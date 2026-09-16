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Místo Filipín letí do Thajska a na jinou soutěž. Dědkové změnila plány zlomenina

  11:22
Měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Earth na Filipínách. Místo toho ale Hana Dědková letí do Thajska na soutěž Miss Grand International. Původně tam měla být Dominique Alagia, která si ale zlomila nohu a musela se vzdát svého snu.
Miss Hana Dědková (15. září 2026)
Miss Hana Dědková (15. září 2026)
Miss Hana Dědková (15. září 2026)
Miss Hana Dědková (15. září 2026)
56 fotografií

Kdo by měl větší šanci uspět na Miss Grand International 2026?

13. května 2026
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Témata: Miss Earth

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