Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká o světovém finále Michaela Tomanová

19. listopadu 2025
11. září 2025
Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...
Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.
V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...
Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....
Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...
Jeden je vystudovaný ekonom a pracuje jako manažer, druhý je scénograf a umělecký sklář původem z Brazílie. Partneři Radomír Kubík (59) a Ricardo Hoineff (57) v rozhovoru pro Magazín DNES...
Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová zavzpomínala na světové finále soutěže krásy. Promluvila ale také o svém výzkumu onemocněním HIV. Blondýnka se kromě práce v nemocnici věnuje modelingu a...
Málokdo ví, že americký herec Ashton Kutcher býval dřív modelem pro nejznámější světové značky. Občas se tak podělí o zážitky ze svých začátků. Už v devatenácti dostal nabídku pracovat pro prestižní...
Marketér, analytik a komentátor Jakub Horák (53) skončil v nemocnici. Podle CNN Prima News je v kritickém stavu kvůli prasklé cévní výduti.
Německá herečka Nastassja Kinski, která slaví 24. ledna pětašedesátiny, se ve filmu prosadila na přelomu 70. a 80. let. Proslavily ji především hlavní role ve filmu Tess (1979) nebo v hororu Kočičí...
Snímek Pane, vy jste vdova! je podle mnohých nejlepší českou bláznivou komedií. Letos v lednu oslavil 55 let od premiéry. Jeho zrod ale nebyl bez potíží. Která scéna se musela vystřihnout a co se na...
Bývalá partnerka MMA zápasníka Gábora Borárose (33), podnikatelka Monika Jákliová (†31) zemřela při tragické autonehodě ve středu nad ránem na silnici mezi Velkým Mederem a Dolním Štálem v okrese...
Spor mezi hudebníkem Ondřejem Brzobohatým a jeho někdejší manželkou, bývalou Miss World Taťánou Kuchařovou, nemá jednoznačného vítěze. Obvodní soud pro Prahu 2 v pátek rozhodl, že se bývalí manželé...
Claire Foy je ve svých jednačtyřiceti letech světoznámou herečkou a držitelkou prestižních hereckých ocenění. Kdysi však kvůli vážným zdravotním problémům ani nepočítala s tím, že by se tohoto věku...
Spolumajitelka známé české kosmetické značky Věra Komárová (50) se svěřila s tím, že na letišti ve Finsku přišla o luxusní kabát v hodnotě bezmála jednoho milionu korun. Za pomoc vedoucí k nalezení...
Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) se proslavila mimo jiné hlavní rolí ve snímku Pretty Woman, který dnes patří ke klasickým počinům počátku devadesátých let. Herečka nicméně nedávno...
