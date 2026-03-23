Natálii Puškinovou postihla missí nemoc. Byli jsme každý jiný, říká o expříteli

Skutečná přitažlivost začíná pohledem a oči neobelžete, tvrdí světová Miss Earth 2025 Natálie Puškinová. Modelka v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že je obětí missí nemoci, tedy že se po zisku korunky rozešla s přítelem. Na veletrhu OPTA také prozradila, co u ní rozhoduje při prvním pohledu na muže.
Soutěž krásy není jen o vzhledu. O čem podle vás skutečně je?
Nemám ráda, když se říká „nejkrásnější žena“. Krásných dívek je spousta. Soutěž je spíš o odvaze a ochotě přijmout výzvu. Já jsem byla hodně stydlivá a zakřiknutá, ale chtěla jsem si dokázat, že zvládnu vystoupit z komfortní zóny. Je to cesta pro lidi, kteří se chtějí rozvíjet a posouvat dál.

Máte teď přítele?
Nemám. Jsem single už pár měsíců. Byli jsme spolu dva roky a bylo to hezké období.

Jaký byl důvod rozchodu?
My jsme si vlastně nic špatného neudělali. Nebyla tam nevěra ani žádné dramatické situace. Spíš jsme časem zjistili, že jsme každý jiný. Měli jsme rozdílné představy o budoucnosti a o některých věcech jsme přemýšleli odlišně. Tak jsme si řekli, že bude lepší to ukončit. Rozešli jsme se přátelsky.

Co vás na muži zaujme jako první?
Určitě bodylanguage. Jak stojí, jak se pohybuje, jak podá ruku. A samozřejmě oči. Hnědé oči jsou pro mě prostě slabost. Ale ve výsledku je to hlavně charisma. To je takový ten X-faktor, který přebije všechno ostatní.

Jste poměrně vysoká. Vadilo by vám, kdyby byl partner nižší?
Nevadilo. V minulosti jsem se vídala s mužem, který byl menší než já, výška nehrála roli, ale nechodili jsme spolu. Vůbec to nebyl problém. Opravdu si myslím, že charisma přebije všechno. Když si s někým rozumíte a funguje mezi vámi chemie, výška je naprosto nepodstatná věc.

Jak dnes relaxujete a udržujete se v kondici?
Sportem. Po návratu z Filipín jsem si uvědomila, že se potřebuju víc hýbat. Chodím na skupinové lekce do fitka, ideálně třikrát týdně. Někdy dvakrát, někdy pětkrát – podle času. Mám ráda týmovou energii, vyhovuje mi cvičit s ostatními. Když se pravidelně hýbu, cítím se mnohem lépe fyzicky i psychicky.

Krása je často spojována právě s očima. Co podle vás dělá pohled skutečně přitažlivý? Je to barva, výraz, nebo něco jiného?
Za mě je to jednoznačně výraz. Oči prozradí strašně moc. Úsměv si člověk může trochu „nasadit“, ale oči neobelžete. Hned poznáte, jestli je ten úsměv opravdový. A často to ani není o tom, jestli se někdo směje – ale jestli se umí usmívat očima. To je podle mě strašně silné.

Takže oči jsou vlastně víc než úsměv?
Možná ano. Úsměv je první věc, které si všimnete, ale oči jdou víc do hloubky. Řeknou vám, jestli je člověk nervózní, sebevědomý, otevřený… Nebo jestli si drží odstup. Je to takový nejupřímnější komunikační kanál.

Máte raději modré, nebo hnědé oči?
Většina lidí říká, že modré oči jsou raritnější a zajímavější. Ale já miluju hnědé oči. Čím tmavší, tím lepší. Je to pro mě takový magnet. Tam se prostě ztratím.

Vnímáte oční kontakt jako součást sebevědomí?
Určitě. Oční kontakt hodně vypovídá. Když se někdo dívá do země nebo uhýbá pohledem, člověk si hned něco domýšlí. Naopak když dokáže udržet pohled, působí jistě a klidně. Nemusí být ani nejhlasitější v místnosti, ale právě tím pohledem si získá pozornost.

Máte osobní zkušenost s brýlemi nebo kontaktními čočkami?
Velkou. Brýle nosím od dvanácti let, takže už zhruba deset let. U mě brýle hodně mění výraz. Nejsem typ, který vypadá od dětství pořád stejně. Nemám výrazné rysy ani husté obočí, takže brýle u mě hrají velkou roli. Rámují obličej a dodávají mi určitou image.

Je pro vás výběr brýlí jednoduchý?
Právě že ne. Vždycky jsem s tím trochu bojovala. Najít takové, které sednou tvaru obličeje i osobnosti, není jednoduché. Většinou je měním zhruba po třech letech. Brýle jsou podle mě hodně silný módní prvek. Když si vezmete výraznější outfit a k tomu správné brýle, může to celý look úplně pozvednout.

5. listopadu 2025

Kolikery tedy aktuálně máte?
Momentálně asi dvoje. Přiznávám ale, že je občas „zničím“. Upadne nožička nebo se něco pokazí. Ale většinou mi pár let vydrží. Snažím se o ně starat, ale občas jsou nehody.

Jak řešíte únavu očí v době, kdy většina z nás tráví hodiny u obrazovek?
Základem je podle mě zdravý životní styl. Kvalitní spánek, pohyb, nebýt jen online. Samozřejmě to znám taky – když jsem jela dlouho do Brna, oči mi doslova padaly. Ale snažím se najít rovnováhu a nedívat se do mobilu víc, než je nutné.

