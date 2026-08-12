Na Miss Universe tajila těhotenství. Svým příběhem chce inspirovat další ženy

Když Jaime VandenBergová loni v listopadu reprezentovala Kanadu na Miss Universe v Bangkoku, jen málokoho by napadlo, že je ve skutečnosti již čtyři měsíce těhotná. Oznámila to až o několik měsíců později – letos v březnu.
Organizace Miss Universe sice již od roku 2023 povoluje účast vdaných žen a matek, nicméně kanadská modelka se i tak rozhodla nikomu své tajemství nesdělovat. „V tu dobu jsem to neřekla ani rodině. Jsem za to zpětně ráda, protože díky tomu mi v době, kdy se celý můj život stával veřejným, moje těhotenství připadalo o to důvěrnější,“ uvádí v rozhovoru pro magazín People.
O tom, že čeká dítě, se dozvěděla během modelingové zakázky v Mexico City. S přítelem Aaronem Hernandezem sice do budoucna děti plánovali, ale ani jeden nečekal, že se to podaří tak brzy. „O dětech jsme tou dobou hodně mluvili a nebrala jsem antikoncepci. Tou dobou jsem se každopádně už cítila připravená, a hlavně nesmírně šťastná,“ řekla
První ultrazvuk nakonec podstoupila těsně před svým odletem do Thajska. Tehdy se pár zároveň rozhodl, že si na pohlaví dítěte počká až do jeho narození, a že veřejnosti nic nepoví. V nevědomosti tak zůstali i organizátoři soutěže a všechny její ostatní účastnice.
Jedním z hlavních důvodů bylo to, že modelka chtěla využít své slávy k poukázání na problémy žen v současném světě, a to konkrétně na násilí páchané na ženách. V roce 2021 totiž sama málem přišla o život, když během modelingu v nejmenované zemi stala obětí únosu.
Vše se přitom přihodilo doslova za bílého dne. Neznámý muž ji nejprve sledoval, potom ji přepadl a namířil na ni zbraň. „Nejdřív jsem měla za to, že mě chce okrást. Až pak, když mě popadl za rameno, jsem si s hrůzou uvědomila, že mě hodlá unést. Byla to doslova noční můra,“ vzpomíná rodačka z kanadského Lethbridge.
Když však následně dostala na výběr, zda chce zemřít „rychle nebo pomalu“, jiný muž útočníka zezadu chytil, takže vystřelená kulka Jaime těsně minula. Tato děsivá zkušenost ji ve výsledku přivedla nejen k dobrovolné pomoci obětem krize či domácího násilí, ale také k filantropii a aktivismu, kdy se snaží upozorňovat na „tichou epidemii“ genderově motivovaného násilí. O svém zážitku proto otevřeně píše a mluví, a právě s tímto úmyslem zamířila i do celosvětové soutěže krásy.
„Mám dojem, že kdybych svoje těhotenství oznámila, nahlíželo by se na mě už především jen jako na ‚tu těhotnou‘, což by odklonilo pozornost od toho všeho, co mě sem přivedlo, od mého odhodlání a celého toho desetiletí práce,“ vysvětluje Jaime, která se kvůli modelingu vzdala studia práv. „Obávala jsem se, že už by nikoho nezajímalo, co dělám, a všechno by se točilo jen kolem mého těhotenství.“
S ohledem na nečekané zjištění musela samozřejmě i zvážit, zda je vůbec dobrý nápad se soutěže zúčastnit. Reprezentovat svou zemi na soutěži krásy sice bylo jejím dlouhodobým cílem, ale nadcházející mateřství s sebou přineslo nové priority. „Jakmile jsem zjistila, že jsem těhotná, všechno dostalo úplně jinou perspektivu. Najednou nebylo mým největším snem soutěžit na Miss Universe, ale jednoduše být dobrou matkou zdravému děťátku. To mě rázem motivovalo víc než jakákoliv představa výhry,“ říká modelka.
Zdrojem povzbuzení se jí nicméně do velké míry stal její přítel. „To Aaron mě nejvíc přesvědčoval, abych se ani tohoto snu nevzdala,“ pokračuje Jaime. „Ujišťoval mě, že mě ve všem podpoří – a že když si soutěží projdu, nebudu už v budoucnu muset přemýšlet, zda jsem tuto příležitost nepromarnila.“ A když i její lékař potvrdil, že v účasti nevidí riziko, Jaime se rozhodla, že – byť se zvýšenou opatrností – do soutěžního klání přeci jen vstoupí.
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„V prvé řadě mě ujistil, že těhotenství není žádná nemoc. Že jsem zdravá, a že moje tělo už je za ta léta soutěžení uzpůsobené,“ vzpomíná Jaime. „Přirovnával to k maratonu – netrénovanému člověku by prý účast neradil, ale protože já už v téhle oblasti působila celé roky, doporučil mi zkrátka věřit si a naslouchat vlastnímu tělu.“
Jaime VanderBergová ve výsledku počítala s tím, že si během soutěže někdo možná přeci jen povšimne rostoucího břicha, ale ani to se nestalo. Pouze její zvětšené poprsí vzbudilo dohady, zda si jej v průběhu soutěže nenechala nějak vylepšit. Šatník ostatně měla Jaime strategicky naplánovaný tak, aby dokázal vyhovět jakýmkoliv tělesným změnám, k nimž by mohlo dojít.
Proměnou prošel prakticky jen její přístup k promenádě v plavkách. Zatímco v Miss World dávala na odiv svou atletickou postavu vypracovanou přísným režimem, v Miss Universe s ohledem na svůj stav upřednostnila zdravou přirozenost.
„Mladé dívky často při sledování Miss Universe zatouží se těmto ženám podobat. Nechtěla bych, aby některá z nich nabyla dojmu, že musí za každou cenu zhubnout. Raději bych takovou dívku motivovala ke zdraví, nadšení a sebevědomí. Právě tak bylo moje vystoupení myšleno,“ vysvětluje Jaime. „Moje předchozí verze byla vrcholem atletičnosti a fyzické disciplíny, zatímco ta druhá přijímala krásu a sílu mateřství. A můžu říct, že obě verze mi byly stejně milé.“
V rozhovoru nakonec uvádí, že nakonec netrpěla ani na ranní nevolnost, všechno šlo hladce a ona se cítila fantasticky. Dcera Charlotte Nicole Hernandez-VandenBergová se narodila 14. května, a její matka byla tou dobou již všechny úspěchy posbírané. Stala se první Kanaďankou, která vyhrála všechny čtyři tituly krásy – Miss Universe, Miss World, Miss International a Miss Earth. Za své přínosy v oblasti filantropie navíc v roce 2022 obdržela platinovou medaili od britské královny Alžběty II.
Přestože se jednoho dne hodlá vrátit do světa soutěží v roli lektorky, péče o dcerku je teď hlavní náplní jejího času. „Přežila jsem násilné napadení a jako ten nejcennější dar mi proto připadá život samotný. Moci tento dar sdílet i se svou dcerou a být s ní, to je pro mě to největší možné požehnání,“ rozplývá se. „Úspěch pro mne není o slávě nebo penězích, ale o šťastných vzpomínkách. A to je úspěch, kterého chci dosáhnout skrze mateřství.“
Jaime VandenBergová ve výsledku doufá, že svým příběhem inspiruje i další ženy k vědomí, že není vždy potřeba rozhodovat se mezi ambicemi a rodinou. „Otěhotněním a mateřstvím ten mladý a ambiciózní život nekončí, jen se skrze něj vyvíjí dál,“ dodává. „Mateřství prohloubí vaši perspektivu, posílí vaše odhodlání a motivuje vás jít za svými sny s ještě pevnější vůlí než kdy dřív.“
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21. listopadu 2025