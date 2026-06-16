Miss Universe Česko 2026 se blíží. Vyhraje blondýna, nebo tmavovláska?

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26. května 2026
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26. května 2026
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Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...
V sobotu po poledni nalezli policisté v pražském bytě lidské tělo bez známek života. Leoš Mareš potvrdil pro TN.cz, že zesnulou ženou je jeho blízká spolupracovnice, produkční Kateřina Niklová. Bylo...
Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...
Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa (80) se po několikaměsíční pauze znovu objevil na veřejnosti. Dvacetiletý Barron Trump dorazil na víkendovou sportovní akci UFC Freedom 250, která...
Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...
Komedie „Marečku, podejte mi pero!“ dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Film, který podle scénáře dvojice Ladislav Smoljak - Zdeněk Svěrák natočil režisér Oldřich Lipský, navázal na...
Trojnásobná olympijská medailistka Gabriela Soukalová (36) čeká druhé dítě. V Show Jana Krause prozradila, jaký si představuje porod i co kromě něj plánuje do konce roku ještě stihnout.
Modelka s česko-japonskými kořeny Sophia Maria Osako (21) se před třemi lety stala Miss Grand v soutěži Miss Czech Republic a nyní uspěla i v konkurenční soutěži krásy Miss Universe Česko Sama...
Táta mu řekl: „Když budeš špatný herec, pořád ještě můžeš mluvit na pohřbech.“ To se ale nestalo, Daniel Krejčík exceluje na divadelních prknech. K divadlu se dostal přes dabing a k dabingu přes...
Marko Kramár, syn slovenského herce a moderátora Maroše Kramára, už zná následky svého únorového hazardního chování. Poté, co usedl za volant pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění, si nyní...
Britská zpěvačka Bonnie Tyler (75) je po více než pěti týdnech opět při vědomí poté, co byla po operaci v Portugalsku uvedena do umělého spánku. Stále je však vážně nemocná a zůstává na jednotce...
„Minulý rok byl náročný. Jako by to, co mělo být ukončeno, skončilo. Platí to i pro můj dvacetiletý vztah. Teď je všechno nové,“ říká pro Harper’s Bazaar umělkyně Lu Jindrák Skřivánková. Otevřeně...
Modelka a moderátorka Tyra Banksová (52) se v dokumentu Netflixu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku omlouvala účastnicím za to, co musely během natáčení prožívat. Nyní...
Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a...
Moderátorka Televizních novin TV Nova Veronika Petruchová je opět bez partnera. Krátký vztah se slovenským hudebníkem Tomym Kottym je minulostí. Sama moderátorka nyní potvrdila, že společné léto po...
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Miss Universe Česko 2026 zná své čtyři finalistky. O titul a možnost reprezentovat na světové soutěži krásy v úterý večer zabojují Adéla Zouharová (18), Sophia Maria Osako (22), Natálie Stejskalová...
George Clooney (65) se zapojil do debaty, kdo nahradí Daniela Craiga v roli agenta 007. Nejsou to favorizovaní Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi nebo Henry Cavill. Americký herec přiznal, že jeho...