Jaké brýle byste si vybrala?
Mám ráda jemnější, teplejší tóny – třeba tygrované s hnědými odlesky. Černé jsou na mě hodně výrazné, ty se nehodí ke všemu. Líbí se mi kočičí tvar, ale nemám problém ani s kulatějšími nebo hranatými, pokud mi sednou. Důležité je, aby nebyly ani moc velké, ani malé. Prostě zlatá střední cesta.

19. listopadu 2025
Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Móda ze Lvů: hvězdami Plodková i Trojan, nevyšlo to chlupaté Polívkové

Móda na udílení cen Český lev (14. března 2026)

Udílení filmových cen Český lev si v pražském Kongresovém centru nenechala ujít spousta známých tváří. Nechyběli herci a herečky, kteří byli nominováni, ale i jejich kolegové a známí. Módní policista...

Mrzelo mě, že si bulvár dělá legraci z mého vaření, přiznává Aneta Vignerová

Aneta Vignerová sdílí na Instagramu pravidelně videa z domácího vaření, která...

Aneta Vignerová v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že ji zaskočilo a zamrzelo, když se v bulváru dočetla, že její domácí vaření, které pravidelně sdílí ve videích na Instagramu, je prý bizár. Modelka...

23. března 2026

Nabídka na televizní rosničku přišla, ale nejsem na vstávání, říká Kvízová dáma

Premium
Dagmar Jandová alias Kvízová dáma v rozhovoru prozradila, že i lovci z pořadu...

Většina diváků ji zná z populární vědomostní soutěže Na lovu jako Kvízovou dámu, ale někteří si její tvář mohou pamatovat i z doby, kdy stála na „druhé straně barikády“. A kdo ví, možná se doma...

22. března 2026

V divadle Sklep hraju černošku, takže sama sebe, říká partnerka Milana Šteindlera

Milan Šteindler s partnerkou Lilly Ahou Koffi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka...

Režisér, herec a scénárista Milan Šteindler (68) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka se svou přítelkyní Lilly Ahou Koffi. Prozradili, jak se seznámili i co si o něm na začátku myslela.

22. března 2026

Máma natočila porno, šokovala Ornella. Rodina se stěhuje, proběhlo vykuřování domu

Ornella Koktová se na Instagramu ukázala ve spodním prádle a bez retuše (9....

Podnikatelka Ornella Koktová se v dalším dílu svého dokumentu Ornella Life rozpovídala o zákulisí filmového festivalu v Karlových Varech, současném sexuálním životě s partnerem Josefem Koktou i...

22. března 2026  10:33

Rita Ora si nechala zmrazit vajíčka už ve 24 letech. Mé nejlepší rozhodnutí, říká

Zpěvačka Rita Ora (23. srpna 2023)

Zpěvačka Rita Ora otevřeně promluvila o tom, jak moc je šťastná, že si nechala zmrazit vajíčka už ve velmi mladém věku. Poprvé podstoupila zákrok ve svých čtyřiadvaceti letech, podruhé o tři roky...

22. března 2026  9:38

Cesta k sebelásce je práce na plný úvazek, říká dcera muzikanta Richarda Müllera

Ema Müllerová a její táta, muzikant Richard Müller (Praha, 25. září 2025)

Modelka, hudebnice a influencerka Ema Müllerová (31) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co dělá pro své tělo, aby byla fit, a promluvila i o tom, jaká je podle ní cesta k sebelásce. Dcera zpěváka...

22. března 2026

Třetina lidí si nečistí zuby, říká Šmucler. Mluvil i o Tabu a o Česku pod nadvládou Pákistánu

Odhalení zubního kazu pomocí skeneru v mobilu. Design zubů podle fotografií z...

Roman Šmucler (56) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o tom, co je v současnosti největším problémem u nás, týkajícím se péče o zuby, a na čem je nutno v rodinách zapracovat. Nejznámější český...

22. března 2026

Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Holíková je dvojnásobnou maminkou

Lucie Kovandová

Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Holíková (32), za svobodna Kovandová, se na Instagramu pochlubila radostnou novinou. Společně s partnerem, hokejistou Petrem Holíkem (33), přivítali do rodiny...

21. března 2026  15:52

Dvacetiletá dcera herce Heatha Ledgera vyrazila do ulic. Matilda je celá po tátovi

Dcera Matilda je svému tatínkovi Heathu Ledgerovi velmi podobná.

Dceru zesnulého herce Heatha Ledgera (†28), dvacetiletou studentku Matildu Ledgerovou, vyfotili paparazzi v uplynulých dnech v ulicích New Yorku. Mladá žena, která se snaží nepoutat na sebe pozornost...

21. března 2026  13:08

Bývalá tenistka Anna Kurnikovová a zpěvák Enrique Iglesias ukázali své čtyři děti

Anna Kurnikovová o sobě dala světu vědět na tenisovém kurtu, našla se ale až ve...

Fanoušci španělského popového zpěváka Enriqueho Iglesiase (50) a bývalé ruské tenistky Anny Kurnikovové (44) měli možnost nahlédnout do soukromí slavného páru. Pyšní rodiče totiž výjimečně ukázali...

21. března 2026  9:34

Berenika Kohoutová promluvila o těhotenství, bulváru, dietě i podcastu s mámou

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová.

Berenika Kohoutová (35) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o těhotenství, krabičkové dietě i bulváru. Zpěvačka a herečka také vysvětlila, proč v současnosti nepokračuje natáčení podcastu Co naše...

21. března 2026

