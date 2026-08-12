Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Miss Universe tajila těhotenství. Svým příběhem chce inspirovat další ženy

Autor:
  8:38
Kanaďanka Jaime VandenBergová (29) se od loňského roku může nazývat začínající herečkou; většina světa ji však bude znát jako účastnici v soutěži krásy Miss Universe. Letos v březnu prozradila, že v době konání soutěže již čekala dceru Charlotte.
Miss Kanada Jaime VandenBergová v Bangkoku na Miss Universe (19. listopadu 2025)
Miss Kanada Jaime VandenBergová (druhá zprava) v Bangkoku na světovém finále Miss Universe (21. listopadu 2025)
Miss Kanada Jaime VandenBergová v Bangkoku na Miss Universe (21. listopadu 2025)
Miss Kanada Jaime VandenBergová v Bangkoku na Miss Universe (21. listopadu 2025)
41 fotografií

Když Jaime VandenBergová loni v listopadu reprezentovala Kanadu na Miss Universe v Bangkoku, jen málokoho by napadlo, že je ve skutečnosti již čtyři měsíce těhotná. Oznámila to až o několik měsíců později – letos v březnu.

Organizace Miss Universe sice již od roku 2023 povoluje účast vdaných žen a matek, nicméně kanadská modelka se i tak rozhodla nikomu své tajemství nesdělovat. „V tu dobu jsem to neřekla ani rodině. Jsem za to zpětně ráda, protože díky tomu mi v době, kdy se celý můj život stával veřejným, moje těhotenství připadalo o to důvěrnější,“ uvádí v rozhovoru pro magazín People.

Miss Kanada Jaime VandenBergová v Bangkoku na Miss Universe (21. listopadu 2025)

O tom, že čeká dítě, se dozvěděla během modelingové zakázky v Mexico City. S přítelem Aaronem Hernandezem sice do budoucna děti plánovali, ale ani jeden nečekal, že se to podaří tak brzy. „O dětech jsme tou dobou hodně mluvili a nebrala jsem antikoncepci. Tou dobou jsem se každopádně už cítila připravená, a hlavně nesmírně šťastná,“ řekla

První ultrazvuk nakonec podstoupila těsně před svým odletem do Thajska. Tehdy se pár zároveň rozhodl, že si na pohlaví dítěte počká až do jeho narození, a že veřejnosti nic nepoví. V nevědomosti tak zůstali i organizátoři soutěže a všechny její ostatní účastnice.

Jedním z hlavních důvodů bylo to, že modelka chtěla využít své slávy k poukázání na problémy žen v současném světě, a to konkrétně na násilí páchané na ženách. V roce 2021 totiž sama málem přišla o život, když během modelingu v nejmenované zemi stala obětí únosu.

Miss Kanada Jaime VandenBergová v Bangkoku na Miss Universe (19. listopadu 2025)

Vše se přitom přihodilo doslova za bílého dne. Neznámý muž ji nejprve sledoval, potom ji přepadl a namířil na ni zbraň. „Nejdřív jsem měla za to, že mě chce okrást. Až pak, když mě popadl za rameno, jsem si s hrůzou uvědomila, že mě hodlá unést. Byla to doslova noční můra,“ vzpomíná rodačka z kanadského Lethbridge.

Když však následně dostala na výběr, zda chce zemřít „rychle nebo pomalu“, jiný muž útočníka zezadu chytil, takže vystřelená kulka Jaime těsně minula. Tato děsivá zkušenost ji ve výsledku přivedla nejen k dobrovolné pomoci obětem krize či domácího násilí, ale také k filantropii a aktivismu, kdy se snaží upozorňovat na „tichou epidemii“ genderově motivovaného násilí. O svém zážitku proto otevřeně píše a mluví, a právě s tímto úmyslem zamířila i do celosvětové soutěže krásy.

„Mám dojem, že kdybych svoje těhotenství oznámila, nahlíželo by se na mě už především jen jako na ‚tu těhotnou‘, což by odklonilo pozornost od toho všeho, co mě sem přivedlo, od mého odhodlání a celého toho desetiletí práce,“ vysvětluje Jaime, která se kvůli modelingu vzdala studia práv. „Obávala jsem se, že už by nikoho nezajímalo, co dělám, a všechno by se točilo jen kolem mého těhotenství.“

Miss Kanada Jaime VandenBergová na Miss Universe (Bangkok, 21. listopadu 2025)

S ohledem na nečekané zjištění musela samozřejmě i zvážit, zda je vůbec dobrý nápad se soutěže zúčastnit. Reprezentovat svou zemi na soutěži krásy sice bylo jejím dlouhodobým cílem, ale nadcházející mateřství s sebou přineslo nové priority. „Jakmile jsem zjistila, že jsem těhotná, všechno dostalo úplně jinou perspektivu. Najednou nebylo mým největším snem soutěžit na Miss Universe, ale jednoduše být dobrou matkou zdravému děťátku. To mě rázem motivovalo víc než jakákoliv představa výhry,“ říká modelka.

