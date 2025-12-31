Miss Natálie Kočendová je maminkou. Miminko dostalo netradiční jméno

„Bryan Dinga - 29/12/2025 jsme pochopili, co to znamená bezpodmínečná láska. Nejkrásnější okamžik v našem životě,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce se synem a partnerem.
Miss International Czech Republic 2020 a světové Top Model of the World 2022 s gratulací přáli fanoušci a mezi nimi například i kolegyně Justýna Zedníková, Krystýna Pyszková a Karolína Mališová, zpěvačka Monika Bagárová, influencerky Dominika Myslivcová a Zuzana Strausz Plačková nebo moderátorky Michaela Ochotská a Eva Hecko Perkausová.
Mezi gratulanty byl i Kočendové bývalý partner, kadeřník a barber Lukáš Vlačuha alias Laky Royal, se kterým modelka před pěti lety byla těhotná. O miminko ale přišla v šestém měsíci těhotenství.
25. listopadu 2023