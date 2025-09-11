Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Blondýnka pak zamířila na brněnské přehlídky Styl a Kabo, kde zaujala především svou sexy postavou v plavkách. Nikdo by nehádal, že je 16 měsíců po porodu.
Nejvíce si ovšem Michaela Tomanová cení nafocení titulky pro prestižní světový módní časopis L’Officiel. „Tato nabídka mě velice potěšila, jelikož focení bylo naplánované na Ibize, kde rádi trávíme čas v létě s rodinou. Styling byl i tématicky laděn do bohostylu, který já opravdu ráda nosím,“ řekla.
Michaela Tomanová je nejen vítězkou soutěže Miss Universe Česko 2025 a na podzim pojede na světové finále do Thajska, ale je také doktorandkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV.
Zkušenosti z modelingu má z Čech i zahraničí. A čeho si váží nejvíce ve své kariéře v této oblasti? „V mé modelingové kariéře si nejvíce vážím účasti na pařížském Haute Couture Fashion Weeku, kde jsem otevírala přehlídky a šla i jedny svatební šaty. Těším se opět v lednu 2026 zpátky na pařížské molo,“ prozradila.
2. srpna 2025