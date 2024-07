Adéla Štroffeková: Mám větší prsa. Když modely vypadají vulgárně, ozvu se

Jste novou Miss Czech Republic 2024, předpokládám, že se vám život téměř obrátil naruby, co všechno se změnilo?

Změnilo se toho hodně hlavně s ohledem na časové možnosti, které mám. Mám hodně práce a času velice málo, ale jsem za to ráda. Být Miss jsem si celý život přála, takže si teď žiju svůj splněný sen. Navíc si říkám, že se jedná jen o ten jeden „kralovací“ rok, takže ho chci využít opravdu na plno a odpočívat budu až jindy.

Takže to byl váš dětský sen?

Vždycky, od malička jsem mamce tahala všechny věci, podpatky… Od nějakých patnácti jsem chodila na různé soutěže krásy. V sedmnácti jsem letěla na první světovou soutěž a v devatenácti na druhou. Bylo to tam od malička.

Reprezentovala jste nás na Miss Earth, která se ale tehdy, v době covidové, konala online. Jaké to bylo?

Na Miss Earth jsem měla trochu smůlu, protože kvůli online formátu z toho nebyly žádné moc velké emoce. Což byla celkem škoda. Ale určité zkušenosti jsem získala na světové soutěže Miss Tourism World v Číně. Tam jsem sice neměla nikoho, kdo by mi pomohl s přípravou, prakticky jsem o světových soutěžích v té době nic nevěděla, ale aspoň to bylo naživo. Navíc mě to naučilo, že takové typy světových soutěží jsou opravdu náročné. A co se Číny týká, tamní mentalita je úplně jiná než u nás. Velmi se proto těším, že příští rok si konečně splním svůj sen a poletím bojovat na Miss World.

Co na to, že jste se dala na dráhu modelingu, říkali vaši rodiče?

Ze začátku byli ostražití, pořád se ptali, jestli to opravdu chci, jestli si uvědomuju, že budu vidět. Taky se báli, když jsem chodila na focení, protože studia někdy bývají v opravdu zajímavých místech. Ze začátku jezdili se mnou... Pak už mě ve všem podporovali.

A jak to vnímali vaši přátelé, kamarádky, nepanovala tam třeba nějaká závist z jejich strany?

Já mám opravdu skvělé dvě nejlepší kamarádky, které věděly úplně vše a také vše jsem s nimi po celou dobu soutěže řešila. Nikdy jsem z nich neměla pocit závisti nebo něčeho takového. Každá si navzájem přejeme to nejlepší a podporujeme se. Tak by to mělo v přátelství být.

Karolína Surý a Adéla Štroffeková při focení vizuálu pro veletrh Styl a Kabo 2025

Máte mladší sestru, jste pro ni vzorem, chce být také jednou Miss?

Naopak, studuje fotografii, baví ji filmy, takže chce být spíš na té druhé straně. Když se hlásila na střední školu, tak jsem jí jako modelka dost pomáhala, měla to na kom zkoušet. Na druhou stranu, pomáhá i ona mě, když potřebuji něco natočit nebo nafotit, je opravdu moc šikovná. Vždy se na ni mohu obrátit, hodně ji to baví.

Co je na celé soutěži miss nejtěžší?

Z mého pohledu to je časová náročnost, ten nedostatek času na cokoliv kolem. Jsem hodně citlivá a vázaná na rodinu a kamarády a měla jsem pocit, že je zanedbávám. Skoro půl roku jsem je viděla hodně málo. Ve zkratce tedy málo času na své blízké a taky nedostatek spánku.

Bála jste se nějaké disciplíny?

Jednotlivé disciplíny, tedy challenge, nás testovaly v různých oblastech, ať už to byla sportovní, talentová, plavková nebo další. Na každou jsem se těšila a jediná, ze které jsem měla trošku obavy, byla Public Speaking Skills Challenge. Témata byla různá, i politická. Tak tam jsem se trochu bála, abych neřekla nějakou hloupost v přímém přenosu.

12. května 2024

Podporoval vás váš přítel?

Samozřejmě. Navíc to se mnou nebylo úplně jednoduché. Někdy bylo to jediné, co mě zajímalo, když jsem večer přišla domů, jídlo a postel. I přesto to zvládl úplně skvěle a za to mu moc děkuju.

Máte nějaký rituál nebo talisman?

To nemám, možná by nebylo špatné si něco takového pořídit. Ale je pravda, že před finále mi kamarádka, která má ráda kameny, dala kamínek pro štěstí. Netuším tedy, co to bylo za kámen, ale byl růžový. Měla jsem ho celou dobu u sebe a přinesl mi štěstí, tak možná na tom opravdu něco bude.

