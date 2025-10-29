|
11. března 2025
Na světovém finále mě přepadla úzkost a nervozita, říká miss Markéta Mörwicková
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...
Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec
Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...
Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou
V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“
Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká
Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...
Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna
Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...
Na světovém finále mě přepadla úzkost a nervozita, říká miss Markéta Mörwicková
Češka Markéta Mörwicková na světovém finále Miss Grand International v Thajsku skončila na šestém místě. Na kameru iDNES.cz prozradila, že poslední měsíc spala jen dvě až čtyři hodiny denně. Na...
Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna
Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka,...
Hugh Jackman se poprvé ukázal s kolegyní, kvůli které opustil starší manželku
Hugh Jackman (57) a jeho přítelkyně Sutton Fosterová (50) se poprvé ukázali ve společnosti jako oficiální pár. Herec kvůli své kolegyni odešel od manželky Deborry-Lee Furnessové (69), se kterou se...
Řád pro jadernou fyzičku Danu Drábovou převzala její partnerka Markéta
Jaderné inženýrce a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové (†64) byl v úterý in memoriam udělen Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti,...
Love Island: AI děti, lívance a movie night, která změnila osudy ve vile
Reality show Love Island zažila den plný emocí. Soutěžící si vyzkoušeli roli rodičů nanečisto. Vila se proměnila ve školku, kde hlavní roli hrály realistické panenky, pláč a témata o budoucnosti....
Mysleli si, že jsem Formanův syn, vzpomíná Bob Klepl, jak objel svět
Je to paradox. Takový, jaký umí člověku připravit jenom sám život. Když neměl do čeho píchnout, hrál Bob Klepl po světě loutkové divadlo. Pak se dočkal konečně činoherních rolí, následně i filmových...
Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková
Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...
Má žena by si občas přála být klisnou, říká Ondřej Kraus. Vedle hraní závodí v parkuru
Zase jeden mezi herci, který miluje koně. Se svou manželkou herečkou Šárkou Vaculíkovou, s bratrem Martinem, také hercem, a jeho rodinou žije Ondřej Kraus na statku, kde je chovají. A právě na...
V sedmdesátce další dítě. Hvězda seriálu Frasier je osminásobným otcem
Herec Kelsey Grammer (70) má dalšího syna. O novém přírůstku do rodiny se pochlubil v podcastu Pod Meets World. Jeho osmý potomek dostal jméno Christopher. Se svou čtvrtou manželkou Kayte Walshovou...
Jsou hollywoodské děti častěji trans? Stalloneho manželka má vlastní teorii
Bývalá modelka Jennifer Flavinová (57) vzbudila pozornost svými výroky na téma dětí vyrůstajících v prostředí zábavního průmyslu. Podle manželky herce Sylvestera Stalloneho postrádají „strukturu“,...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
TikToker a kouč zemřel ve věku 25 let. Poslední video nahrál v den smrti
Zemřel TikToker, influencer a finanční kouč Ben Bader. Bylo mu 25 let. Zprávu o úmrtí oznámila na sociálních sítích jeho přítelkyně Reem a později také rodina. Poslední video nahrál v den své smrti.
Co je s hvězdou seriálu Báječná léta? Herce vyhodili před třemi lety
Fred Savage (49), bývalý dětský idol známý ze seriálu Báječná léta, zažil v posledních letech tvrdý pád. V roce 2022 byl po obviněních ze sexuálního obtěžování vyhozen z rebootu seriálu, který...