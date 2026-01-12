Ve 42 letech zemřela slovenská modelka a miss Miroslava Fabušová

Ve věku 42 let zemřela známá slovenská modelka a někdejší finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová. Tragickou zprávu o její smrti potvrdil její blízký přítel, slovenský influencer a zpěvák David Key, který na sociálních sítích sdílel emotivní vzpomínku.
Miroslava Fabušová | foto: Profimedia.cz

Miroslava Fabušová (Bratislava, 2017)
Finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová zemřela v neděli ráno v nemocnici v Trenčíně, kde byla hospitalizovaná kvůli náhlým zdravotním komplikacím. Podle informací slovenských médií u ní došlo k selhání životně důležitých orgánů. Oficiální potvrzení přesné příčiny úmrtí zatím nebylo zveřejněno.

Úmrtí své kamarádky potvrdil influencer David Key. „Ještě nedávno jsme si telefonovali, chtěl jsem jí vrátit oblíbený pásek, který mi půjčila. Nedokážu tomu uvěřit. Ale teď mi psala její nejlepší kamarádka, že si Mirka přála, abych přišel v bílém. Zrovna hledám lety zpátky na Slovensko, ani nevím, kdy bude pohřeb. Dnes ráno jí prý měly selhat orgány,“ řekl slovenskému webu cas.sk.

Na Instagramu zveřejnil emotivní příspěvek. „Hněvám se na sebe i na tebe, Mirko, protože toto se nemělo stát. Mrzí mě, že jsem nezůstal u tebe, že jsem ti neuměl pomoct tak, jak bych dnes chtěl. Hněvám se, že jsme se nedali dohromady dřív, že jsme neřešili svoje zdraví a věci, které nás ničily. Ale jedno vím. Dělal jsem to, na co jsem v té době měl sílu. A ty také. Byli jsme jen lidé. Ztratil jsem člověka, na kterém mi záleželo. Nikdy na tebe nezapomenu. Děkuji za všechno, co jsme spolu prožili. Bolí to, ale nosím tě u sebe. Odpočívej v pokoji, Miruško,“ napsal.

„Zdravotní problémy tajila. Asi před půl rokem byla na operaci, párkrát jsem ji vezl do nemocnice,“ prozradil webu Topky.sk zpěvák. „Zřejmě už měla problémy s játry, selhávaly jí orgány,“ upřesnil. „Chtěla, abych na její pohřeb přišel v bílém,“ dodal.

Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

Miroslava Fabušová se poprvé dostala do povědomí veřejnosti v roce 2001, kdy se zúčastnila soutěže Miss Universe. V následujících letech se profilovala jako modelka a osobnost slovenského šoubyznysu.

Během své kariéry se nevyhnula ani kontroverzím. V médiích se o ní psalo například kvůli incidentu během pandemie, kdy při autonehodě seděla ve vládní limuzíně tehdejšího předsedy parlamentu Borise Kollára během zákazu vycházení, což vyvolalo velkou pozornost veřejnosti. Někdejší miss tehdy na dotazy novinářů uvedla, že s Kollárem mají čistě přátelský vztah, a přiznala, že po jejím boku je zcela jiný muž, se kterým také později otěhotněla.

V roce 2021 však Fabušová ve čtvrtém měsíci těhotenství potratila, v posledních letech pak její život provázely i další osobní i zdravotní problémy. Podle slovenských médií se dlouhodobě potýkala s psychickými i fyzickými obtížemi, mimo jiné i závislostí na alkoholu a v soukromí se věnovala zejména péči o svoji nemocnou matku.

Její smrt zasáhla fanoušky i kolegy, kteří na sociálních sítích vyjadřují úctu a vzpomínají na její život a práci v zábavním průmyslu.

