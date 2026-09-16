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13. května 2026
Místo Filipín letí do Thajska a na jinou soutěž. Dědkové změnila plány zlomenina
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Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková
Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...
Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...
Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney
Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...
Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...
Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction
Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...
Místo Filipín letí do Thajska a na jinou soutěž. Dědkové změnila plány zlomenina
Měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Earth na Filipínách. Místo toho ale Hana Dědková letí do Thajska na soutěž Miss Grand International. Původně tam měla být Dominique Alagia, která si...
Ať klidně Whitney patří sláva, hlavně že já shrábnu peníze, smála se Dolly Partonová
Mnoho lidí nevědělo, že autorkou hitu I Will Always Love You, který pro film Osobní strážce přezpívala Whitney Houstonová, byla Dolly Partonová. Americká country zpěvačka, skladatelka, herečka a...
Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla
Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...
Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou
Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...
Možná mě pomlouvají za zády, říká Natália Germáni o natáčení v Americe
Tam, kde má práci, tam v tu chvíli žije. Nicméně v New Yorku, který se stal jejím druhým domovem, se snaží herečka a modelka Natália Germáni být už kvůli dětem celý školní rok. Zuna tam nastoupila do...
Sláva se dotkne ega. Úspěch je těžké ustát, někdy je cestou do pekel, říká Calin
Muzikant Calin v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o své nové roli, hledání talentu, slávě i vlastním egu. Hudebník letos usedl do poroty SuperStar po boku Ewy Farne, Pavola Habery a Jakuba Prachaře....
Natočit reklamu o Slavii? Nikdy! Kvůli ní jsem přestal mít rád Smetanu, líčí Kohák
Jakub Kohák rád mystifikuje, je pověstný svým pohotovým humorem a improvizací. Na internetu se proto můžete dopátrat hned tří letopočtů, kdy se narodil, anebo si přečíst, že svým synům nadělil jména...
Zvlněná jako podkrkonošská krajina. Eben hláškami ve StarDance rozděloval diváky
Marek Eben je považován za jednoho z nejelegantnějších a nejpohotovějších českých moderátorů. Během dvaceti let ve StarDance dokázal odzbrojit soutěžící i diváky jedinou větou. Ne všechny jeho...
Herečka Hayden Panettiere zemřela po požití léku s příměsí fentanylu
Americká herečka Hayden Panettiere zemřela v srpnu ve věku 36 let. Podle zdroje webu TMZ za její smrt mohla jedina pilulka. Vzala si lék proti bolesti oxykodon, který byl potažený fentanylem.
Macaulay Culkin se na cenách Emmy rozplakal, dojal slovy o mamince ze Sám doma
I na letošním udílení televizních cen Emmy se vzpomínalo na herce a další osobnosti zábavního průmyslu, které v uplynulém roce zemřely. Jedním z nejsilnějších momentů večera byla pocta herečce...
Děti prince Harryho po pár dnech v Británii mění školu. Pár prozradil důvod
Princ Harry (42) a jeho žena Meghan (45) se po šesti letech vrátili do Velké Británie a usadili se na venkově. Rodina zveřejnila video z idylického venkovského života a jejich děti Archie a Lilibet...
Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...