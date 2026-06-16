Sophia Maria Osako se stala Miss Universe Česko v úterý v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Korunku jí předala loňská vítězka Michaela Tomanová.
Osako tak bude Českou republiku reprezentovat na světové soutěži Miss Universe, která proběhne v listopadu v Portoriku. S reprezentací má už své zkušenosti. V roce 2023 totiž získala korunku v konkurenční soutěži krásy a Česko reprezentovala na soutěži Miss Grand International ve Vietnamu.
„V té době mi bylo čerstvě osmnáct a hledala jsem nejen sama sebe, ale svět a co ten svět vlastně je. Teď jsem dospělejší a chci druhou šanci ukázat světu, co Česká republika vlastně má,“ vysvětlila Osako svou motivaci jít podruhé do soutěže krásy.
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„Miss Universe je elegantnější. Miss Grand je víc show. Miss Grand je girl (dívka) a Miss Universe je lady (dáma), takže jak jsem starší, mám větší šanci,“ míní Osako.
Od první soutěže taky podstatně pokročila v českém jazyce. „Tehdy jsem se teprve učila češtinu a bála jsem se mluvit na veřejnosti. Teď už mám více zkušeností a cítím se lépe,“ říká Osako, která kromě modelingu plánuje vydat hudební album.