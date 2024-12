„Po letech historie plné půvabu, talentu a inspirace se Miss Nizozemsko loučí se jménem, které se zapsalo do srdcí mnoha lidí. Není to však konec, je to nový začátek. Svět se mění a my se měníme s ním,“ napsali organizátoři ve svém prohlášení.

Nový koncept se jmenuje „Niet Meer Van Deze Tijd“ (Mimo tuto dobu) a má být platformou, která se bude točit kolem duševního zdraví, sociálních médií, rozmanitosti, sebevyjádření a mnoha dalších témat.

„Už žádné korunky, ale příběhy, které spojují. Žádné šaty, ale sny, které ožívají. Zde inspirujeme mladé lidi, aby byli sami sebou ve světě, který se neustále mění,“ říkají organizátoři, kteří poprvé v historii soutěže Miss Nizozemsko zvolili na první místo modelku Rikkie Valerii Kollé, která se narodila jako muž.

„Když jsem byla malý Rik a přiznala jsem se, že jsem trans, nebylo to pro všechny snadné a také jsem tím trpěla. Doufám, že díky svému odhodlání a síle vnesu do společnosti změnu,“ uvedla modelka z jihonizozemského města Breda.

Ředitelka Miss Nizozemsko Monica van Ee řekla pro CNN, že bylo poslední dobou obtížné zvládat zpětnou vazbu od diváků, kteří si stěžovali, že je vítězka příliš bílá nebo naopak příliš tmavá a ať soutěž proběhla jakkoli, vždy vyvolala vlnu negativní energie, která neprospěla nikomu.

„Rádi bychom využili naši pozitivní energii, místo abychom se neustále bránili. Nyní můžeme oslovit každého a poskytnout mu tu správnou solidaritu. Věříme v naši platformu a možná, že šerpa a koruna jsou přežitek. Ale ženy, které se navzájem podporují a pomáhají si, to pro nás bylo vždycky důležité,“ uvedla.

Svět soutěží krásy je v posledních letech nucen k modernizaci, protože hodnoty, které tradičně vyznával, se mladým generacím nelíbí. Do letošního ročníku Miss Universe byly poprvé v historii přijaty ženy starší 28 let. V loňském roce byl zrušen zákaz účasti těhotných žen nebo matek a provdaných nebo rozvedených žen.