Natálii Puškinovou postihla missí nemoc. Byli jsme každý jiný, říká o expříteli

Soutěž krásy není jen o vzhledu. O čem podle vás skutečně je?
Nemám ráda, když se říká „nejkrásnější žena“. Krásných dívek je spousta. Soutěž je spíš o odvaze a ochotě přijmout výzvu. Já jsem byla hodně stydlivá a zakřiknutá, ale chtěla jsem si dokázat, že zvládnu vystoupit z komfortní zóny. Je to cesta pro lidi, kteří se chtějí rozvíjet a posouvat dál.
Máte teď přítele?
Nemám. Jsem single už pár měsíců. Byli jsme spolu dva roky a bylo to hezké období.
Jaký byl důvod rozchodu?
My jsme si vlastně nic špatného neudělali. Nebyla tam nevěra ani žádné dramatické situace. Spíš jsme časem zjistili, že jsme každý jiný. Měli jsme rozdílné představy o budoucnosti a o některých věcech jsme přemýšleli odlišně. Tak jsme si řekli, že bude lepší to ukončit. Rozešli jsme se přátelsky.
Co vás na muži zaujme jako první?
Určitě bodylanguage. Jak stojí, jak se pohybuje, jak podá ruku. A samozřejmě oči. Hnědé oči jsou pro mě prostě slabost. Ale ve výsledku je to hlavně charisma. To je takový ten X-faktor, který přebije všechno ostatní.
Jste poměrně vysoká. Vadilo by vám, kdyby byl partner nižší?
Nevadilo. V minulosti jsem se vídala s mužem, který byl menší než já, výška nehrála roli, ale nechodili jsme spolu. Vůbec to nebyl problém. Opravdu si myslím, že charisma přebije všechno. Když si s někým rozumíte a funguje mezi vámi chemie, výška je naprosto nepodstatná věc.
Jak dnes relaxujete a udržujete se v kondici?
Sportem. Po návratu z Filipín jsem si uvědomila, že se potřebuju víc hýbat. Chodím na skupinové lekce do fitka, ideálně třikrát týdně. Někdy dvakrát, někdy pětkrát – podle času. Mám ráda týmovou energii, vyhovuje mi cvičit s ostatními. Když se pravidelně hýbu, cítím se mnohem lépe fyzicky i psychicky.
Krása je často spojována právě s očima. Co podle vás dělá pohled skutečně přitažlivý? Je to barva, výraz, nebo něco jiného?
Za mě je to jednoznačně výraz. Oči prozradí strašně moc. Úsměv si člověk může trochu „nasadit“, ale oči neobelžete. Hned poznáte, jestli je ten úsměv opravdový. A často to ani není o tom, jestli se někdo směje – ale jestli se umí usmívat očima. To je podle mě strašně silné.
Takže oči jsou vlastně víc než úsměv?
Možná ano. Úsměv je první věc, které si všimnete, ale oči jdou víc do hloubky. Řeknou vám, jestli je člověk nervózní, sebevědomý, otevřený… Nebo jestli si drží odstup. Je to takový nejupřímnější komunikační kanál.
Máte raději modré, nebo hnědé oči?
Většina lidí říká, že modré oči jsou raritnější a zajímavější. Ale já miluju hnědé oči. Čím tmavší, tím lepší. Je to pro mě takový magnet. Tam se prostě ztratím.
Vnímáte oční kontakt jako součást sebevědomí?
Určitě. Oční kontakt hodně vypovídá. Když se někdo dívá do země nebo uhýbá pohledem, člověk si hned něco domýšlí. Naopak když dokáže udržet pohled, působí jistě a klidně. Nemusí být ani nejhlasitější v místnosti, ale právě tím pohledem si získá pozornost.
Máte osobní zkušenost s brýlemi nebo kontaktními čočkami?
Velkou. Brýle nosím od dvanácti let, takže už zhruba deset let. U mě brýle hodně mění výraz. Nejsem typ, který vypadá od dětství pořád stejně. Nemám výrazné rysy ani husté obočí, takže brýle u mě hrají velkou roli. Rámují obličej a dodávají mi určitou image.
Je pro vás výběr brýlí jednoduchý?
Právě že ne. Vždycky jsem s tím trochu bojovala. Najít takové, které sednou tvaru obličeje i osobnosti, není jednoduché. Většinou je měním zhruba po třech letech. Brýle jsou podle mě hodně silný módní prvek. Když si vezmete výraznější outfit a k tomu správné brýle, může to celý look úplně pozvednout.
|
5. listopadu 2025
Kolikery tedy aktuálně máte?
Momentálně asi dvoje. Přiznávám ale, že je občas „zničím“. Upadne nožička nebo se něco pokazí. Ale většinou mi pár let vydrží. Snažím se o ně starat, ale občas jsou nehody.
Jak řešíte únavu očí v době, kdy většina z nás tráví hodiny u obrazovek?
Základem je podle mě zdravý životní styl. Kvalitní spánek, pohyb, nebýt jen online. Samozřejmě to znám taky – když jsem jela dlouho do Brna, oči mi doslova padaly. Ale snažím se najít rovnováhu a nedívat se do mobilu víc, než je nutné.
Jaké brýle byste si vybrala?
Mám ráda jemnější, teplejší tóny – třeba tygrované s hnědými odlesky. Černé jsou na mě hodně výrazné, ty se nehodí ke všemu. Líbí se mi kočičí tvar, ale nemám problém ani s kulatějšími nebo hranatými, pokud mi sednou. Důležité je, aby nebyly ani moc velké, ani malé. Prostě zlatá střední cesta.
|
19. listopadu 2025