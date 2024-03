Makarenko: Máme dívku s handicapem i tmavou pletí. Miss má být pro všechny

Máte za sebou obrovský úspěch. Krystyna Pyszková vyhrála Miss World, je to váš splněný sen?

Samozřejmě. Je to jeden z mých velkých snů, který se mi podařilo dosáhnout. Vždycky jsem chtěla vyhrát grandslamovou soutěž, nejlépe Miss World. Je to opravdu zadostiučinění po patnácti letech. Myslím si, že hlavně Česká republika bude patřičně hrdá. Bude podporovat nejenom Krystynu, ale i další dívky, protože výhra není pouze moje, Krystyny nebo organizace Miss. Výhra je pro celou Českou republiku a my to dělaly, aby byli všichni hrdí. Doufám, že budete.

Krystyna byla v průběhu soutěže nemocná, jak to zvládala?

Krystyna měla vysoké horečky, teplotu třicet devět, téměř čtyřicet. Na finále se vůbec necítila dobře. Říkala, že skoro nestojí na nohách, ale že ze sebe vyždímá poslední kousky energie, které v sobě má. Záleželo jí na tom, což je dobře. A podařilo se.

Po vítězství někteří lidé řešili jméno Krystyna Pyszková, že to není ryze české jméno. Jak to tedy je? Je Krystyna Češka?

Jako poleno. Narodila se v Třinci, její maminka i tatínek jsou také Češi. Jsou také narození v Třinci. Opravdu je to Češka.

Co všechno finalistky Miss Czech Republic zažily na soustředění v Egyptě?

Každé soustředění je hlavně o tom, abychom vytvořily kvalitní materiál do televize, protože natáčíme spoty a s každou dívkou medailonky. Dále také vytváříme veškerý obsah, který potřebujeme udělat s každou jednotlivou dívkou, a také společně jako skupina. Fotíme fotku, která je poté v brožurách, na pozvánky, nejenom social media. Je toho opravdu mnoho. Děláme výstupy pro média a samozřejmě máme i vedlejší aktivity, které dívky mohou vyzkoušet. Byly jsme na čtyřkolkách, na výletě lodí.

Máte už svoji favoritku?

Je to náročné vybrat letos, protože každá z dívek je opravdu jiná. Neberu komentáře, že jsou všechny stejné. Každý, kdo je vidí naživo, vidí, že jsou různorodé. Mají jiný charakter, vzhled. Máme dívky i pod 170 centimetrů. Vždy říkám, že pokud je dívka menší, ale má co jiného nabídnout, nevidím důvod, proč by to měl být problém.

Máme i dívku, což neustále opakujeme, Afroameričanku. Pro nás je to velká novinka, ale za mě je to skvělé v tom, že je to něco nového. Ukazujeme tím, že se doba mění. My musíme být ti, kteří to začnou reflektovat. Pokud to nebudeme dělat, celá komunita, obecenstvo na to bude neustále přihlížet skrz prsty. Což nechci. Vždy říkám, že Miss má být pro všechny ženy, které chtějí něčeho dosáhnout.

Letos máme také slečnu, která má handicap, má nemoc kůže. Ve světě už máme slavné modelky s vadou kůže. Každopádně u nás v Miss Czech Republic to ještě nebylo. Máme tam také influencerky. Na druhou stranu je nemůžu diskriminovat jen proto, že přišly ve starším věku do Miss a je jasné, že ve věku dvacet pět let už mají něco za sebou.