Dovolit si nedělat nic je pro mě těžké, mám pak výčitky, říká misska Tomanová

Jak vypadá váš den teď, když se připravujete na světovou soutěž Miss Universe?
Každý den je úplně jiný, ale všechny mají jedno společné: jsou intenzivní. Střídám tréninky chůze, veřejného projevu, natáčení obsahu, rozhovory a zároveň pokračuju v práci na svém výzkumném projektu. Do toho jsem maminka šestnáctiměsíční holčičky, takže moje dny mají rytmus podle ní. Je to náročné, ale i krásné období.
Co je pro vás v přípravách nejtěžší a co vás naopak nejvíc baví?
Nejtěžší je každý den alespoň částečně balancovat mezi rolí maminky, doktorandky, modelky a nyní i Miss Universe Česko 2025. Nejvíc mě naplňuje setkávání s inspirativními lidmi a vědomí, že díky této platformě může moje práce získat hlubší společenský dopad. Obrovskou radost mi přináší i patronát nad charitativním projektem One Night a přípravy na založení vlastního nadačního fondu. Cítím, že právě tímto směrem se chci v budoucnu ubírat.
Trénujete i mentální odolnost? Pokud ano, jak?
Snažím se pravidelně vystavovat činnostem, které mě posouvají dále, především veřejnému vystupování. Věřím, že klíčem k mentální odolnosti je časté opouštění vlastní komfortní zóny. Právě díky tomu mě na světové soutěži jen tak něco nepřekvapí.
Jak se staráte o své tělo během těchto měsíců?
Vzhledem k tomu, že se profesně věnuji klinické výživě, snažím se o dostatečný příjem kvalitních bílkovin a vlákniny, pravidelný pohyb, pilates a chození na procházky s kočárkem. Nejzásadnější jsou pravidelné vysokoproteinové slané snídaně, které mě zasytí a dodají energii.
Co děláte, když máte den „na nic“? Umíte si dát pauzu?
Učím se to. Někdy pomůže jít ven na procházku s kočárkem, uvařit si nějaké dobré jídlo, zacvičit si. Dovolit si nebýt produktivní je pro mě velice těžké, mám poté výčitky. Je to něco, na čem bych ráda zapracovala.
Jak se udržujete psychicky v rovnováze – máte třeba rituály, dechová cvičení, journaling…?
Přiznám se, že nemám. Důležité je pravidelně, udržitelně a konzistentně se stravovat, pohybovat a být na čerstvém vzduchu. Pomáhá mi sledovat výsledky své práce, zkrátka že to, co dělám, má smysl a pozitivní dopad na společnost, ve které žijeme.
Jak vás soutěž Miss změnila jako ženu?
Dala mi prostor a větší sebevědomí říct nahlas, kdo jsem a čím se zabývám.
Co jste si slíbila sama sobě, až pojedete na světovou soutěž?
Dala jsem si slib, že na světovou soutěž pojedu připravená tak, abych mohla říct: nic víc už jsem pro to udělat nemohla. Vložím do toho své srdce, práci i vášeň.
A na závěr – jak byste jednou chtěla, aby si na vás lidé vzpomněli?
Chtěla bych, aby si na mě lidé vzpomněli jako na ženu, která se snažila udělat něco dobrého pro HIV komunitu, a jako na laskavou matku, která inspirovala ostatní ženy, aby se nebály mít děti a plnit si své sny zároveň.
Michaela Tomanová
Modelingu se věnuje od studií, přesto nikdy neopustila akademickou dráhu, kterou považuje za svou skutečnou misi. Svoje znalosti a platformu Miss Universe chce využít k destigmatizaci HIV a k šíření kvalitní osvěty o prevenci. Je zároveň maminkou šestnáctiměsíční dcery Ludmily, která je jejím největším zdrojem klidu a motivace. Sama o sobě říká, že žije ve dvou světech – ve světě vědeckého výzkumu a ve světě modelingu – a snaží se dokázat, že tyto dvě sféry se mohou krásně doplňovat.