Zdrojem povzbuzení se jí nicméně do velké míry stal její přítel. „To Aaron mě nejvíc přesvědčoval, abych se ani tohoto snu nevzdala,“ pokračuje Jaime. „Ujišťoval mě, že mě ve všem podpoří – a že když si soutěží projdu, nebudu už v budoucnu muset přemýšlet, zda jsem tuto příležitost nepromarnila.“ A když i její lékař potvrdil, že v účasti nevidí riziko, Jaime se rozhodla, že – byť se zvýšenou opatrností – do soutěžního klání přeci jen vstoupí.

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena

„V prvé řadě mě ujistil, že těhotenství není žádná nemoc. Že jsem zdravá, a že moje tělo už je za ta léta soutěžení uzpůsobené,“ vzpomíná Jaime. „Přirovnával to k maratonu – netrénovanému člověku by prý účast neradil, ale protože já už v téhle oblasti působila celé roky, doporučil mi zkrátka věřit si a naslouchat vlastnímu tělu.“

Jaime VanderBergová ve výsledku počítala s tím, že si během soutěže někdo možná přeci jen povšimne rostoucího břicha, ale ani to se nestalo. Pouze její zvětšené poprsí vzbudilo dohady, zda si jej v průběhu soutěže nenechala nějak vylepšit. Šatník ostatně měla Jaime strategicky naplánovaný tak, aby dokázal vyhovět jakýmkoliv tělesným změnám, k nimž by mohlo dojít.

Proměnou prošel prakticky jen její přístup k promenádě v plavkách. Zatímco v Miss World dávala na odiv svou atletickou postavu vypracovanou přísným režimem, v Miss Universe s ohledem na svůj stav upřednostnila zdravou přirozenost.

Miss Kanada Jaime VandenBergová v Bangkoku na Miss Universe (21. listopadu 2025)

„Mladé dívky často při sledování Miss Universe zatouží se těmto ženám podobat. Nechtěla bych, aby některá z nich nabyla dojmu, že musí za každou cenu zhubnout. Raději bych takovou dívku motivovala ke zdraví, nadšení a sebevědomí. Právě tak bylo moje vystoupení myšleno,“ vysvětluje Jaime. „Moje předchozí verze byla vrcholem atletičnosti a fyzické disciplíny, zatímco ta druhá přijímala krásu a sílu mateřství. A můžu říct, že obě verze mi byly stejně milé.“

V rozhovoru nakonec uvádí, že nakonec netrpěla ani na ranní nevolnost, všechno šlo hladce a ona se cítila fantasticky. Dcera Charlotte Nicole Hernandez-VandenBergová se narodila 14. května, a její matka byla tou dobou již všechny úspěchy posbírané. Stala se první Kanaďankou, která vyhrála všechny čtyři tituly krásy – Miss Universe, Miss World, Miss International a Miss Earth. Za své přínosy v oblasti filantropie navíc v roce 2022 obdržela platinovou medaili od britské královny Alžběty II.

Miss Kanada Jaime VandenBergová (druhá zprava) v Bangkoku na světovém finále Miss Universe (21. listopadu 2025)

Přestože se jednoho dne hodlá vrátit do světa soutěží v roli lektorky, péče o dcerku je teď hlavní náplní jejího času. „Přežila jsem násilné napadení a jako ten nejcennější dar mi proto připadá život samotný. Moci tento dar sdílet i se svou dcerou a být s ní, to je pro mě to největší možné požehnání,“ rozplývá se. „Úspěch pro mne není o slávě nebo penězích, ale o šťastných vzpomínkách. A to je úspěch, kterého chci dosáhnout skrze mateřství.“

Jaime VandenBergová ve výsledku doufá, že svým příběhem inspiruje i další ženy k vědomí, že není vždy potřeba rozhodovat se mezi ambicemi a rodinou. „Otěhotněním a mateřstvím ten mladý a ambiciózní život nekončí, jen se skrze něj vyvíjí dál,“ dodává. „Mateřství prohloubí vaši perspektivu, posílí vaše odhodlání a motivuje vás jít za svými sny s ještě pevnější vůlí než kdy dřív.“

21. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

Kucherenko pobouřila plavkami. Ne, nejsou ze sexshopu, vzkázala modelka

Silvia Kucherenko ukázala na dovolené postavu v černých plavkách, které...

Silvia Kucherenko (44) opět vzbudila pozornost na sociálních sítích. Slovenská modelka a podnikatelka zveřejnila fotografii v odvážných plavkách, které podle některých sledujících odhalovaly až...

