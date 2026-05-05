Miss Tomanová: Na Fidži jsem přehodnotila priority. Mateřství mě učí trpělivosti

Hodně cestujete. Která destinace vám nejvíc změnila pohled na svět?
Jednoznačně Fidži. Byla to zkušenost, která mě opravdu hluboce zasáhla a zanechala ve mně stopu, ke které se dodnes vracím. Lidé tam mají materiálně mnohem méně než my, a přesto působí vyrovnaněji a často i šťastněji. Žijí mnohem víc v přítomném okamžiku, starají se nejen o sebe navzájem, ale také o komunitu a přírodu kolem sebe. Přimělo mě to zastavit se a přehodnotit vlastní priority i způsob, jakým se na svět dívám.
Říká se, že cestování prověří vztah. Souhlasíte?
Stoprocentně. Vždycky říkám, že pokud chcete někoho opravdu poznat, měli byste s ním vyrazit na cestu. Cestování vás dostane do nečekaných situací, ve kterých se ukáže, jak ten druhý reaguje na stres, nepohodlí nebo změnu plánů. My jsme si tím prošli a mám pocit, že nás to jako pár spíš posílilo, než oslabilo.
S partnerem jste se poznali poměrně netradičně…
Ano, bylo to na Ibize. Já jsem tam byla pracovně, zatímco on si užíval dovolenou. Potkali jsme se, okamžitě mezi námi přeskočila jiskra… a pak jsme se celý rok vůbec neviděli. O to neuvěřitelnější bylo, že jsme se úplnou náhodou znovu potkali na stejném místě. V tu chvíli jsem si řekla, že to už asi nebude jen obyčejná náhoda.
Byla to láska na první pohled?
Z mé strany určitě ano. A myslím si, že velmi podobně to cítil i on.
Plánujete svatbu?
Ano, plánujeme. Momentálně na ni ale není úplně ideální prostor – máme malé dítě, hodně pracovních povinností a rozjetých projektů. Nechceme nic uspěchat. Věřím, že ten správný čas si nás najde sám.
Jak vás změnilo mateřství?
Zásadně. Mateřství mě učí trpělivosti, kterou jsem dříve opravdu nikdy neměla. Zároveň mi nastavilo zrcadlo – najednou si mnohem intenzivněji uvědomujete své slabiny, ale i silné stránky. Člověk se sám o sobě učí každý den. Mateřství mě také nesmírně nakoplo a motivuje dělat různé projekty určené dětem a mladým dospělým.
Jaká jste maminka?
Řekla bych, že poměrně přísná, hlavně pokud jde o jídlo. Hodně dbám na kvalitu surovin a snažím se, aby malá jedla co nejvíc domácí stravu. Zároveň jsem ale velmi laskavá. I když… když o té přísnosti přemýšlím, možná jsem v poslední době trochu „vyměkla“. A nejen já, dcerka si nás kolem prstu omotala oba. (smích)
Vaši rodiče vás hodně podporovali. Byli přísní?
Rodiče mě podporovali vždy ve všem, především ve vzdělání. Na tom opravdu neslevili. Musela jsem se hodně učit, chodila jsem na francouzské gymnázium a tehdy jsem to opravdu nesnášela. Dnes jsem jim za to ale nesmírně vděčná. Právě francouzština mi později otevřela dveře do světa a dala mi obrovskou výhodu.
Vedle modelingu se věnujete vědě, konkrétně výzkumu HIV. Co je teď v této oblasti zásadní?
Velkým tématem je lék Lenacapavir, který funguje jako prevence, a prevence je u HIV naprosto klíčová. Podává se pouze dvakrát ročně injekčně, což je obrovský posun oproti dosavadním možnostem. Zároveň se snažím upozorňovat na fakt, že HIV se čím dál více týká i žen, což si stále mnoho lidí neuvědomuje.
Máte i vlastní projekty…
Aktuálně zakládáme nadační fond zaměřený na umění a vzdělávání, především v oblasti digitální bezpečnosti a sexuálního zdraví. Je to téma, které považuji za nesmírně důležité a kde cítím, že mohu skutečně pomáhat. Dává mi to hluboký smysl a osobně mě to velmi naplňuje. Právě díky titulu Miss se mi tyto dveře otevřely.
Když máte volno, jak ideálně trávíte den?
Úplně jednoduše. Dopřeju si velkou snídani, čerstvý chleba s máslem, kávu… a pak jdu ven. Třeba do parku nebo na piknik. Jen být, zpomalit, nechat telefon doma a nic neřešit – to mi úplně stačí.
Prošla jste stavební veletrh. Co vás zaujalo úplně nejvíc?
Musím říct, že mě nejvíc překvapilo rypadlo. Dozvěděla jsem se, že je jediné svého druhu v Evropě a že se vyrábí přímo tady u nás v Česku. To mi přišlo neuvěřitelné a zároveň velmi inspirativní.
