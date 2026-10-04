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Pět operací během sedmdesáti dní. Miss Beličková promluvila o pádu z okna

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  8:38
Lenka Beličková (nyní Langmeier) a její manžel Wolfgang (30. září 2026)

Lenka Beličková (nyní Langmeier) a její manžel Wolfgang (30. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Lenka Beličková (nyní Langmeier) na setkání vítězek Miss České republiky z éry...
Lenka Langmeier (dříve Beličková), její manžel Wolfganag a děti Pepino a...
Lenka Langmeier (dříve Beličková)
Lenka Langmeier (dříve Beličková)
32 fotografií
Soutěže Miss se zúčastnila v roce 1994 a bylo z toho třetí místo. Tenkrát se jmenovala Lenka Beličková. Teď je z ní Lenka Langmeier. „Chtěla jsem obě příjmení, svoje i manželovo, ale na matrice mi řekli, že si musím vybrat. Tak jsem si říkala, že to nebudu komplikovat,“ vypráví.

Pochází z Karlových Varů, kde pracovala před soutěží krásy v hotelu Thermal jako kuchařka. Občas šla ale kolegům vypomoct, i když už její hlavu zdobila korunka druhé vicemiss ČR. „Byly tam super ženské, starší paní, moc jsme si rozuměly. Tam jsem zažila asi největší srandu. S číšniky, kuchaři,“ vzpomíná. Byla mezi nimi za hvězdu a občas se na ni šli ze zvědavosti do kuchyně podívat i hoteloví hosté.

Pak o ní dlouho nebylo vidu ani slechu. Až loni přišla zpráva, že „vypadla“ z okna karlovarského hotelu, kde byla s dcerou tou dobou na dovolené. „Už je to za mnou, prostě se to stalo,“ říká Lenka, která do té doby údajně žádnými psychickými problémy netrpěla. „Nejspíš šlo o nějaké vypnutí mozku. Doktor říká, že se to může stát každému. Jediné, co si vybavuji, že jsem měla předtím problém se spaním,“ dodává. Netrpěla depresí a ani následná vyšetření psychiatry jí žádnou diagnózu, na kterou by dostala medikamenty, nepřinesla.

Lenka Beličková na Miss desetiletí (1997)

„Cvičím pilates, jezdím na kole, chodím do fitka a každý den plavu,“ říká rok po nešťastné události. Ale ani modeling nepověsila definitivně na hřebík. Teď se akorát potřebuje dostat do původní kondice.

Na setkání bývalých finalistek Miss, které pořádala světová Miss World z roku 2006 Taťána Kuchařová, přišla v dlouhých světlých šatech, ke kterým si pro větší pohodlí vzala tenisky. „Jsem o něco menší,“ komentovala následky pěti složitých operací, kterými si prošla během sedmdesáti dní bezprostředně po pádu. V těle má stále šrouby. Ale na jejím chování není prodělané utrpení znát. Opět byla usměvavá jako kdysi.

Lenka Beličková (nyní Langmeier) na setkání vítězek Miss České republiky z éry Miloše Zapletala (30. září 2026)

Na party jí dělal doprovod její manžel Wolfgang, který se léta pohyboval kolem zimního sportu, dokonce spoluvlastnil lyžařskou školu. Díky svojí atraktivní vizáži byl na večírku v hotelu na Starém městě k nepřehlédnutí. Jak vyšlo najevo, příležitostně dělával v mládí modela. A tak se taky seznámil s Lenkou, tehdy Beličkovou. „Potkali jsme se před šestadvaceti lety na Barbadosu, kam mě zabookovala na focení plavek a sportovního oblečení paní Karasová z Czechoslovak Models. A protože fotograf byl jeho dobrý kamarád, Wolfi tam taky něco nafotil,“ říká o svém o čtyři roky starším manželovi.

„Líbil se mi, já jemu taky. Poslední den naší práce, mi řekl, že by mě chtěl ještě vidět. Já na to: Tak to fakt nevím. A pak jsme odjeli každý do své země,“ vzpomíná. „Tenkrát chytré mobily neexistovaly, aplikace jako WattsApp taky ne a esemeska do Německa stála dvacet korun. Volali jsme si jednou týdně, protože i telefonáty byly drahé. Jezdil za mnou do Varů, já za ním do Rosenheimu. A po šesti letech jsme se vzali,“ dodává.

Lenka Langmeier (dříve Beličková)

Teprve o dva roky později přivedla na svět syna, kterého pojmenovali Pepino. Maturoval v Karlových Varech, kde také hrával hokej za HC Energie. Teď má angažmá v Regensburgu, zatímco Lenka s manželem a devítiletou dcerou Stellou žijí v Mnichově.

Dokud byli bez dětí, užívali si volnosti, cestovali a pracovali. „Fotila jsem ještě i po svatbě, protože práci jsem měla vždycky zabookovanou na dva roky dopředu. Dělala jsem největší německé katalogy Quelle i jiné a točila reklamy. Až když se narodil malý, to mi bylo třicet čtyři let, začala jsem to omezovat. Ale pořád jsem ještě občas jezdila fotit do Rakouska nebo do Itálie reklamu pro místní hotely,“ popisuje svůj život.

Lenka Langmeier (dříve Beličková), její manžel Wolfganag a děti Pepino a Viktorie

„Tam je to trošku jiné. I když je modelce přes padesát, pokud vypadá dobře, o práci nouzi nemá. Dělala jsem třeba reklamu na naslouchátka pro neslyšící a na tuhle práci chtěli radši někoho staršího než dvacetiletou holku. V médiích se o mně moc nepsalo, já byla spíš než celebrita taková ta modelka – pracovnice,“ usmívá se.

Loňská tragédie, při které jen zázrakem nepřišla o život, se odrazila i na jejím manželství. „Pokud nás to poznamenalo, tak v pozitivním. Ne, že bychom předtím měli problémy, ale tohle nás stmelilo. Manžel se postaral o mně i rodinu perfektně. Člověk s tím ani nepočítá. Říká si, že bez něj to fungovat nebude, ale zvládl to,“ říká.

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