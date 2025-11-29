Mám spoustu práce, vztahy teď neřeším, hlásí Miss Earth Natálie Puškinová

Natálie Puškinová (21) bezprostředně po příletu z Filipín, kde zvítězila v soutěži o titul Miss Earth, prohlásila, že největší strach má z účasti v Show Jana Krause. Ten si ji na červenou pohovku skutečně pozval a vyzpovídal ji i na téma nedávného rozchodu.

„Z Show Jana Krause mám trochu strach, protože jsem to sledovala jako malá a teď tam budu na té červené pohovce sedět já, takže doufám, že si neurvu ostudu,“ strachovala se ještě na letišti Puškinová.

Do Show Jana Krause ale přišla sebevědomě, s úsměvem a z moderátora udělala svého prince tím, že mu propůjčila korunku. Aktuálně totiž žádného po svém boku nemá.

Krátce před odletem na světovou soutěž ukončila dvouletý vztah, což Jan Kraus považuje za ideální načasování. „Nevím, kdy je vhodný čas na to se rozcházet,“ reagovala Puškinová. „Mám spoustu práce, vztahy teď neřeším,“ dodala.

Vítězství v soutěži pro ni nyní znamená angažmá v projektech environmentálního charakteru. „Asi nebudu muset uklízet, takhle bych to neřekla. Sbírala jsem odpadky na Filipínách a některé slečny to dělaly na oko, ale já jsem environmentálně smýšlející odjakživa,“ vysvětlila v Show Jana Krause.

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Na soutěž bude ráda vzpomínat. S mnoha děvčaty si porozuměla. „Byly jsme rozděleny do čtyř týmů - Earth, Water, Fire a Eco. Já byla tým Voda a tam nás bylo dvacet. Všechny ty slečny byly takové podporující a přátelské. Pět nebo šest mi bylo vážně sympatických. Žádná rivalita tam nebyla. Ale slyšela jsem, že u ostatních týmů to tak nebylo,“ popsala Puškinová.

Natálie Puškinová studuje marketing a PR na Karlově univerzitě. V Manile porazila 81 dívek z celého světa a stala se druhou Češkou, která získala světový titul Miss Earth po Tereze Fajksové, které se to podařilo před třinácti lety.

