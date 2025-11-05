Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Autor:
  15:35
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se druhou reprezentantkou Česka, které se podařilo tento titul získat. (5. listopadu 2025)
Češka Natálie Puškinová se stala na Filipínách Miss Earth 2025 (5. listopadu 2025)
Miss Earth 2025 se stala Natálie Puškinová. Titul Miss Earth-Air získala Soldis Ivarsdottir z Islandu, Miss Earth-Water se stala Mu Anh Trinh z Vietnamu a Miss Earth-Fire se stala Waree Ngamkham z Thajska.
Natálii Puškinovou korunovala loňská vítězka Jessice Laneová z Austrálie.
13 fotografií

Natálie Puškinová v Manile porazila 81 dívek z celého světa a stala se druhou Češkou, která získala světový titul Miss Earth po Tereze Fajksové, které se to podařilo před třinácti lety.

Češku korunovala na Filipínách její předchůdkyně Jessica Laneová z Austrálie. Od Puškinové se nyní očekává, že se zúčastní projektů zaměřených na boj proti dopadům klimatických změn pod heslem „krásky pro dobrou věc“.

Soutěžící na Miss Earth byly na Filipínách už od půlky října a nezkoušely jen na finálový večer. Čistily pláž, setkávaly se s místními obyvateli a vedly debaty na téma udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Puškinová studuje na Univerzitě Karlově obor marketingová komunikace a public relations. Miluje cestování a objevování nových kultur, což se jí splnilo i na Filipínách.

Pád před porotou i oholené obočí, vzpomíná Tereza Fajksová na Miss Earth

„Setkání s lidmi z kmene Aeta bylo opravdu výjimečným zážitkem. Jejich vztah k zemi, tradicím a upřímná srdečnost nám připomněly, jak krásné je žít v blízkosti přírody. Děkujeme za vřelé přijetí a za to, že jste nám ukázali své tradice,“ napsala na Instagram.

ANKETA: Líbí se vám nová Miss Earth?

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

5. listopadu 2025  15:35

Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová a nechala fanoušky hádat

Nejúspěšnější gymnastka světa Simone Bilesová (28) prozradila, že si nechala udělat tři plastické operace. Fanoušky na sociální síti nechala hádat, jaká místa na těle má chirurgicky upravena.

5. listopadu 2025  13:05

Poznáte, kdo je na mozaice z dýní? Dílo z tisíců plodů nadchlo fanoušky zpěváka

Zesnulý frontman kapely Black Sabbath Ozzy Osbourne dostal nečekaný, ale originální hold. Britská farma Sunnyfields Farm vytvořila jeho portrét z dýní a získala tím zápis do Guinnessovy knihy...

5. listopadu 2025  13:01

Latex, voda, kov a světlo. Playmate Caroline pózuje jako ikonická Catwoman

Hvězdou listopadového vydání Playboye je Caroline, playmate s kořeny z Blízkého východu. V tajemném příběhu inspirovaném kočičí ženou pózuje jako Catwoman v latexových outfitech, s bičíkem v ruce i...

5. listopadu 2025  10:45

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

5. listopadu 2025  9:38

Kromě injekcí nic nefungovalo, přiznává Meghan Trainorová, jak zhubla 27 kilo

Meghan Trainorová, kterou si svět zamiloval díky hitu All About That Bass, se pochlubila neuvěřitelnou proměnou. Fanoušci si v posledních měsících všimli, že vypadá štíhleji a spokojeněji než kdy...

5. listopadu 2025

Teď poprvé mám pocit, že bych zvládla mít dítě, říká Simona Lewandowska

„Čím jsem starší, tím se mi nároky na hrdinství zužují. Už jenom to, že je někdo spravedlivý a morální, stojí si za tím, čemu věří, je pro mě hrozně vzácné. Takže už takový člověk je pro mě hrdina,“...

5. listopadu 2025

Chci, aby ruští sportovci dostali možnost odsoudit válku, zdůrazňuje Dominik Hašek

Bývalý hokejista Dominik Hašek (60) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se udržuje ve formě a jak se snaží skloubit čas pro sebe s péčí o děti. Popsal také, co si myslí o aktuální politické...

5. listopadu 2025

Jeho smrt se nikdy nevysvětlila. Herec Zdeněk Ornest zemřel před 35 lety

Charismatický herec s příjemným hlasem, ale také člověk, který jen šťastnou náhodou unikl smrti z rukou obávaného doktora Mengeleho v koncentračním táboře. To byl Zdeněk Ornest, od jehož tragické...

4. listopadu 2025  16:31

Když mi bylo deset, musela jsem vypít deci vodky, vzpomíná Halina Pawlowská

Spisovatelka Halina Pawlowská (70) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínala na svého otce, který jí už v deseti letech podal alkohol. Promluvila také o svých dětech a vnukovi, kteří jsou „hubení a...

4. listopadu 2025

Konečně se dočkal. Král pasoval fotbalistu Davida Beckhama na rytíře

Po mnoha letech čekání se fotbalista David Beckham (50) dočkal titulu sir. Ten mu náleží díky Řádu britského impéria s hodností rytíř, který mu v úterý ve Windsoru udělil za služby sportu a charitě...

4. listopadu 2025  15:01

Při prvním sexu jsem vůbec nevěděla, co je to kondom, přiznává Zoufalá manželka

Americká herečka Teri Hatcherová (60), známá z legendárních Zoufalých manželek, překvapila fanoušky nečekanou upřímností. V podcastu Getting Grilled se rozpovídala o své pubertě, první sexuální...

4. listopadu 2025  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.