I plus size ženy mají svou miss. Letošní vítězkou je Anna Marie Bucková

Vítězky soutěže Miss Plus Size Modelky ČR 2024 | foto: České modelky s.r.o.

Soutěž Miss Plus Size Modelky ČR dlouhodobě podporuje různorodost a sebevědomí žen s plnějšími tvary. Letos se soutěže účastnilo jedenáct finalistek z celé České republiky, které se předvedly během natáčení medailonků, profesionálního focení a závěrečného online hlasování.

Foto: Ředitel soutěže Radek Ahne s letošní vítězkou:

První příčku obsadila Anna Marie Bucková, která si získala přízeň veřejnosti. Ve finálním hlasování, které probíhalo od 1. července do 30. listopadu, dostala celkem 1 603 hlasů.

Na druhé příčce se umístila Pavlína Kodymová z Prahy s 798 hlasy. Třetí místo obsadila Nikola Buryánková ze Semil s 526 hlasy, která zároveň získala titul miss Sympatie Plus Size Modelky ČR 2024 za nejvyšší počet hlasů ve speciálním hlasování, které se konalo mezi 1. lednem a 30. červnem.

Do dalšího ročníku se mohou ženy hlásit už nyní. „Velmi se těšíme na další ročník soutěže, který opět oslaví krásu, sebevědomí a jedinečnost žen. Soutěž Miss Plus Size Modelky je určena pro ženy a dívky s konfekční velikostí 40 a výše ve věku 17 až 30 let. Hlasování probíhá na webových stránkách plussizemodelky.cz. Vítězky budou zveřejněny koncem roku 2025,“ uvedl ředitel soutěže Radek Ahne.

