Jste nositelkou titulu Miss Czech Republic 2025. Přijdete si jako nejkrásnější Češka?

To asi úplně říct nemůžu, ale samozřejmě mi to sebevědomí dodalo.

Jaké benefity to zatím přineslo?

Jsem více v centru dění, jsem zvaná na různé akce, na které bych se určitě jen tak nedostala, a vlastně dostávám i více pracovních nabídek, takže si nemohu stěžovat.

Byli jsme s kamerou iDNES.cz svědky, jak jste dostala byt. Už jste se zabydlela?

Zatím jsem se ještě úplně nestihla zabydlet, protože jsou to tři týdny od nastěhování a stále někde cestuju, tak nebyl ještě prostor se zabydlet. Ale příští týden natáčíme Prostřeno, takže kdo by se chtěl kouknout, tak se samozřejmě může podívat. A teď v neděli mám jediný takový den, kdy si to můžu všechno připravit, nachystat a v pondělí začínáme zase.

Na Prostřeno se samozřejmě těšíme. Jakou vládkyní jste v kuchyni?

Myslím, že jsem skvělá kuchařka. Více mě tedy baví pečení, ale vaření je taky taková moje vášeň.

V Karlových Varech jste toho absolvovala docela dost. Nejste už trochu unavená z těch věčných podpatků, převlékání šatů a focení?

Už mě docela dost lidí varovalo, že to sice bude náročné, ale že si to určitě užiju a samozřejmě si to tady užívám. Já jsem se do Karlových Varů už chtěla delší dobu podívat a když jsem s výhrou měla tu možnost, tak jsem hned říkala: „Ano, jedu samozřejmě a na všechny akce chci.“ Je to tady moc fajn, ale samozřejmě je to náročnější - neustále mít hezký make-up, hezké vlasy, pořád měnit outfity, protože za ten den navštěvujeme víc akcí, takže takové lítačky.

Hlídá vás ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko třeba na večírku: Lindi, dvě skleničky a dost?

(smích) Ne, to fakt ne. Ale samozřejmě mám nějakou svoji stopku a úplně to nepřeháním, protože opravdu vždycky druhý den začínáme nějakou akcí, takže chci být vždycky připravená.

Česká média mají takovou definici, říká se tomu „missí nemoc,“ která znamená, že se vítězka okamžitě rozejde s přítelem. Dostihla i vás?

Ano, my jsme se rozešli. Ale my jsme se o tom bavili už delší dobu, protože přece jen ta dálka není asi úplně pro každého a vztah na dálku pro nás nebyl vůbec. Společně jsme se shodli, že to bude nejlepší možné rozhodnutí, které můžeme udělat. On má v Ostravě práci, já mám teď v Praze práci a budu cestovat.

Chci se hlavně věnovat své kariéře, ať si za rok neřeknu: „Ježíš, měla jsi šanci toho udělat víc a nevyužila jsi ji.“ Takže já do toho opravdu chci dát sto procent a myslím, že to opravdu bylo moc dobře, že jsme se takto rozhodli. Ale samozřejmě se bavíme nadále, fandíme si, podporujeme se, ale ten vztah už takto nešel.

Jste zaměřená nyní ryze na práci nebo i trošičku na novou potenciální lásku?

Já se určitě chci teď věnovat kariéře, protože to vítězství mě stálo opravdu spoustu práce a říkala jsem si, že nechci otálet a nevyužít té výhry na sto procent. Takže se chci věnovat sobě a své kariéře a samozřejmě se určitě ničemu nebráním, ale věnuji se hlavně sobě.

Finalistka Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká

Musíte častokrát s tou korunkou krásy přesvědčovat lidi, že nejste jen půvabná tvář a věšák na šaty?

Nepřesvědčuju lidi o tom, co si o mně myslí. Samozřejmě jsem zlých a negativních komentářů měla spoustu. Opravdu po té výhře najednou zprávy, že jsem hloupá, že neumím mluvit, že jsem ošklivá. Různé takové zlé komentáře od lidí, kteří mě neznají. Já si ráda vezmu konstruktivní kritiku od lidí, kteří mě znají, ale z těchto negativních komentářů, většinou pod anonymními profily, vůbec nic neřeším a snažím se to úplně vypouštět.

Chovají se k vám doma na Ostravsku jako k nositelce korunky krásy?

Určitě mi fandí. Spousta lidí mi také psala, že mi opravdu fandili. Takže ano, měla jsem spoustu i krásných komentářů, ale taky se našly ty ošklivé. U nás v Dětmarovicích mi spousta lidí fandila, opravdu mi psali krásné zprávy, podporovali mně, takže to bylo krásné, že jsem měla i obrovskou podporu od mého rodného města.

Linda Górecká a její maminka Věra Górecká

Poslal vám někdo růže nebo nějaký dáreček?

Ano, už se mi to stalo. (smích) Kytička mi přišla.

Byla jste z toho rozpačitá? Spousta lidí to neumí přijímat.

Zaskočilo mě to, ale bylo to krásné gesto. Samozřejmě nevím, od koho to bylo, ale bylo to moc pěkné.

Co byste chtěla dokázat změnit v české společnosti?

Budu zakládat svůj nadační fond na rakovinu prsu, jelikož to máme v rodině a moje maminka se léčí biologickou léčbou a má babička v listopadu minulého roku na to zemřela. Takže já bych to chtěla určitě směřovat tímto směrem, dělat osvětu a pomáhat rodinám, které si tímto prochází, protože to mám opravdu na dosah ruky, tak vím, jaké to je.