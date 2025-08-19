Dovolit si nedělat nic je pro mě těžké, mám pak výčitky, říká misska Tomanová

Autor:
Michaela Tomanová (27) je nejen vítězkou soutěže Miss Universe Česko 2025, ale také doktorandkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících s HIV. Modelka se nyní připravuje na světové finále Miss Universe, které bude na podzim v Thajsku.

Jak vypadá váš den teď, když se připravujete na světovou soutěž Miss Universe?
Každý den je úplně jiný, ale všechny mají jedno společné: jsou intenzivní. Střídám tréninky chůze, veřejného projevu, natáčení obsahu, rozhovory a zároveň pokračuju v práci na svém výzkumném projektu. Do toho jsem maminka šestnáctiměsíční holčičky, takže moje dny mají rytmus podle ní. Je to náročné, ale i krásné období.

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová
27 fotografií

Co je pro vás v přípravách nejtěžší a co vás naopak nejvíc baví?
Nejtěžší je každý den alespoň částečně balancovat mezi rolí maminky, doktorandky, modelky a nyní i Miss Universe Česko 2025. Nejvíc mě naplňuje setkávání s inspirativními lidmi a vědomí, že díky této platformě může moje práce získat hlubší společenský dopad. Obrovskou radost mi přináší i patronát nad charitativním projektem One Night a přípravy na založení vlastního nadačního fondu. Cítím, že právě tímto směrem se chci v budoucnu ubírat.

Trénujete i mentální odolnost? Pokud ano, jak?
Snažím se pravidelně vystavovat činnostem, které mě posouvají dále, především veřejnému vystupování. Věřím, že klíčem k mentální odolnosti je časté opouštění vlastní komfortní zóny. Právě díky tomu mě na světové soutěži jen tak něco nepřekvapí.

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová

Jak se staráte o své tělo během těchto měsíců?
Vzhledem k tomu, že se profesně věnuji klinické výživě, snažím se o dostatečný příjem kvalitních bílkovin a vlákniny, pravidelný pohyb, pilates a chození na procházky s kočárkem. Nejzásadnější jsou pravidelné vysokoproteinové slané snídaně, které mě zasytí a dodají energii.

Co děláte, když máte den „na nic“? Umíte si dát pauzu?
Učím se to. Někdy pomůže jít ven na procházku s kočárkem, uvařit si nějaké dobré jídlo, zacvičit si. Dovolit si nebýt produktivní je pro mě velice těžké, mám poté výčitky. Je to něco, na čem bych ráda zapracovala.

Jak se udržujete psychicky v rovnováze – máte třeba rituály, dechová cvičení, journaling…?
Přiznám se, že nemám. Důležité je pravidelně, udržitelně a konzistentně se stravovat, pohybovat a být na čerstvém vzduchu. Pomáhá mi sledovat výsledky své práce, zkrátka že to, co dělám, má smysl a pozitivní dopad na společnost, ve které žijeme.

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová

Jak vás soutěž Miss změnila jako ženu?
Dala mi prostor a větší sebevědomí říct nahlas, kdo jsem a čím se zabývám.

Co jste si slíbila sama sobě, až pojedete na světovou soutěž?
Dala jsem si slib, že na světovou soutěž pojedu připravená tak, abych mohla říct: nic víc už jsem pro to udělat nemohla. Vložím do toho své srdce, práci i vášeň.

A na závěr – jak byste jednou chtěla, aby si na vás lidé vzpomněli?
Chtěla bych, aby si na mě lidé vzpomněli jako na ženu, která se snažila udělat něco dobrého pro HIV komunitu, a jako na laskavou matku, která inspirovala ostatní ženy, aby se nebály mít děti a plnit si své sny zároveň.

Michaela Tomanová

Finalistka soutěže Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová

Modelingu se věnuje od studií, přesto nikdy neopustila akademickou dráhu, kterou považuje za svou skutečnou misi. Svoje znalosti a platformu Miss Universe chce využít k destigmatizaci HIV a k šíření kvalitní osvěty o prevenci. Je zároveň maminkou šestnáctiměsíční dcery Ludmily, která je jejím největším zdrojem klidu a motivace. Sama o sobě říká, že žije ve dvou světech – ve světě vědeckého výzkumu a ve světě modelingu – a snaží se dokázat, že tyto dvě sféry se mohou krásně doplňovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Blanarovičová o Pojišťovně štěstí: Nechápala jsem, proč mám dítě v domově

V divadle momentálně vidět není, ale prostřednictvím role Zuzany v reprízovaném seriálu Pojišťovna štěstí se Yvetta Blanarovičová vrátila na televizní obrazovku. A diváci reagují pozitivně. „Je za...

19. srpna 2025

Dovolit si nedělat nic je pro mě těžké, mám pak výčitky, říká misska Tomanová

Michaela Tomanová (27) je nejen vítězkou soutěže Miss Universe Česko 2025, ale také doktorandkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících...

19. srpna 2025

Do filmu ji přivedla náhoda, myší kožíšek však přinesl Marii Kyselkové jen zklamání

Premium

Natočila jen čtyři filmy, přesto se stala legendou. Na krátkou hereckou kariéru ale nevzpomínala zrovna v dobrém. „Nemám žádné veselé příhody, spíše jen trapné,“ vzpomínala Marie Kyselková.

18. srpna 2025

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

18. srpna 2025  15:30

Hlavní hvězda seriálu Dawsonův svět popsala své trápení s rakovinou

James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil jako romantický snílek Dawson Leery, když získal hlavní roli v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Dnes mu táhne na padesátku a se...

18. srpna 2025  13:20

Show Zrádci odtajnila první jméno hráče. Je to známá moderátorka

Diváci se druhé řady show Zrádci dočkají už v září. Prima nyní odtajnila první známou osobnost, která zabojuje o výhru. Je to moderátorka Daniela Brzobohatá (46).

18. srpna 2025  11:13

Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).

18. srpna 2025  10:47

Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (27), známá jako Daisy Lee, se již před nějakým časem stala matkou. Až nyní se svým sledujícím na sociálních sítích svěřila, že příchod syna na svět byl...

18. srpna 2025  7:20

Halka Jeřábek Třešňáková chtěla jet na dovolenou s oběma manžely

V primáckém televizním seriálu Kamarádi hrají Halka Jeřábek Třešňáková s Jakubem Žáčkem polský manželský pár. Se svými postavami si jsou velmi podobní. Halka má s Jadwigou společnou houževnatost a...

18. srpna 2025

Celý život bych to dělat nechtěl, říká o práci traťového dělníka Igor Chmela

Herec Igor Chmela, který se zanedlouho objeví v novém seriálu Bratři a sestry, má sourozence čtyři. Ale dovede si docela dobře představit, že by jich mohl mít i víc. Jak prozradil v rozhovoru pro...

18. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Od sebevraždy jsem byl jen kousíček, zachránil mě anděl, líčí herec Bilina

Premium

Vídáme ho třeba v televizním seriálu Zoo, jako muzikant vystupuje se skupinou Ubuntu. Je to umělec i člověk s nevšedním přístupem k životu. „Dokonce si s ním v duchu povídám. David (Stypka) mi...

17. srpna 2025

Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.

17. srpna 2025  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.