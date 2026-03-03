Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?
Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře
Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...
Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?
Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...
Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových
Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...
Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní
Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...
Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee
Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...
Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?
Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři...
Táta mě chtěl naučit zpívat, že objedu svět. Marně, vzpomíná Kusnjerová
Herečka Hana Kusnjerová (41) pochází z umělecké rodiny. V Show Jana Krause prozradila, že její otec, operní pěvec, chtěl, aby z dcer byly zpěvačky, ale nešlo to. Spokojený nebyl ani tehdy, když se...
Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl a kdo hraje o auto a miliony
Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících,...
Už nikdy nepředstírám orgasmus, přiznala před šedesátkou Halle Berry
Herečka Halle Berry v srpnu oslaví šedesátku, strach z toho ale nemá. „Mám v sobě druhou vlnu energie a jsem teprve na začátku toho, co chci dál dělat,“ prohlásila. Zároveň ale souhlasí s tím, že...
Další falešný Jim Carrey? Herec je téměř k nepoznání, prý ho naklonovali
Už několik dní se po sociálních sítích šíří nejrůznější konspirační teorie, že Jima Carreyho (64) nejspíš naklonovali. Herec se po delší době objevil ve společnosti na udílení cen César v Paříži a...
Móda z hereckých cen: Vychrtlá Moore i hluboké výstřihy Paltrowové a Bellové
V Los Angeles se udílely Actor Awards, dříve SAG Awards, za nejlepší výkony v televizi a ve filmu. Na červeném koberci dámy předvedly nejrůznější outfity. Některým se výběr povedl, jiné se snažily...
Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní
Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...
Změnilo ho to k lepšímu, říká o Košťálovi z Extrémních proměn jeho manželka
Svoji manželku poznal jako drobnou štíhlou blondýnku, ale kdyby vypadala jinak, pravděpodobně by se do ní stejně zamiloval. „Bral bych ji všemi deseti,“ říká fitness trenér Martin Košťál, který...
Instruktorka nahé jógy dostane v Naked Attraction druhou šanci na lásku
Sexy blondýnka Andrea (32) došla v Naked Attraction až k oblečenému rande s milovníkem žen Honzou. Vztah z toho ale nebyl a nyní dostala instruktorka nahé jógy šanci, aby si sama vybrala.
Kdy začne a kde sledovat SuperStar 2026? Casting, porota i vysílání
Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo by mohl usednout do poroty osmé...
Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká
Ornella Koktová si v dalším dílu svého desetidílného dokumentu Ornella Life postěžovala na svého otce Michala Štiku a ukázala, jak probíhala oslava dvanáctých narozenin jejího syna Quentina....
Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz
Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu....