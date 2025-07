První Češka nás bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy

„Tahle soutěž není jen o kráse. Je to o tom najít si svoje místo, překonat překážky a jít dál i ve chvílích, kdy ve vás nikdo nevěřil. Jsem hrdá, že jako první trans žena můžu reprezentovat Česko na Miss International Queen,“ uvedla Martina Sobková na Instagramu.

Když blondýnka začínala s modelingem a hlásila se do svých prvních soutěží krásy, měla pocit, že pořád není „dost dobrá“. Ve chvíli, kdy se rozhodla stát se ženou, chtěla být dokonalá. Aby sobě i ostatním dokázala, že má stejnou šanci jako ty, které se v ženském těle narodí. „Měla jsem pocit, že musím být vděčná za to, že mě ostatní neodsuzují,“ řekla Martina Sobková v rozhovoru pro iDNES.cz.

Martina Sobková

Už jako malý Matěj se vnímala jinak, ale extra se tím netrápila. S přibývajícím věkem prý čím dál víc cítila, že musí tajit, jak se cítí, protože jinak nezapadne do kolektivu, což jí už tak dělalo někdy problémy.

„Mezi patnáctým a šestnáctým rokem jsem ženu v sobě potlačila. Začala jsem cvičit a řekla si, že budu takový ten sexy kluk sportovec. Myslím, že se mi to i dařilo. Jenže přetvářka mi dělala problémy ve vztazích. Přesto jsem si našla holku, kterou jsem tehdy milovala víc než kohokoli na světě. Jenomže můj vnitřní pocit, že jsem žena, vztah narušoval. Bylo mi už šestadvacet a do té doby to o mně nikdy nikdo nevěděl. Tenkrát mi došlo, že jako muž nikdy šťastná nebudu. A že nemusím už dál žít jako Matěj,“ přiznala.

Hned po ukončení magisterského oboru práce v médiích nastoupila do zaměstnání, vrhla se do proměny a o práci poměrně rychle přišla. Potom už posílala životopisy a na pohovory chodila jako holka. A už se jí pak nikdy neozvali. Díky tomu, že docela dobře lyžovala a měla licenci, mohla se na horách živit jako instruktorka. Příležitost nakonec dostala díky Tomáši Houdkovi v časopise Bankovnictví. Byl jeden z mála lidí, kteří ji nesoudili, protože byla trans. Dnes časopis vede, moderuje pro něj i podcast Bankast a zastupuje ho na konferencích v Česku i v Evropě.

Na otázku, jestli by udělala něco jinak na začátku proměny, kdyby měla dnešní zkušenosti, odpověděla: „Popravdě řečeno, když se podívám na svůj obličej před operacemi a dnes, tak mám pocit, že dříve vypadal lépe. A nejen to. Hlavně byl zdravý. Když jsem se naučila mít ráda sama sebe takovou, jaká jsem, uvědomila jsem si, že můžu být krásná i bez doslova překopaného celého těla. Naučila jsem se kouzlo make-upu, výrazu, fotografie, postavení těla – a hlavně sebevědomí. Stačí, když vás někdo hezky nalíčí, správně se usmějete… Vyfotí vás a jste krásná.“