Klidně budu sexuální objekt, ve filmu chybí, říká Alena Doláková

Alena Doláková (12. srpna 2026)

Vypadá štíhleji, ale jí prý víc než kdykoliv v minulosti. Za postavou Aleny Dolákové je spokojenost. A taky spousta pracovního vypětí. Nazkoušela hudebně taneční show Human Zoo v Nové Spirále, točila...

20. srpna 2026

Děti nám vyčítají, že jsme nejeli k moři, přiznává Petra Hřebíčková

Petra Hřebíčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. ledna 2026)

Konečně se i Petra Hřebíčková dočkala „svojí“ kriminálky. Michal Samir jí v osmidílné sérii Hec, natočené pro Českou televizi, svěřil roli kapitánky Aleny Kočí. „Cítila jsem se v té roli jako ve své...

20. srpna 2026

Kozub parodoval Neckáře. Zpěvákův fanklub zuří a žádá omluvu, lidé mluví o hanbě

Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Štěpán Kozub (30) parodoval během jednoho ze svých vystoupení Václava Neckáře (82) a jeho zpěv písně Půlnoční. Záznam, který se následně objevil na Instagramu, vyvolal ostré reakce. Lidé v...

19. srpna 2026  15:38,  aktualizováno 

Nejvíce sexy žena světa? Rozhodně jsem si tak nepřipadala, přiznává Andersonová

Gillian Andersonová na Fashion Awards (Londýn, 4. prosince 2023)

Když se roku 1996 v anketě Nejvíce sexy žena světa stala vítězkou americko-britská herečka Gillian Andersonová (58), nechtěla tomu věřit. Jakožto čerstvě rozvedená svobodná matka si tak dle svých...

19. srpna 2026  12:12

Hayden Panettiere se měsíc před smrtí svlékla v kampani za záchranu kosatek

Hayden Panettiere se krátce před svou smrtí objevila v kampani organizace PETA...

Hayden Panettiere se krátce před svou smrtí zapojila do kampaně organizace PETA proti držení delfínů a kosatek v zajetí. Ve videu pózuje ve vaně a upozorňuje na život mořských savců v zábavních...

19. srpna 2026  11:07

Nadia z Prciček už vydělala na OnlyFans miliony. Úplně nahá tam ale není

Shannon Elizabeth na Instagramu (červenec 2026)

Shannon Elizabeth, kterou si diváci zamilovali jako Nadiu z komedie Prci, prci, prcičky, se rozhodla pro neobvyklý krok. V 52 letech si založila účet na platformě OnlyFans a během prvních dnů na něm...

19. srpna 2026  10:10

„Co ten batoh na břiše? To je panděro!“ Hanka Kynychová se obula do hejtrů

Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily...

Cvičitelka Hanka Kynychová čelila na sociálních sítích kritice svého břicha. Někteří lidé si neodpustili velmi ostré a posměšné komentáře na adresu její postavy. Osmapadesátiletá trenérka se rozhodla...

19. srpna 2026  9:20

Taťána Kuchařová ukázala v Chorvatsku v plavkách křivky jak z Pobřežní hlídky

Tat&#780;a&#769;na Kuchařová ukázala postavu v plavkách jak z Pobřežní hlídky....

Taťána Kuchařová si letošní léto užívá doma i u moře. Po výletu do Českého Krumlova a červencovém pracovním pobytu v Karlových Varech nyní potěšila své fanoušky fotografiemi z Chorvatska. Na snímcích...

19. srpna 2026  8:20

Influencerka Veronica Biasiol se vdala. Vzala si syna herce Martina Dejdara

Veronika Biasiol a Matěj Dejdar (21. července 2026)

Podnikatel Matěj Dejdar a misska a influencerka Veronica Biasiol jsou manželé. Vzali se v Červených Pečkách u Kolína. Předtím termín veselky „propálil“ otec ženicha, herec Martin Dejdar.

19. srpna 2026  6:30

Říkám si, jak jsem to všechno mohla zvládnout, ohlíží se Monika Absolonová

Monika Absolonová

Měla to být pohodová dovolená a taky byla. Pro Vendulu Svobodovou. Její kamarádka Monika Absolonová se totiž rozhodla na Krétě běžet pětikilometrový závod. Zvládla ho údajně za pětatřicet minut.

19. srpna 2026

Moc hezky se to střetlo, říká Michaela Petřeková o vztahu se Štěpánem Benonim

benoni

Herečka Michaela Petřeková (28) vyrůstala na Moravě, ale nyní už žije v Praze společně s partnerem hercem Štěpánem Benonim (41). Zároveň ale rádi vyrážejí do přírody a si užívají si klid po mediální...

19. srpna 2026

Šikana mě přivedla k muzice, vzpomíná Lenny. Byla krutá, ale zocelila mě

Premium
zpěvačka Lenny

Několikanásobná držitelka ceny Anděl a osobnost, která se dostala do prestižního výběru Forbes 30 pod 30. To je Lenny. Originální, přesahující škatulky a v přístupu k životu prostě jiná. Po mamince...

18. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.