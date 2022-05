Chceme netradiční svatbu na pláži, plánuje miss Kopíncová se snoubencem

Jakožto Miss Czech Republic 2020 jste v sobotu předala korunku krásy nové vítězce pro tento rok, kterou se stala třiadvacetiletá studentka Krystyna Pyszková. Jaký je to pocit?

Je to krásná a výjimečná událost. Také trochu smutná, protože za ty dva roky kralování jsem si na to už trochu zvykla a bylo mi to líto. Když si zpětně vzpomínám, co všechno krásného jsem od mého zvolení zažila a jak moc se mi změnil život, nemohla jsem udržet emoce.

Něco končí, něco začíná. U vás je tomu také tak, že?

Je to tak. Čekala jsem na správný okamžik, kdy budu moci světu říct, že už brzy budu vdanou ženou. Předala jsem korunku a už to mohu vykřičet do světa.

Jak to bylo ty dva roky náročné pro vás, jakožto partnera a nyní snoubence kralující Miss Czech Republic? Jste spolu už řadu let.

Radovan: Paradoxně to vůbec náročné nebylo. Měl jsem radost z každé akce, kde Karolína byla a mohla se ukázat. Vždycky jsem ji moc rád podporoval ve všem, co dělá. To nám zůstane i nadále.

Žádné velké žárlení tedy nebylo?

Radovan: Já si na žádné nepamatuji.

Karolína: Já také ne.

Už víte termín a místo svatby?

Termín svatby ještě neznáme. To je v procesu řešení. Ale letos v létě bychom se chtěli podívat po Itálii, protože chceme trochu netradiční svatbu. Chtěli bychom vzít nejbližší přátele a rodinku na dovolenou a být všichni v bílém na pláži bez bot. Udělat si to trochu po svém. Už se nemůžu dočkat. To jsou krásné povinnosti, plánování svatby.

Je zvykem, že k miss většinou inklinují sportovci. Ve vašem případě to tak není. Prozradíte, čím se Radovane živíte?

To mě trochu urazilo, že nemám sportovní postavu. (smích) Mám studio, které se zaměřuje na animaci a obrazovou postprodukci. Takže řešíme reklamy do televize, do rádií i na internet, výrobu seriálů a pořadů v Česku i zahraničí a podobně.

Máte už Karolíno vybrané svatební šaty?

Zatím ne, ale už mám představu. Tím, že to bude na pláži, nebude to nic honosného a princeznovského. Chtěla bych jednodušší, bílé, přiléhavé šaty. A když v nich potom skočím do oceánu, ať se s nimi nic nestane. (smích)