů i předběžná přehlídka. Během finálového večera organizátoři zároveň oznámili, že příští, již 76. ročník Miss Universe se opět uskuteční v Portoriku.
Letošní soutěž provázela řada komplikací a kontroverzí. Některé africké reprezentantky se podle dostupných informací nemohly zúčastnit kvůli vízovým omezením. Pozornost vzbudila také videa, na nichž soutěžící klopýtají na provizorní lávce na pláži. Další záznam zachytil Miss Francie 2026, kterou po zranění během zkoušek odváželi z hotelu na invalidním vozíku.
Ani předchozí ročník se neobešel bez skandálů. Soutěž tehdy provázely ostré střety mezi vedením organizace a účastnicemi, odstoupení porotců na poslední chvíli i zdravotní komplikace.
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Pozornost vyvolal také incident kolem tehdejší vítězky Fátimy Boschové. Její cesta ke korunce byla poznamenána kontroverzí poté, co se na internetu rozšířil živý přenos, v němž představitel soutěže Nawat Itsaragrisil ostře kritizoval Boschovou. Důvodem mělo být její údajné odmítnutí účastnit se fotografování určeného pro propagaci soutěžících na sociálních sítích.
Vážná událost se odehrála také během předběžné soutěže. Miss Jamajka Gabrielle Henryová tehdy spadla z pódia a kvůli zranění nemohla pokračovat v klání. Později se ukázalo, že utrpěla traumatické poranění mozku. Henryová následně podala na organizaci Miss Universe žalobu.
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20. listopadu 2025