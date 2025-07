„Tak schválně jestli poznáte, co jsem před vámi poslední měsíc tajila,“ začala modelka svůj příspěvek na Instagramu. „Dnes je to totiž přesně měsíc, co jsem podstoupila zvětšení prsou. Možná to někdo poznal, ale vzhledem k tomu, že mi nepřišla dodnes žádná reakce, tak spíše ne. A přesně o to mi šlo.“

Modelka upřesnila, že nechtěla jsem nic, co by ,,řvalo“ na první pohled. Chtěla přirozenost. K zákroku se rozhodla kvůli tomu, že se sama sobě přestala líbit po dlouhém kojení. „A i když bych to asi nikdy nečekala, byla jsem z toho špatná,“ přiznala.

Nikol Švantnerová

Díky speciální metodě operace normálně fungovala a téměř nikdo podle modelky nic nepoznal. „Jsem šťastná, spokojená, cítím se žensky a přitom jsem to pořád já. Je mi jasné, že se to nemusí všem líbit, ne všichni to možná pochopí, ale o to mi ani nešlo. Dělala jsem to kvůli sobě,“ dodala.

Bývalá královna krásy se stala maminkou v březnu 2023. Narodila se jí holčička, kterou s partnerem Ondřejem Antošem pojmenovali Mia.