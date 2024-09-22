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Miss Universe Česko 2026 zná své čtyři finalistky. O titul a možnost reprezentovat na světové soutěži krásy v úterý večer zabojují Adéla Zouharová (18), Sophia Maria Osako (22), Natálie Stejskalová (34) a Dominika Viktorie Kotoučková (25). Která podle vás vyhraje?
Autor: Miss Universe Česko
Finalistka Miss Universe Česko 2026 Sophia Maria Osako
Autor: Miss Universe Česko
Sophia Maria je modelka.
Autor: Miss Universe Česko
Žije v Praze.
Autor: Miss Universe Česko
Mezi její záliby patří modeling a zpěv.
Autor: Instagram / Sophia Osako
Finalistka Miss Universe Česko 2026 Adéla Zouharová
Autor: Miss Universe Česko
Adéla je zpěvačka.
Autor: Miss Universe Česko
Také žije v Praze.
Autor: Miss Universe Česko
Jejími zálibami jsou zpěv, herectví, divadlo a hudba.
Autor: Instagram / Adéla Addy Zouharová
Finalistka Miss Universe Česko 2026 Natálie Stejskalová
Autor: Miss Universe Česko
Natálie je tanečnice.
Autor: Miss Universe Česko
Žije v Praze.
Autor: Miss Universe Česko
Baví ji tanec, herectví a modeling.
Autor: Instagram / Natálie Stejskalová Official
Finalistka Miss Universe Česko 2026 Dominika Viktorie Kotoučková
Autor: Miss Universe Česko
Dominika Viktorie je studentka.
Autor: Miss Universe Česko
Žije v Praze.
Autor: Miss Universe Česko
Mezi její záliby patří biomedicína a drezurní jezdectví.
Autor: Instagram / dominika.viktorie
Loňská vítězka Miss Universe Česko Michaela Tomanová je výzkumnicí a maminkou roční holčičky.
Autor: iDNES.tv
Michaela Tomanová předá korunku své nástupkyni 16. června 2026 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
Autor: Archiv M. Tomanové
Ředitel soutěže Miss Universe Miss Česko a Slovensko Sam Dolce
Autor: Archiv Miss Universe Miss Česko a Slovensko