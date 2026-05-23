Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Lucie Pisková měří 176 centimetrů a mezi její záliby patří pohyb v jakékoliv formě, od lyží, bruslí až po sledování F1, pečení a vaření. Je také milovnicí dobrého jídla.
Studentka Metropolitní univerzity v Praze se v minulosti věnovala vrcholovému sportu. Byla úspěšná jako skokanka do dálky, běhala sprint a zkoušela i skok o tyči.
V hlavní části galavečera Miss Czech Republic 2026 nechyběla promenáda v plavkách, přehlídka společenských šatů a poprvé také ukázky talentů finalistek.
Udělené byly i dílčí tituly popularity nebo pro nejfotogeničtější missku a další. Pak odborná porota zvolila nové reprezentantky pro nejvýznamnější světové soutěže krásy:
- Miss World Czech Republic 2026 - Lucie Pisková
- Miss Grand Czech Republic 2026 - Dominique Alagia
- Miss Supranational Czech Republic 2026 - Barbara Plintová
- Miss International Czech Republic 2026 - Laura Anna Glozarová
- Miss Earth Czech Republic 2026 - Hana Dědková
Finálový večer ve Fóru Karlín nabídl divákům nejen volbu nových královen krásy, ale také bohatý doprovodný program, módní přehlídky značky Aname, hudební vystoupení DJ Jana Nedvěda a účast významných osobností české scény. Večerem provázely moderátorky Justýna Zedníková a Daniela Brzobohatá.
3. března 2026