To zní, jako by vás více než design zajímala technika.
(smích) Možná to tak působí, ale bylo to opravdu impozantní. Stejně silný dojem na mě udělala i Tatrovka – pro mě je to symbol, který krásně propojuje historii se současností. Když ji vidíte naživo, uvědomíte si, jak silný příběh za ní stojí.
Našla jste si tam i něco, co byste si dokázala představit doma?
Určitě ano. Hodně mě zaujaly pergoly a obecně stínící technika. Jsou to prvky, které dokážou proměnit obyčejný dům v místo, kde se člověk cítí opravdu dobře. Okamžitě si to začnete promítat do vlastního života. Úžasné byly postele a dost času jsme strávili i v kuchyních, našla jsem tam spoustu vychytávek.
Vy jste ale známá i tím, že milujete vaření.
Vaření je pro mě obrovská vášeň a zároveň každodenní rituál. Vařím opravdu každý den, často i třikrát denně – pro partnera i pro malou. Je to chvíle, na kterou se vždycky těším. Ten moment, kdy se všichni sejdeme u jednoho stolu, je pro mě nenahraditelný.
To dnes není úplně běžné…
Právě proto si toho tolik vážím. Vím, že ne každá rodina má možnost být spolu takhle často. Pro mě je ale společně strávený čas naprosto zásadní – sdílení obyčejných i výjimečných chvil.
Máte z něčeho obavy?
Upřímně řečeno, ani ne. Nemám na to čas. Snažím se žít naplno a soustředit se na to, co je tady a teď.
Co vás vždycky spolehlivě rozesměje?
Film Kokosy na sněhu. Můžu ho vidět pořád dokola a pokaždé se znovu a znovu směju.
Kdy jste se naposledy cítila opravdu neodolatelně – a co za tím stálo?
Musím říct, že opravdu neodolatelně jsem si připadala na lednovém pařížském týdnu módy, kdy jsem předváděla pro návrháře Juliena Fourné opravdu přenádhernou a celkem odvážnou róbu. Měla jsem perfektní make-up a vlasy. To tomu dodalo velký šmrnc.
Co považujete za svou nejvíc „sexy“ vlastnost, která není na první pohled vidět?
Stoprocentně smysl pro humor a spontánnost. Když se lidé neberou tolik vážně a umí se zasmát sami sobě.
Jaký typ sebevědomí je podle vás nejpřitažlivější – tiché, nebo výrazné?
Jednoznačně tiché – přesný opak mě. To, které nepotřebuje být dokazováno. Je cítit, aniž by bylo vidět.
Máte nějaký rituál, díky kterému se cítíte žensky a svůdně i v běžném dni?
Určitě, díky rannímu cvičení je celý den poté nabit lepší energií. Je to opravdu velký nakopávač. Samozřejmostí jsou i vlasy na natáčkách, jak moje babička říkávala: „Hezký vlasy, polovina krásy!“
11. září 2025
Co je podle vás víc sexy – tajemství, nebo otevřenost?
Oboje! Trocha tajemství vytváří napětí, ale skutečná přitažlivost vzniká v autentické otevřenosti a upřímnosti.
Jakou roli hraje flirt v dnešní době – je to umění, nebo už spíš zapomenutá dovednost?
Toto mě taky nesmírně zajímá. Děláme teď menší výzkum o tom, jak se seznamuje mladší generace a jsem opravdu zvědavá na výsledky.
Co vás na člověku přitáhne během prvních pár sekund?
Energie. Oči – brána do duše. A způsob, jakým člověk podá ruku.
Myslíte, že krása je víc o vzhledu, nebo o energii, kterou člověk vyzařuje?
Jednoznačně o energii. Vzhled zaujme na chvíli, ale energie je takový klíč, buď se dveře otevřou anebo naopak zavřou.
Kdy jste se naposledy cítila nervózně, ale zároveň vás to vzrušovalo v tom dobrém slova smyslu?
Naposledy jsem byla opravdu nervózní na plavkové promenádě během Miss Universe. Upřímně, po tak náročném programu jsem si tak sexy nepřipadala, jelikož jsem hodně zhubla. Plavky jsem si musela vycpávat, a byla jsem nervózní, že to bude zřetelné. Ale myslím, že jsem to nakonec zvládla velice dobře a nakonec jsem si show opravdu užila a ráda na to teď vzpomínám.
Co byste poradila ženám, které chtějí působit sexy?
Zaměřte se na to, jak se cítíte uvnitř. Věřím, že jakákoliv pohybová aktivita nám nejen dodá energii, svalovou sílu a fyzičku, ale také sebevědomí. Protože zdravé sebevědomí, klid duše a autenticita jsou mnohem silnější než jakýkoliv dokonalý vzhled.
25. ledna 2026