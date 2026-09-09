Ve 22 letech zemřela Miss Rakousko Lucia Sisicová

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„Oznamujeme s velkým zármutkem, že jsme se dozvěděli o úmrtí naší Miss Rakousko 2024 Lucie Sisicové,“ uvedli pořadatelé soutěže Mission Austria. Rodině, přátelům a všem jejím blízkým vyjádřili upřímnou soustrast. Na mladou vítězku budou podle svých slov vzpomínat jako na výjimečnou ženu, která navždy zůstane součástí rodiny Miss Rakousko.
Lucia pocházela z Vídně a titul Miss Rakousko získala v roce 2024. V témže roce získala také titul Miss Vídeň. V době vítězství jí bylo dvacet let, studovala pedagogiku a připravovala se na povolání učitelky.
Korunku Miss Rakousko si držela až do své smrti. Po jejím vítězství se totiž další ročník soutěže kvůli nedostatku sponzorů nekonal, a Sisicová tak zůstala poslední držitelkou titulu.
O svém zdravotním stavu mladá Rakušanka v minulosti otevřeně hovořila. Narodila se s vrozenou vadou srdeční chlopně a během života podstoupila celkem sedm operací či zákroků. Poslední z nich absolvovala v zimě 2025.
„Moje dětství bylo jiné, ale udělalo ze mě silnějšího člověka,“ popsala v roce 2024 svou zkušenost se zdravotními problémy. Po vítězství v soutěži také poděkovala specialistům a lékařům, kteří se o ni od dětství starali. Uvedla, že díky jejich péči překonala mnoho těžkých chvil a mohla vést naplněný život.
Poslední snímky na Instagramu zveřejnila Lucia před třemi týdny, a to ze své dovolené v Bosně a Hercegovině.