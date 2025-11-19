Byla jsem sama sebou, říká po úspěchu na světové Miss Earth Natálie Puškinová
Po úspěchu na světovém finále soutěže krásy na Filipínách je už zpátky v Česku. Miss Earth 2025 Natálie Puškinová prozradila, jak se cítila po vyhlášení svého jména i jak se na světové klání...
„Už nikdy nechci padnout tak hluboko, abych musel znovu brát léky,“ říká David Kraus, který na vlastní kůži zažil těžkou depresi. Přišla k němu pomalu, plíživě, ale „založil“ si na ni už jako školák.