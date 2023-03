Dceři modeling zakážu, říká bývalá královna krásy Nikol Švantnerová

„Kdyby s tímto přišla moje dcera, zakážu jí to,“ řekla striktně Nikol Švantnerová, která s výchovou ale musí počkat – dcera má na svět teprve přijít, a to 22. března. „Mám v sobě slovenskou krev po tatínkovi, jsem temperamentnější a energická. Je to vidět i teď, protože budu určitě fungovat až do poslední chvíle. A malá je v bříšku taky pořádně divoká.“

Tereza Fajksová, Nikol Švantnerová a Sandra Pospíšilová na brněnském veletrhu ProDítě

Přestože modelka prozradila termín porodu, nechtěla říct, jaké jméno s partnerem vybrali pro dceru. Jedno je však jisté – Lily to nebude. I když tohle jméno se modelce vždy moc líbilo. Jmenuje se tak ovšem fenka, kterou s přítelem vlastní. „Jméno máme, ale ještě ho říkat nechceme, co když se na malou podíváme, když se narodí, a najednou to bude jinak,“ vysvětlila a dodala, že holčičku si přála. „Moc jsem si ji přála. A věřím, že to zafungovalo. A to i přesto, že mi všichni říkali, že budu mít chlapečka.“

I když jde o její první dítě, na předporodní kurzy nechodila, není toho úplný zastánce. „Možná když člověk ví hodně, tak to pak lékařům i trochu ztěžuje. Miminko si samo řekne, kdy a jak. Zjistila jsem si základní věci, abych zbytečně neplašila nebo nebyla nepříjemně překvapená, ale budu důvěřovat kolektivu v porodnici,“ řekla bývalá miss, která se chystá do malé porodnice ve Šternberku. „Řídím se tím, že co se má stát, to se stane. Osud má člověk někde napsaný, i když to zní zvláštně, a podle toho by se měl nechat životem unášet.“

Ve výbavě však neponechává nic náhodě a kompletně se připravila na příchod dalšího člena rodiny. Veletrh si prošla s kamarádkami, zkušenými matkami, moderátorkou Sandrou Pospíšilovou a misskou Terezou Fajksovou, které jí ochotně poradily, co je praktické a na co jen sedá prach.