Co byste poradila mladým slečnám, které také sní o tom stát se Miss?

Základ je, aby si ta dívka opravdu uvědomila, jestli to vážně chce. Protože si stojím za tím, že když člověk opravdu něco chce, tak si za tím musí jít na 200 procent. Osvědčilo se mi to, nejen co se týče Miss, ale kdykoliv jsem něco opravdu chtěla, tak jsem pro to dělala maximum a vždy se mi to povedlo. Možná mám i trochu štěstí, ale když tomu věnujete čas, energii a soustředíte se na to, tak to vyjde. Takže ať se podívají na minulé ročníky, ať sledují dívky, které vyhrály, ať si zjistí všechno, co je potřeba, ať vidí i tu náročnost. Ta příprava je hodně důležitá, mentální i fyzická.

Adéla Štroffeková a její přítel David Šedivý (14. května 2024)

Pracovala jste jako fitness trenérka, co vás na tom bavilo?

Celkově od malička miluju sport. Tancovala jsem, závodně jsem plavala, opravdu jsem hodně sportovala. A i když mě živil modeling, tak trenérství jsem dělala kvůli lidem, v tom smyslu, že mě to hodně baví, hlavně skupinové lekce. Máme tam takovou opravdu skvělou komunitu, ráda s nimi trávím čas a předávám své zkušenosti. Je to propojení sportu a příjemně stráveného času. Až mi opadne tento shon, tak se ke skupinovým lekcím vrátím, aspoň jednou nebo dvakrát týdně, ale nejdříve po létě.

S přítelem hodně cestujete, máte ještě nějaké společné zájmy, koníčky?

Ano, s přítelem milujeme cestování a je to naše společná obrovská vášeň. Jsem velmi ráda, že mám po svém boku někoho, kdo má v tomhle stejný zápal jako já a rád objevuje celý svět. Rádi poznáváme nová místa a nevadí nám ani cestovat daleko. Svůj sen – Ameriku – jsem si už splnila, tam už jsem byla dvakrát. Nebála bych se ale ani Austrálie. Ještě jsem měla vysněné Maledivy, to mi přítel letos taky splnil. No a pak také Bali, to uvidíme. Ale jak říkám, žijeme jen jednou, pojďme ten svět poznat, jak jen to jde.

A máme samozřejmě spoustu dalších společných zájmů. Přítel mě například přivedl ke golfu, díky němu jsem začala hrát a nyní je to jeden z mých velmi oblíbených sportů. Je ale pravda, že celkově větší zápal pro sporty mám spíše já. Oba máme také kousek té dětské duše, a tak se nebráníme ani různým adrenalinovým zážitkům, zábavním parkům...

Bavíte se už o společné budoucnosti?

Ano, často se spolu bavíme i o společné budoucnosti a jsem šťastná, že mohu říct, že máme stejný názor na případnou výchovu dětí a životní rozhodnutí, u kterých je základ se umět shodnout. Máme také podobný pohled na svět a na věci, které jsou opravdu důležité.

David Šedivý a Adéla Štroffeková na finále Miss Czech Republic 2024 v pražském Foru Karlín (11. května 2024)

Stala jste se tváří veletrhu Styl a Kabo 2025, co vy a móda?

Miluju módu. Člověk tím může dát navenek tu svoji osobnost, právě skrz oblečení. I když my jsme v České republice trošku usedlejší, v zahraničí si opravdu nosí každý, co chce a nikdo to neřeší. Podle mě se oblékám dost klasicky, ale i tak je to pro někoho pořád moc výstřední. Ale věřím, že se to v budoucnu změní. Ráda sleduju inspiraci i u zahraničních blogerů. Je mi vlastní elegantní a ženský styl. Módu opravdu miluju.

Jak se cítíte na přehlídkovém mole?

Přehlídky mám možná raději než focení. Jsem taková energická, dost ADHD (smích). A tam je více akce. Jen nejsem úplně vysoká, takže těch přehlídek nemám tolik, ale když nějaká je, tak si ji moc užívám.

Je vám jedno, v čem na mole vyjdete?

Určitě, je to moje práce. Nejsem tam od toho, abych říkala, co se mi líbí a nelíbí. Jsem tam od toho, abych ten model předvedla, co nejlépe to jde. Jen, protože mám trošku větší prsa, tak ty modely někdy nesedí skrz právě tuto oblast. A když to pak vypadá vulgárně nebo nelichotivě, tak se ozvu, ale jinak opravdu ne.