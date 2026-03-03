Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?

Autor:
  15:29
Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři blondýny. Podívejte se na finalistky v plavkách.
Finalistky Miss Czech Republic 2026
Finalistka soutěže Miss Czech Republic 2026 Aneta Vizinová, 31 let, 174 cm
Finalistka soutěže Miss Czech Republic 2026 Aneta Vizinová
Finalistka soutěže Miss Czech Republic 2026 Aneta Vizinová
Finalistka soutěže Miss Czech Republic 2026 Aneta Vizinová
96 fotografií

Která finalistka Miss Czech Republic 2026 se vám líbí?

celkem hlasů: 149

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.
