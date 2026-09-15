Jsem zlomená, napsala Dominique Alagia. Nepoletí na světové finále Miss

„Českou republiku bude na soutěži Miss Grand International 2026 reprezentovat Hana Dědková, první vicemiss Miss Grand Czech Republic 2026. Poté, co úřadující vítězka Dominique Alagia odstoupila, neboť se bohužel nemůže letošní mezinárodní soutěže zúčastnit, převezme Hana oficiálně povinnosti spojené s tímto titulem, a to v souladu s pravidly soutěže a smluvními závazky,“ stojí v prohlášení vedení Miss Czech Republic. „Haně přejeme mnoho úspěchů při plnění této významné role a při reprezentaci naší země na mezinárodní scéně.“
Dominique Alagia na sociálních sítích vysvětlila, co se vlastně stalo a proč se zhroutil její sen. „Nevím, jestli existují správná slova pro moment, kdy se vám během několika hodin zbortí něco, čemu jste věnovali téměř celý rok a co jste milovali,“ uvedla.
„V neděli večer se mi stal nešťastný incident, při kterém jsem se vážně zranila. Celou noc jsme strávili vyšetřeními a rentgeny. Do poslední chvíle jsem věřila, že uslyším, že to zvládnu. Že existuje nějaká cesta, že i přes bolest budu moct odletět,“ napsala na Instagramu.
Bohužel výsledky ukázaly zranění, které jí v tuto chvíli neumožňuje odcestovat do Thajska a soutěžit na Miss Grand International 2026. „A napsat tuhle větu je pro mě neskutečně těžké. Byl to můj sen. Prakticky celý můj rok 2026 se točil kolem tohoto jednoho cíle,“ uvedla.
Chtěla prý reprezentovat Českou republiku tím nejlepším způsobem, jakým dokáže. „A možná právě proto je pro mě tak těžké přijmout, jak blízko už to všechno bylo. Měla jsem koupenou letenku, rodina měla koupené letenky. Moji nejbližší kamarádi měli koupené letenky. Měli přiletět do Thajska, aby tam se mnou byli a viděli mě stát na pódiu, na které jsem se celý rok připravovala,“ prozradila s tím, že řešili měsíce outfity, národní kostým, looky, vlasy, make-up, vystoupení, tréninky i ty nejmenší detaily.
„Do této cesty jsem nevložila jen čas, práci a finance. Vložila jsme do ní obrovský kus sebe. A během jediné noci jsem se musela smířit s tím, že na to pódium letos nevystoupím,“ přiznala a mrzí ji, že někoho mohla zklamat.
„Nechci předstírat, že jsem teď silná a že je všechno v pořádku. Chvíli mi to potrvá. Jsem zlomená (doslova), zklamaná a pořád se snažím pochopit, že něco, na co jsem se tak dlouho připravovala, skončilo dřív, než vůbec mohlo začít. A myslím, že je v pořádku si přiznat, že mě to bolí. Protože mi na tom opravdu záleželo. Zároveň ale vím, že některé věci v životě jednoduše nedokážeme ovlivnit. Můžeme ovlivnit jen to, co uděláme potom,“ napsala.
„Teď je pro mě nejdůležitější se uzdravit a dát si čas přijmout situaci, kterou jsem si nikdy nepředstavovala. Nevím, proč se to mělo stát právě teď. A nebudu předstírat, že v tom v tuto chvíli dokážu vidět nějaký hlubší smysl. Vím jen jedno, jeden nečekaný večer nemůže vymazat celý rok práce, odhodlání a lásky, kterou jsem do této cesty vložila,“ dodala a své náhradnici popřála hodně úspěchů. „Snad jednou pochopím, proč můj příběh musel pokračovat jinak, než jsem si vysnila, a třeba se vrátím silnější, s více zkušenostmi zpátky do téhle cesty.“
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13. května 2026